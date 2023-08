Litvínov dořešil brankoviště. Godla se vytratil, zůstává známá dvojka

Rébus se zdá být vyřešen. V příštím ročníku budou Litvínov jistit gólmani Matej Tomek a Šimon Zajíček. Tým naposledy postoupil do předkola play off, dlouho však balancoval nebezpečně blízko hrany baráže. Jedním z důvodů byl neutěšený stav v brankovišti. Zadání tedy znělo stabilizovat situaci. Zatímco Tomek se Zajíčkem pokračují, někdejší jednička Denis Godla se v tichosti vytratil. Klub s ním rozvázal smlouvu.

Pod Krušnými horami strávil Denis Godla tři sezony a dlouho měl neochvějnou pozici. V Litvínově s ním však přestali být spokojeni. Na začátku ročníku vypadal nepřipravený a rozjížděl se pomalu. Celkově od něj čekali víc. Přesto s ním ještě loni v dubnu prodloužili o další dva roky s tím, že udržet slovenského reprezentanta je pro klub klíčové. Během sezony to však už vypadalo jinak.

Godla ztratil glanc, přišel o své kdysi dominantní postavení. V Litvínově se stal nadbytečným a po rozvázání smlouvy si hledá angažmá. Obrovský skok totiž mezitím udělal Šimon Zajíček, který ho v sezoně přechytával. V říjnu mezi ně navíc vtrhnul Matej Tomek – olympijský medailista z Pekingu 2022, pro nějž neměli místo v brněnské Kometě. Původně na měsíční hostování s opcí.

Litvínov pro Tomka znamenal vysvobození a spásu. Ukázal se jako ten, koho mužstvo potřebovalo. Předvedl pár znamenitých představení, tým se začal zvedat. Jenže záhy si Tomek zlomil klíční kost a musel na operaci. Litvínov po uplynutí měsíční lhůty opci napřed neuplatnil. Nakonec však přivedl bratislavského rodáka z Brna zpátky. A vyplatilo se.

V celkem 16 zápasech ročníku 2022/23 vykázal Tomek úctyhodnou úspěšnost zákroků lehce přes 93 procent. Od únorového návratu vynechal v základní části jeden zápas a přispěl k tomu, že věčný plamen z chemičky došlehl až do výšky předkola play off. Klub si pak gólmana pojistil na další rok.

„Jsem rád, že v Litvínově budu pokračovat. Cítil jsem se tu na konci minulé sezony komfortně, i když byla trochu přerušená. Je skvělé, že jsme se dohodli na další spolupráci. Se Zajdou můžeme navázat na výkony z konce sezony,“ svěřil se 26letý brankář na nedávném setkání s novináři.

V Litvínově se netajili, že o něj stojí, pro Tomka znamenala Verva první volbu. „Klub mi pomohl, když jsem nebyl v lehké situaci a podal mi pomocnou ruku opět po mém zranění. Zachovali se vůči mně víc než férově a já jim chci důvěru oplatit. Nejen výkony jako na konci minulé sezony, ale i dál. Pro mě to bylo v první řadě o Litvínovu a pokračování spolupráce s ním. Dobře jsem si sedl s Orim (trenér brankářů Zdeněk Orct), cítím se tady příjemně a doufám, že na to dokážu navázat,“ pokračoval Tomek, který bude mít v novém ročníku ještě jeden cíl.

Před letošním mistrovstvím světa se Tomek znovu objevil ve slovenské nominaci. Na šampionát jelo trio gólmanů ze slovenské extraligy, on se nevešel. „Byl to shluk různých okolností, neměl jsem v přípravě tak načasovanou formu. Trenéři se rozhodli jít jiným směrem, což respektuju. Tím větší mám motivaci objevit se na mistrovství příští rok. Ale největší lákadlo to není. Nesnažím se dívat tak daleko, prioritou bude soustředit se na každodenní práci v klubu. Uvidíme, co bude, až ligová sezona skončí. Ale na to je ještě času dost,“ uvedl.

Roční kontrakt byl podle Tomkových slov výsledkem vzájemné dohody. O čtyři roky mladší Šimon Zajíček se upsal na dvě sezony, navíc s dvouletou opcí. Liberecký odchovanec, který dosavadní seniorskou kariéru spojil s Litvínovem, v uplynulém ročníku zvládl slušnou porci zápasů. Chytal rovnou polovinu utkání základní části, s 26 starty byl nejvytíženějším gólmanem Vervy a měl solidní čísla.

V anketě o nejlepšího nováčka extraligy skončil třetí za brněnským Eduardem Šalém a hradeckým Oliverem Okuliarem. Na Hlinkově stadionu věří, že dál poroste a mohl by se stát stabilním brankářem na delší dobu. „Zajda momentálně patří k nejtalentovanějším gólmanům u nás,“ prohlásil o něm trenér brankářů Zdeněk Orct. Z pozice trojky bude čekat na šanci 19letý Lukáš Klika, jenž byl v uplynulé sezoně jedničkou litvínovské juniorky.

Tomek se Zajíčkem mají tvořit vyrovnanou dvojku. „Nelze uvažovat tak, že v dnešním hokeji brankář odchytá všechna kola. Landon (Bow) to v předminulé sezoně dokázal, ale to byl trošku jiný případ. Záleží na trenérech. Já půjdu připravený na sto procent do každého zápasu, do kterého mě pošlou,“ pravil slovenský brankář Litvínova.

Je hodně předčasné spekulovat, kolik prostoru brankáři dostanou, nicméně od Tomka se očekává, že bude pokračovat tam, kde v předchozím ročníku přestal. „Půjdeme do sezony s tím, že žádná pozice není garantovaná a musíme si ji vychytat sami. Jsme oba mladí gólmani a oba chceme podávat co nejlepší výkony, které týmu pomůžou. Tahle zdravá konkurence nebo rivalita nás může posouvat jen dopředu. Tímhle způsobem se budeme tlačit sami sebe v trénincích a to bude posouvat i tým. Pokud na to navážeme i v zápasech, super. Jestli to budu já, nebo Zajda, týmu chceme pomoct k co největšímu počtu bodů. Uvidíme, jak to bude. Je to sport,“ dodal Matej Tomek.

