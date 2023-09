Kometa zvládla generálku, osmá výhra Varů v řadě. Válela také Boleslav

V Mladé Boleslavi se hrálo v nezvyklém čase od 10:30 a brzký začátek výrazně více svědčil domácím. Po gólech Šmerhy, Maláta, Jánošíka a Stránského vedli v deváté minutě už 4:0. Další zásahy přidali v první polovině druhé třetiny Lantoši a Fořt, ve třetí části uzavřel skóre druhým čtvrtečním gólem Stránský. Oba celky si pak ještě vyzkoušely prodloužení, které další branku nepřineslo.

Středočeši si připsali v osmém přípravném utkání druhou výhru a zdvojnásobili počet vstřelených gólů. V základní hrací době předchozích sedmi duelů se prosadili v součtu rovněž sedmkrát.

„Konečně jsme dnes nastoupili kompletní. Dosud jsme měli pokaždé nějaké menší trable. Výsledky v přípravě nebyly úplně optimální, ale důležitější pro nás bylo najít optimální složení sestavy. Hráči si sami dobře uvědomovali to množství branek, které jsme vstřelili, ale spíše těch, které jsme nevstřelili. Zahozených šancí bylo hodně. Snad se tohle dneškem trochu uvolnilo, protože proti Slavii jsme šance proměňovali,“ řekl hlavní kouč Jiří Kalous.

V úterý 29. srpna prohráli Hanáci na ledě Trenčína 1:5, se slovenským sokem ve čtvrtek ale zúčtovali i s úroky, když zvítězili 7:1. Přípravu tak skončili s bilancí čtyř výher a tří porážek. Po dvou gólech dali útočník Aron Chmielewski a obránce Jakub Sirota, jenž zaznamenal i nahrávku. „Byl to dobrý zápas, kluci k tomu dobře přistoupili. S tím jsme spokojení, ale je to jenom příprava, uvidíme příští pátek. Nemůžeme to přeceňovat,“ varoval kouč Jan Tomajko.

V dobré pohodě se zdají být hokejisté Karlových Varů. Od porážky v nájezdech v úvodu přípravy na ledě Mladé Boleslavi už svěřenci kouče Davida Bruka nenašli přemožitele. Osmý triumf v řadě si ve čtvrtek připsali poté, co v prodloužení přetlačili Litvínov. Hosté vedli po první třetině 2:0, obrat dokonal v čase 64:46 při přesilovce pět na tři Jiří Černoch, jenž dva góly sám dal a na jeden nahrál.

Úspěšně si vedla v přípravě i brněnská Kometa. Výhra 3:1 nad Slovanem Bratislava, na jehož ledě zvítězili Jihomoravané před týdnem 6:2, byla šestá z osmi odehraných utkání. Sérii tří porážek utnulo Kladno, prvoligové Litoměřice zdolalo 5:2. Rytíři tak mají za přípravné období tři výhry a šest proher.

Hradec Králové zdolal ve Vídni Székesfehérvár 5:4 v prodloužení, rozhodl Christophe Lalancette. Tým Mountfieldu tak v přípravě nastřádal pět výher a tři porážky, v pátek zápasový program obhájci stříbra zakončí dalším zápasem ve Vídni, tentokrát vyzvou domácí celek.

Čtvrteční přípravná hokejová utkání:

BK Mladá Boleslav - HC Slavia Praha 7:0 (4:0, 2:0, 1:0)

Branky: 9. a 47. J. Stránský, 3. Šmerha, 6. Malát, 8. Jánošík, 24. Lantoši, 30. Fořt.

HC Energie Karlovy Vary - HC Verva Litvínov 3:2 v prodl. (0:2, 0:0, 2:0 - 1:0)

Branky: 43. a 65. Černoch, 52. O. Beránek - 13. Hlava, 20. Baránek.

Székesfehérvár AV19 SC - Mountfield Hradec Králové 4:5 v prodl. (1:2, 2:1, 1:1 - 0:1)

Branky: 9. Laberge, 25. Phillips, 30. Kuralt, 52. Leavens - 12. Jergl, 18. Pajer, 35. Eberle, 57. Tamáši, 63. Lalancette.

Rytíři Kladno - HC Stadion Litoměřice 5:2 (1:0, 2:2, 2:0)

Branky: 20. Slováček, 21. Sideroff, 24. Beran, 42. Jarůšek, 43. Veber - 30. Kroupa, 39. Jícha.

HC Kometa Brno - HC Slovan Bratislava 3:1 (2:0, 0:1, 1:0)

Branky: 8. Flek, 20. A. Zbořil, 52. Kohout - 37. Sersen.

HC Olomouc - HC Dukla Trenčín 7:1 (3:1, 1:0, 3:0)

Branky: 4. a 58. Chmielewski, 26. a 53. Sirota, 10. Nahodil, 15. Navrátil, 59. Kusko - 11. Baláž.