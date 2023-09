Šťastný trefoval přesně, ale jen tyče: Nejde první třetinu začít jak amatéři

Nejdřív to s vámi vypadalo zle a ztráceli jste 0:2. Na konci druhé třetiny vypadal zase na ručník Litvínov. Taky vám zápasová linka připomínala lehký blázinec?

„Začali jsme jako minule (v Českých Budějovicích) a do zápasu vstoupili blbě. První třetiny nám moc nejdou, dostali jsme dva góly a naštěstí se nám podařilo srovnat. Takže ano, byla to taková přelévaná na obě strany, hodně přečíslení. Přišlo mi, že od vyrovnání na 2:2 jsme byli ale lepší, skákalo nám to na brankové čáře, já trefil dvě horní tyče. Bod dobrý, ale doma je potřeba vyhrávat.“

Nastřelit dvě tyče je pech, hráč nedělá nic špatně. Dá se utěšovat aspoň, že jste moc přesný?

(usměje se) „Asi se to dá říct. Jen by se teda hodilo, kdyby to tam padlo. Musíme střílet dál, rvát všechno na bránu, šancí máme všichni dost.“

Nebyl to první zápas, kdy postupně zvedáte výkon a rostete, dotahujete manko. Spíš štve, že nechytáte rozjezdy, nebo těší, že jste fyzicky nadupaní?

„Fyzicky na tom jsme určitě dobře. Jen si říkáte, že kdybychom dokázali na začátku hrát tak, jak v závěru, vedeme třeba 3:0. Může být po zápase a vyhrajeme. Není to poprvé, takže si musíme dát do hlavy, že potřebujeme zahájit jinak. Příště v Třinci je důležité rozjet zápas lépe a taky proměňovat šance. Zatím tady máme jen jednoho střelce, Oliho (Okuliara). Ale ten nemůže dávat všechno.“

S pěti góly v pěti zápasech začal skvěle. Užírá, že vy ostatní jste zatím ale maximálně na jednom?

„Začal výborně, spoleh na něj je, souhlasím. Ale všichni víme, že se góly čekají od víc hráčů, dobře vím, že i ode mě. Budu se snažit střílet taky, měl jsem snad deset střeleckých pokusů, jen to tam musí spadnout. Celkově se máme od čeho odrazit, i když jsme prohráli potřetí za sebou v nájezdech nebo v prodloužení. Nejde jen do první třetiny vstoupit jak amatéři.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 33:22. Okuliar, 38:36. R. Pavlík Hosté: 09:57. Gut, 21:09. Hlava, . Koblasa Sestavy Domácí: Bartošák (28. Kiviaho) – Kalina, Blain (A), Freibergs, Pavelka, Jank, F. Pavlík, Marcel – R. Pavlík, Miškář, Perret – Okuliar, Tamáši, Jergl (A) – Jasper, Lalancette, Šťastný – Zachar, Pilař, Eberle (C). Hosté: M. Tomek (Klika) – Zile, Demel (C), Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna (A), Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše, O. Kaše (A) – Válek, Kirk, Abdul – Zygmunt, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Hribik, Veselý – Svoboda, Bohuněk Stadion ČPP Aréna, Hradec Králové Návštěva 3 911 diváků