Pešina: Výzvu v Plzni si Sparta vzala správně. Proč ještě není určen limit?

Bek Sparty David Němeček cpe do brankoviště útočníka Plzně Miroslava Indráka • ČTK / Chaloupka Miroslav

Rozhodčí v Plzni zkoumají moment před plzeňskou brankou poté, co si Sparta vzala trenérskou výzvu • ČTK / Chaloupka Miroslav

Zásah Petra Zámorského přišel sekundu před vypršením trestu Michala Moravčíka. Hráči už se chystali na středovém kruhu k zahájení hry, sparťané se však ještě dožadovali coache´s challenge. V poslední chvíli ji dostali. Plzeňský kouč Petr Kořínek po utkání mluvil o časovém limitu na udělení výzvy, se kterým byli extraligoví trenéři seznámeni na pravidlovém semináři, a poukázal, že předepsaná doba byla překročena.

IIHF ho při zápasech mistrovství světa stanovila na 40 sekund. Domácí soutěž o omezení uvažuje, zatím však neplatí. „Petr Kořínek má pravdu, že jsme se o tom bavili. Na žádost klubů chceme limit zavést. Ale zatím je to v procesu,“ řekl deníku Sport a webu iSport.cz manažer extraligových rozhodčích Vladimír Pešina. Hlavním důvodem odkladu jsou nestejné podmínky na stadionech.

„Kluby to chtěly, mají pocit, že se na ně při výzvě čeká kratší dobu. Jenže jsme zjistili, že hostující videokoučové mají k dispozici v podstatě jen záběr z rybího oka, z jedné panoramatické kamery. Od příští sezony by snad všechny celky v extralize měly mít tablety, aby podmínky byly stejné pro všechny. Pak bychom to zavedli,“ připomněl Pešina.

Sparťanský videokouč Jakub Zelenka si klidně v danou chvíli mohl hodit korunou. Padne, nepadne. Ale jeho postřeh se ukázal jako správný. Tým smí požádat o trenérskou výzvu až po přerušení hry, pokud puk nevypadne z obranného pásma. Od Schleissova zákroku po Zámorského zásah ukrojila časomíra dvacet sekund. I kdyby se hrálo ještě pět minut, na čase nezáleží.

Sparta požádala o výzvu ve chvíli, kdy se čárový chystal znovu hodit puk. Kotouč padl na led, ale hra zahájena nebyla. Hlavní Daniel Pražák zapískal a odjel ke střídačce hostů, kteří si chtěli vzít coach´s challenge. „Ten monent se skoro prolíná,“ připustil Pešina.

I samotný verdikt se mohl zdát vůči Západočechům přísný. Jan Schleiss není vazba, v oblouku se ještě přikrčil. Zdviženou hokejkou však zachytil kotouč na plexiskle nad mantinelem. Před brankou se bere za měřítko hry vysokou holí úroveň horní tyčky. Kdekoli jinde výše ramen.

„Pokud hráč klečí nebo leží, je to jiný příběh. Tady byl Schleiss na nohách, sice v bogně, ale v postavení, že hrál nad úrovní svých ramen. Z pohledu fair play to rozhodčí posoudili dobře. Gól byl neregulérní a výzvu si Sparta vzala správně. Pravidlově v pořádku,“ potvrdil Pešina.

