Pospíšil po letní dřině: Ďaloga by byl v NHL nejrychlejší. Vytáhl fintu

Dravec s číslem 88 má za sebou specifickou přípravu, v níž se ve Zvolenu poměřoval s brněnským parťákem Markem Ďalogou. Chvíli táhl dvojici Kristián Pospíšil, při jiném cvičení pro změnu bek s dlouhýma nohama. Jeho bruslení by ozdobilo i NHL. „Byl by tam nejrychlejší,“ prohlásil dokonce jeho krajan, kamarád a spoluhráč z Komety. „Zkuste mi říct jednoho hráče, který má skluz jako Ďalo. Podle mě neexistuje,“ uvedl v rozhovoru pro deník Sport a isport.cz.

Jaká byla letní příprava s Markem Ďalogou?

„Známe se dlouho, ale teď jsme se rozhodli, že budeme trénovat od začátku do konce spolu. Byla to motivace pro nás oba, doplňovali jsme se navzájem. V jeho slabších věcech jsem ho táhl já a opačně. Každý byl lepší v něčem jiném.“

V čem on?

„Má strašně silné nohy, jako málokdo. Jeho rozsah je vidět i na bruslení. Potáhl mě tak výrazně, že už s ním dokážu cvičit. Já jsem mu zase pomohl při posilování horní části těla. A on se zase hodně zlepšil ve vršku. Celou přípravu jsme měli vysokou motivaci.“

Pomáhaly k ní i různé sázky?

„Jasně. Bylo jich opravdu dost. Třeba o obědy. To patří k tomu, aby se motivace ještě zvýšila a byla k tomu i sranda. Bylo nás tam víc, například můj mladší bratr. Necvičili úplně s námi, ale byli ve stejné skupině.“

Mohl by hrát Ďaloga se svým bruslením v útoku?

„Hm, to bych musel být za ním jako bek já. Dal bych mu puk a řekl: Jeď.“ (úsměv)

Ten váš nájezd, kterým jste rozhodl první duel v Třebíči, byl skvělý. Nacvičená věc?

„Už mi to párkrát vyšlo. Ale pak jsem si říkal, že když jsem dojel k brankáři, byl jsem z toho utkání úplně zatavený. Jsem rád, že jsem tělo tak vyčerpal.“

Co vám řeknou přípravné zápasy?

„Bavili jsme se s klukama, že trenér to udělal velmi dobře, když jsme hráli první zápas na tři pětky. Vydali jsme se do posledních sil. Ono se to nezdá, ale kondička se na ledě projeví. Hráli jsme po delší době, ještě nejsme sehraní. Fakt jsem rád, že jsme tohle utkání odehráli. Bylo to spíš o kondici, až později půjde víc o systém.“

Asi nejdete do přípravy v Třebíči na sto procent, že?

„Samozřejmě se nechci před sezonou zranit. Dával jsem si na to bacha, to můžu přiznat. Ale nerad prohrávám, takže jsem chtěl vyhrát.“

