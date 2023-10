Snajpr Bulíř se probral. Jak? Myslel na rodinu a na krajinu, kde žije…

Proč Dynamo padlo? Prolenošilo první třetinu. Svěřenci Václava Varadi působili dojmem, že obědvali kachnu se šesti knedlíky. Než hosté rozjeli nohy, ztráceli o dva góly po tuze vydařeném energickém nástupu Tygrů. Favorit manko dohnal až v čase 59:32, domácí pak usilovně mačkal v nastavení, dokonce odvolal gólmana Willa, aby hrál pět na tři, ovšem šlo se na nájezdy. A tam zavřel kasu Dávid Hrenák, jeden z tučných podpisů pod klíčovou libereckou výhrou.

Čistého času přes dvě hodiny odehrál Michal Bulíř bez jediné přesné rány. Nemít na kontě gól za 124 minut a při takové důvěře? Problém, nikoli pouze osobní. Vzhledem k velkému prostoru se propisoval i do mizerných týmových výsledků. Tygři sice zkraje povalili Boleslav, aby následně ze čtyř partií pokořili jen poslední Kladno. A ještě navíc těsně a s klikou.

Proto se Filip Pešán opřel především do Bulíře a Michala Birnera. Do bývalého a současného kapitána. Proti Pardubicím je však znovu dal k sobě do druhé formace. Vypadalo to skoro jako poslední šance… „Úplně v pohodě jsme to spolu rozebrali,“ pousmál se centr na téma Pešánových výtek a přiznal, že mu negativní bilance okusovala mozek. „Bylo to hlavně o hlavě, šest zápasů bez gólů, to je na rozpoložení hrozně znát,“ netajil Bulíř.

Jak s tím pracoval? Usiloval o to poslat práci ve svých myšlenkách na druhou kolej. „Snažil jsem myslet trochu na jiné věci a neřešit, že jsem ještě nedal gól.“

Na jaké věci? „Na hezké,“ reagoval. Pod tím si lze představit všech možné. O co šlo? „Myslel jsem na rodinu, na krásnou krajinu, kde žijeme… Úplně jsem vypustil hokej z hlavy. Pak to šlo v hlavě líp. Začalo to v pátek ve Varech, kde už to bylo lepší, teď to dopadlo gólem,“ ulevilo se mu.

Co je pro jeho sebedůvěru důležité, gól na 2:0 nebyla žádná špinavá dorážka, nýbrž luxusní akce. U hrazení si důrazně i efektně pohrál s červeným soupeřem, z levého křídla se vydal k Romanu Willovi, kterého prostřelil ukázkovým švihem pod horní tyčku.

„Doufám, že už se to odšpuntuje,“ věří a pomáhá si i zkušenostmi. „Tyhle situace už jsem zažil, občas jsem v kariéře míval slabší začátky a pak to musel dohánět. Doufám, že tohle bude průlom, začne mi to tam padat a čísla budou přibývat.“

Liberec po Bulířově laskomině vládl ledu, první třetinu vyhrál na střely jasně 15:8, jenže taky neproměnil dvojnásobnou přesilovku (77 sekund), což ho krapet znejistělo. A když těsně před vypršením úvodního dějství David Musil snížil na 1:2, bylo všem jasné, že Dynamo se do toho po pauze obuje. A taky že ano…

V následujících 45 minutách přestřílelo Tygry 30:5, ofenzivní zručnost hostů vládla, jako protijed fungovalo liberecké odhodlání v oslabení, obětavá defenzivní práce a výborný Dávid Hrenák. Ten se zaskvěl zejména v nájezdech, kde pokořil trio Paulovič, Hyka, Radil.

Čtvrtý exekutor Robert Říčka po cestě ztratil kotouč a sólo nezakončil. „Puk mi přeskočil hokejku, a jak jsem byl v jízdě, nestihl jsem se natáhnout pro něj zpátky. Mrzí mě to. Měl jsem něco připraveného a věřil, že dám gól i z nájezdu, ale bohužel,“ líčil Říčka, autor gólu na 2:3. „Po tom průběhu je to možná i zisk, ale začátek jsme měli vlažný, zapsali jsme. Věnovali jsme Liberci laciné góly,“ štvalo jej.

„Trenér ještě apeloval, ať máme hlavně dobrý start, ale při druhém či třetím střídání jsme dostali gól, utlumilo nás to na delší dobu, trvalo, než jsme se z toho oklepali. V kabině jsme si něco řekli, pár věcí změnili a pak už to fungovalo. Ve druhé půlce zápasu už to bylo dobré, domácí skoro nic neměli. Nám se podařilo vyrovnat a věřil jsem, že to tady urveme, ale nepovedlo se,“ dodal Říčka.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:18. Rychlovský, 10:20. Bulíř, 26:49. Flynn, . Flynn Hosté: 19:16. D. Musil, 44:04. Říčka, 59:32. Hyka Sestavy Domácí: Hrenák (D. Král) – McCoshen, Budík, Ivan, Melancon, Derner, J. Dvořák, Galvas – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Vlach, A. Najman, Flynn – Mucha, Šír, Klíma. Hosté: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Hrádek, Kolář – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Urban, Rákos, Vondráček. Rozhodčí Šindel, Sýkora – Kajínek, Hynek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5296 diváků

