Suverénní jízda. Varaďa valí Pardubice za úspěchem: Kluky jsem nehladil

Rozklepe je bomba Petra Koblasy pod víko, nebo ne? Do poslední třetiny šly Pardubice s náskokem 2:1. V tuhle chvíli listují pozorní žáci pana učitele Varadi ve slabikáři písmeno „N“ jako „Nedostaneš“. Druhá formace Dynama pochopila, ale ještě pro jistotu přidala „U“ jako „Udeříme“. Lukáš Radil trefil ve 45. minutě třetí gól a favorit si nakonec užil povedený večírek. Takže vše v klidu. Koblasa soka do stresu nedostal.

„Ale s koncem druhé třetiny jsme znervózněli, trochu ano. Byla to fáze zápasu, která moc dobrá nebyla,“ přiznal po zápase Václav Varaďa. Na začínající problémy v kabině reagoval: „To víte, že jsem kluky nehladil. Bavili jsme se o tom, že musí být lepší.“ Parta poslechla. Jednoduché, že?

Litvínov by měl táhnout hlavně Ondřej Kaše, který z NHL odešel kvůli problémům se zdravím. Bod sice žádný nepřipsal, ale kouč Karel Mlejnek ho využíval hodně.

„V pohodě,“ komentoval svůj comeback do extraligy po devíti letech bývalý útočník Toronta nebo Anaheimu. „Je mi jedno, kdo je na druhé straně, soustředím se na sebe a cítím se dobře. Jen rok jsem nehrál, což znát je. Snad to bude mít jen vzestupnou tendenci,“ přál si.

Výsledek ho samozřejmě žral, schytat 1:5 na úvod soutěže není zrovna zahájení snů. „Na začátku třetí třetiny jsme dostali rychlý gól, položil nás, i když by asi neměl. Bohužel nám to tam nenapadalo ve druhé třetině. Mohli jsme dát pár gólů, nikdo by se asi nedivil,“ vykládal pak.

Pravda, nedivil. Jen tady byl zkrátka cítit velký rozdíl. Co se týká zakončení, byly Pardubice silnější, nebezpečnější. Tentokrát se mohly spolehnout hlavně na druhou formaci Tomáše Zohorny, která se postarala o první tři góly. „Jsou tam zkušení hráči, překlopili zápas na naši stranu,“ hlásil pak i kouč Varaďa.

„Našli jsme hodně věcí, které bychom potřebovali vyladit, ale klíčové je, že máme výhru, tak jedeme dál,“ snažil se nelétat moc nahoře Zohorna, který v zápase posbíral tři asistence. „Ale jo, pár dobrých věcí v obraně tam bylo. Když vedete o tři góly, je pak lehčí zápas řídit,“ pousmál se.

I přes porážku si Litvínov může zapsat, že slibně vypadal při svém prvním vystoupení v extralize britský poklad Liam Kirk. Hrnul se do střel, v útočném pásmu neustále hledal pozici, aby se odpoutal od bránícího hráče. Když nedostal puk, zvedal hokejku na znamení, že je volný a že může. „Je to výborný mladý hráč, kterého zdobí pokora, chce se zlepšovat. Věřím, že půjde touhle cestou dál i u nás v extralize. Soutěž z pohledu síly a taktiky pro něj bude těžká, ale popasoval se s tím dobře. Asi není náhoda, že si ho vyhlédla Arizona pro NHL,“ přidal postřeh litvínovský kouč Karel Mlejnek.

Vletět s kotoučem mezi tři? No problem! Tenhle „double decker bus“ má na český led obuto velmi slušně. Nastupoval ve formaci s Ondřejem Kašem a Jindřichem Abdulem, při hře pět na pět dokázali Pardubice pravidelně přehrávat a přestřílet, celkově 18:11. Praktický jako jediní se prokousali blíž k Willovi. „Věřím, že to Litvínov udělá ostatním taky těžké,“ dodal Varaďa. Ano, měl by. Jen v podstatných detailech byly lepší Pardubice.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:46. Radil, 21:29. R. Kousal, 44:05. Radil, 45:32. Sedlák, 53:26. Poulíček Hosté: 37:38. Koblasa Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček – Urban. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Demel, Zile, Strejček, Jaks, Czuczman, Baránek, Zeman – Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Abdul, Kirk, O. Kaše – Válek, Gut, Hlava – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Ondráček, Hynek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9459 diváků