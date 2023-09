Macuh: návrat po šesti letech, první gól po sedmi i potyčka s Klepišem

V sedmnácti dorazil do Havířova, v osmnácti do Olomouce. Tam slovinský útočník Rok Macuh zažil extraligový debut, ale díru do světa neudělal. Rodák z Mariboru se potuloval po nižších soutěžích. Opět Havířov, Orlová, Nový Jičín, Šumperk... Nakopl se v minulé sezoně v Přerově, odkud si ho Mora po letech vzala zpět. A dobře udělala: Macuh trefil výhru nad Kladnem (1:0) a připsal si po téměř sedmi letech od prvního utkání v nejvyšší soutěži premiérový gól.

Asi byste si vsadili na to, že rozhodne někdo jiný. Ale v tom je krása prvních kol. Haná teď kromě bezchybného Branislava Konráda velebí Roka Macuha. Číslo 47 na dresu, dokonalá čeština a pořádně ostrý způsob hry.

„Jsem moc rád, nejvíc za tři body. Předvedli jsme týmový výkon. Věděli jsme, že soupeř je soubojový a bruslivý, což se potvrdilo,“ popisoval překvapivý hrdina duelu.

„Měl jsem trošku strach, protože v extralize jsem šest let nebyl. Stejně tak moje čekání na první branku bylo dlouhé, ale konečně je to tady. Všechno dneska pozitivní,“ dodal s úsměvem.

Macuh si v Přerově řekl o comeback mezi elitu poctivými výkony a pracovitým přístupem. V létě si pak vydřel místo v olomoucké sestavě, kde zastává roli centra čtvrté lajny.

Typická vlastnost? Důraz, který má v krvi i díky urostlé postavě (188 centimetrů, 90 kilogramů). V pátek to pěti tisícovkám fanoušků předvedl několikrát, ale dva momenty převládly.

Ten první, nejdůležitější přišel na konci první třetiny, když Slovinec zblízka doklepl puk za Adama Brízgalu. „Plecharéna“ explodovala, Jaromír Jágr coby asistent kladenského trenéra Otakara Vejvody na lavičce zabořil hlavu do země.

„Je to k vzteku, k smutku. Hrozně moc to mrzí, protože jsme se zvedali a dostávali se do šancí. Mnohokrát to tam skákalo, chtělo to jen doťuknout, mít štěstí,“ litoval brankář hostů.

Podruhé na sebe Macuh upozornil v 52. minutě, kdy se zapojil do ostré potyčky s Jakubem Klepišem. Žádný ostych proti zkušenému frajerovi, oba za šarvátku vyfasovali trest na pět minut.

„Mám rád vyhecovaný hokej. Já jsem takový, že mě vyprovokují věci docela rychle. Klepiš mi dal hrazdu, já mu to vrátil a nějak se to zvrtlo,“ rozesmál novináře chlapík s desetiminutovým ice timem, kterému sedla spolupráce s Lukášem Kucserou a Michalem Kuncem.

„Bylo to vyhecované, obětavé, bojovné, ale vše v mezích,“ hodnotil kouč Vejvoda. „Všichni byli po měsících bez extraligy natěšení, tvrdost k tomu patří,“ souhlasil kolega Tomajko.

Šéf olomoucké lavičky pak taky pochválil Macuha. „Pracuje výborně, vybrali jsme ho pro sílu v soubojích a nebojácnost před brankou, což ukázal. To jsou jeho kvality, pro které ho tady máme.“

Ano, přesně tyhle aspekty chyběly Kladnu. První třetinu prospalo, pak se sice zvedlo, nicméně bez efektu, bez nebezpečnosti. Konrádova nula se určitě nesmí podceňovat, ale pravdou je, že Tomáš Plekanec a spol. neměli nejlepší den. Jejich nejlepším hráčem byl suverénně gólman Brízgala, jenž posunul takřka dvoumetrového Kanaďana Landona Bowa jen na střídačku.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 18:10. Macuh Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Černý, Sirota, Rutar, Švrček, Škůrek, Řezníček – Klimek, Nahodil (A), P. Musil – Chmielewski, Kusko, Orsava – Navrátil, Knotek (A), Bambula – Kunc, Macuh, Kucsera. Hosté: Brízgala (Bow) – Hejda, Dotchin (A), Ticháček, Martenet, Slováček, Veber, Klikorka – Melka, Plekanec (C), Sideroff – M. Procházka, Klepiš, Jarůšek – Bláha, Pytlík, Tralmaks – Beran, Babka, Strnad (A). Rozhodčí Cabák, Stano – Lederer, Blažek Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 5076 diváků