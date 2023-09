Kaše se vrátil a tělo drží: Jo, v pohodě. Tým na nás spoléhá, teď to vracet

Měl by být jedním z nejsilnějších magnetů extraligy. Válel v NHL a měl by tam být dál. Jenže Ondřeje Kašeho trápila zranění, tak se vrátil domů a plácl si s Litvínovem. Po dlouhém herním výpadku asi od něj nemůžete čekat, že začne ládovat hattricky. Spíš potřebuje být fit, vydržet v tempu. Při comebacku do extraligy odehrál v Pardubicích 19 minut, bod si nepřipsal žádný, zato se přimotal ke dvěma gólům, které Litvínov při porážce 1:5 inkasoval. „Měli jsme dát taky nějaký,“ komentoval hru své formace.

Jeho útok s Liamem Kirkem a Jindřichem Abdulem byl aktivní, přestřílel pardubické protivníky, což má svoji cenu. Celkově byly Pardubice lepší. „Kdyby naše lajna dala nějaký gól, když byla potřeba, taky všechno mohlo vypadat jinak. Vyšli jsme ale naprázdno,“ mrzelo Ondřeje Kašeho.

Dobře ví, co se od něj v Litvínově čeká: „Tým na nás nějak asi spoléhat bude, my to musíme vracet, jen tohle se nám nepovedlo. Takže v neděli.“ Jedním zápasem vyrovnal svůj počin z celé minulé sezony. Je mu 27 let, za normálních okolností by ještě tak osm let válel za mořem.

Kaše je hráč pro první dvě formace NHL, dobrý střelec, rychlý bruslař, pracovitý hráč. Jenže kariéru mu zasekly zdravotní potíže. Proto si plácl s Litvínovem, aby zase nakopl motor doma. „Jo, v pohodě,“ komentoval výsledek, který mu zahlásilo po utkání jeho tělo. „Bylo mi jedno, kde hrajeme, to neřeším. Cítím se dobře, jen je zkrátka znát, že jsem rok nehrál. Doufám, že můj výkon bude mít vzestupnou tendenci,“ nehrotil, jestli na druhé straně stály Pardubice, nebo Kadaň. Chtěl týmu zkrátka nějak pomoci.

„První dvě třetiny jsme hráli výborný hokej, vyrovnaný. Ve třetí nám to tam napadalo a skončilo to takhle. Ale čtyřicet minut slušný výkon,“ hodnotil Kaše litvínovskou porážku 1:5. Po druhé siréně se rozhodovalo, co přijde dál. Litvínov snížil na 1:2. Byl kousek, aby favorita začal mučit. Stačilo ještě trochu přidat, navázat na konec druhé části.

Jenže nastal opak, Lukáš Radil přidal svůj druhý gól a Verva klekla. „Rychle jsme inkasovali, což nás položilo. To by se asi nemělo stát,“ komentoval Kaše trefu ze 45. minuty, která dostala Pardubice do vedení 3:1. „Spíš si říkám, že jsme mohli něco dát sami v té druhé třetině, ale bohužel,“ dodal. Bratr David je zatím na marodce a v Pardubicích ještě nehrál, ale brzy by měl jít do akce.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:46. Radil, 21:29. R. Kousal, 44:05. Radil, 45:32. Sedlák, 53:26. Poulíček Hosté: 37:38. Koblasa Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek – Cienciala, Sedlák, Hyka – R. Kousal, Zohorna, Radil – Říčka, Poulíček, Paulovič – Mandát, Rákos, Vondráček – Urban. Hosté: M. Tomek (Zajíček) – Demel, Zile, Strejček, Jaks, Czuczman, Baránek, Zeman – Kudrna, Sukeľ, Koblasa – Abdul, Kirk, O. Kaše – Válek, Gut, Hlava – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Ondráček, Hynek Stadion Enteria arena, Pardubice Návštěva 9459 diváků