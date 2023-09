Problém sparťanských přesilovek? Je to pomalý, říká Gross. Hráči o tom vědí

Trenér Pavel Gross musí být zatím se svým startem ve Spartě nadmíru spokojený. Týmu se daří a vyhrává jeden zápas za druhým. Naposledy formu Pražanů pocítila Olomouc. Jediné, co mu může přidělávat vrásky, jsou neproměňované přesilové hry.

Sparta jich v posledních zápasech měla hodně. V Plzni to bylo konkrétně pět promarněných příležitostí. V domácím zápase s Olomoucí pak dokonce šest. „Je to věc, na které se snažíme pracovat. Řešíme to každý den, ale pořád to nějak nepřináší ovoce,“ popisuje Jakub Krejčík.

Ne že by Sparta nebyla schopná se dostat do útočného pásma a rozestavit formaci podle nacvičené šablony. Do téhle chvíle je všechno v pořádku. Problém nastává při souhře v útočné třetině. „Možná to chce trochu zjednodušit a víc střílet,“ říká Krejčík.

V úvahu by mohly přijít i změny v obsazení přesilovkových formací. V tom ale podle Grosse problém není. „Já bych tam ani neviděl ty změny. Jde o to, abychom zůstali u toho základu, co chceme dělat a nevymýšleli nic jiného. Je to pomalý. Musíme to všechno zrychlit. Jakmile jsme si dali dvakrát třikrát rychle puk, už se z toho něco stalo,“ popisuje sparťanský trenér.

A jak už je dobře známo, když se něco nedaří, tak přichází i trochu nejistoty na hole. „Teď jsme pár zápasů nedali žádný gól a najednou člověk vidí, že jsou hráči trochu v křeči. Tlačíme tam hokejky a chceme to udělat hezky. Musíme to jenom všechno zrychlit a zjednodušit,“ přibližuje problém Gross. „Soupeři dneska hrají v úzkém boxu a ten se musí nějak propálit. Prostředek není volný.“

Proti Hanákům se ale nakonec Spartě podařilo gól v přesilovce vstřelit. Konkrétně ve dvojnásobné pět na tři. Před jejím sehráním si pražský tým dokonce vyžádal oddechový čas. „Cílem bylo to trochu uklidnit a říct si možná nějaký signál. Já konkrétně jsem u toho nebyl, ale myslím, že nějaká nacvičená situace se tam řešila,“ vysvětluje Krejčík.

Sparťané zatím zvládají vyhrávat zápasy i bez pomoci přesilových her. Kolikrát už ale mohli utkání rozhodnout mnohem dřív a nestrachovat se o výsledek až do konce. Do dalších zápasů by se pomoc určitě hodila a Sparta má tolik kvalitních hráčů, že by se i tato herní vlastnost měla zlepšit.

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 27:27. Horák, 34:02. Řepík, 41:32. Buchtele, 54:17. Horák Hosté: Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný (A), Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), O. Najman, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, Vitouch, Konečný. Hosté: Sedláček (Konrád) – Černý, Ondrušek (C), Sirota, Rutar, Švrček, Rašner, Řezníček – Orsava, Nahodil (A), Kusko – Navrátil, Knotek (A), Kunc – P. Musil, Macuh, Chmielewski – Kucsera, Menšík, Klimek. Rozhodčí Cabák, Ondráček – Klouček, Thuma. Stadion O2 arena, Praha Návštěva 7253 diváků