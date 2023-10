Sparta nebyla Sparta, Kometa už šok překonala. Rozhodl „špinavý“ gól

Žádná pastva pro oči to tedy nebyla. Napřed se hrálo opatrně. Ve čtyřminutové přesilovce po vyloučení domácího Michala Řepíka za hru vysokou holí si Brno vedlo tak obezřetně, že nevystřelilo na bránu, jen dvakrát vedle a mělo problém dostat se vůbec do pásma soupeře.

S přibývajícím časem převládala urputnost. Dlouho se počítaly jen zblokované střely a icingy, na obou stranách padlo několik tyček. Kometa nezářila, ale byla chytřejší, lepší v soubojích, šlo úspěchu možná víc naproti a sparťanům hokej otrávila.

„Když bojujete a jste pokorní, štěstí se k vám někdy trochu přikloní. K nám se přiklonilo při prvním gólu, pak to kluci zase odbojovali. Našli jsme cestu k vítězství, bylo to pěkné,“ hodnotil trenér hostů Jaroslav Modrý.

Na začátku třetí části Stephen Moses přihrával před branku, Cingel se snažil zasáhnout kotouč jednou rukou a ten proklouzl pod betony Jakuba Kováře. Puk se vynořil před čárou, Němeček ho ještě zasáhl, ale pouze jej umístil dovnitř klece.

Minulou středu zachránila Spartě trenérská výzva tři body v Plzni. Proti Kometě se dostalo video znovu na scénu. Teď si domácí střídačka vzala challenge pro přezkum kvůli počínání útočícího hráče u brankoviště.

Kristián Pospíšil totiž natlačil Vojtěcha Mozíka na Kováře. Šlo o to, zda náraz sparťanského beka do gólmana měl vliv na jeho práci. Kovář ztratil o puku přehled, nemohl reagovat. Rozhodčí branku uznali.

„O přestávce jsme si přesně říkali, že rozhodne špinavý gól, jak se říká, což se potvrdilo. Kometa ho dala díky důrazu, úplně nevím, jestli měl platit, ale máme dost zkušený tým, abychom si s tím dokázali poradit. Bohužel se to nepodařilo,“ vracel se obránce Michal Kempný.

„To jsou přesně takové dorážky, góly po nějaké pěkné akci už padají málo. Bojuje se o ně před brankou a taky jsme si to povídali, že tam může skončit jakýkoli puk a rozhodnout,“ popisoval Cingel, jemuž bylo přiznáno autorství gólu. „Viděl jsem jen puk, snažil se ho dostat na bránu a naštěstí se to tam nějak domotalo. V šatně jsme si po druhé třetině řekli, že to bude o nějakém šťastném odrazu. Důležité bylo, že jsme i po tom gólu hráli pořád stejný hokej, do obrany, hlavně obětavě, kopu střel jsme zblokovali a když ne, byl tam Domino, který nás podržel,“ dodal.

Dominik Furch v posledních třech utkáních dvakrát vychytal nulu. Doma proti Českým Budějovicím a na Spartě. Mezitím inkasoval jednu branku v Kladně. Je základem úspěchu v posledních zápasech. „Pomáháme jeden druhému. On nám a my jemu. Snažíme se, bojujeme a jsme rádi, že to vychází, že nám Domino dává šanci překlopit to na naši stranu a stále nás drží nad vodou,“ povídal Cingel.

Kromě dvou, tří tyček byla Sparta gólu nejblíž v 53. minutě, kdy pokus Aarona Irvinga prošel Furchovi pod bruslí, ale ještě před brankovou čárou ho odpálil do bezpečí Rhett Holland.

Pražané v nové sezoně prožívali nejlepší start v české extralize, vyhráli šestkrát v řadě a o jedno vítězství překonali svůj dosud nejlepší výkon z ročníku 2003/04. Série však skončila.

Poslední neporažený tým soutěže padl. Proti Brnu vykročil špatně, za první třetinu vystřelil jen dvakrát. „Nezačali jsme vůbec dobře, druhá třetina byla trochu lepší. Ale celých šedesát minut jsme to nebyli my. Kometa vyhrála zaslouženě,“ uznal Kempný.

A v čem tkví obrat Komety, jež slavila třetí vítězství za sebou? „Stalo se pár věcí, špatně jsme se s nimi vyrovnávali, a pak přišel šok. Chvíli nám trvalo, než jsme ho překonali. Tým ale má sílu, kluci vědí, co obnáší mít úspěch v téhle soutěži. Skládat to po malých detailech s podporou vynikajícího gólmana, pak máme šanci v každém zápase. Teď jsme za to byli v pár zápasech odměněni,“ uvedl trenér Modrý.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 40:26. Cingel, 59:42. Lintuniemi Sestavy Domácí: J. Kovář (Cichoň) – Němeček, Mozík, Kempný (A), Irving, Krejčík, Moravčík, Mikliš – Chlapík (A), Sobotka, Řepík (C) – P. Kousal, Horák, Kestner – Buchtele, Lajunen, Hauser – Forman, O. Najman, Vitouch. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Hribik, Veselý – Lhotský, Hnát Stadion O2 arena Návštěva 10554 diváků