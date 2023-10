Hyka po bitvě s Kometou: Hodně týmů by se rozklepalo. Ukázali jsme sílu

Nejdřív jasná záležitost, pak trochu blázinec, když vedete 3:0 a najednou je srovnáno?

„Jo, byl to zápas se vším všudy. Myslím, že kromě deseti minut jsme ale hráli dobře a zasloužili si vyhrát hlavně za třetí třetinu. Nakonec skvělý výkon.“

Jen těch deset hluchých minut stálo asi hodně sil, ne?

„To je pravda. Během dvou střídání jsme dostali dva góly, pak přišel faul, přesilovka a srovnání na 3:3. To vypadá hrůzostrašně. Ale tým máme natolik zkušený, že jsme všichni chápali, jak nic není ztracené, a oklepali jsme se. Pak bych ocenil, že už jsme Kometu k ničemu moc nepustili, dali dva góly a dopadlo to dobře.“

Za stavu 3:3 hned kouč Varaďa nahlásil oddechový čas. Byl to důležitý moment?

„Byl, uklidnili jsme se. Pak nám pomohlo, že skončila za chvíli druhá třetina a dostali se v šatně ještě do většího klidu. Věděli jsme, co máme hrát a celkově to bylo vidět.“

Než jste se dostali do klidu, tak se zdálo, že se po druhé třetině rozjede velká bitka dvacet proti dvaceti. Proč tak vybublaly vášně?

„To k takovému zápasu taky patří, emoce trochu vyplavaly tím, že jsme ztratili tříbrankové vedení. Ale nervy jsme nakonec udrželi, takže fajn.“

Máte rád, když se pořád něco děje a záleží na každém střídání?

„Mám, podle mě by i plno týmu přestalo hrát, když vedete 3:0 a najednou skočí výsledek na 3:3. Rozklepaly by se, ale tady byla vidět naše zkušenost, zabrali jsme a ukázali sílu, jakou máme.“

Hodně v zápase bodovala vaše rychlost. Prodal jste ji při prvním gólu, pak i při vítězném, kdy jste nahrával Peteru Čerešňákovi. Hodně si užíváte, že vás tenhle rok nic neomezuje a makáte naplno?

„A jak! Musím zaklepat, cítím se skvěle, s klukama se mi hraje dobře. Je úplně jedno, kdo zápasy rozhoduje, nakonec je dobře, že jednou je vidět nějaká lajna, příště víc vyčnívá někdo jiný. Pomůžeme si vzájemně, což je hodně důležité.“

Ještě k vašemu gólu. Sprintoval jste od rohu za vlastní brankou až před Dominika Furcha . Celou dobu jste věděl, že prostě poženete, jak se dá a Lukáš Sedlák vás najde?

„Věděl jsem, že když to Lukášovi dám a nebude hned střílet, bude se mě snažit najít. Vím, že mám jít do brány a on mi tam nahrávku dostane. Obránce zaspal a celá akce vyšla. Pro mě to byl jednoduché, už jsem dával jen do prázdné brány.“

O výrobě vítězného gólu taky řeknete, že byla jednoduchá? Tam jste za vámi uspal Rhetta Hollanda a ujel mu jak v autě.

„Tam bylo důležité, že jsme si dobře nahodili puk, Lukáš mi nahrál hned za bránu. V rychlosti jsem udělal oblouk, vjel do mezery a měl čas. Stáhnul jsem všechny na mě, Čero si krásně najel a parádně se trefil.“

Hodně pak chutnalo, když devět tisíc lidí stojí, tleská, křičí a vy dáváte pátý gól?

„Neskutečný, lidi nás hnali celou poslední třetinu. Věděli jsme, že když budeme hrát jednoduše, na tribunách budeme mít ohromnou podporu navíc, takže zase výsledek překlopíme k nám.“

Někteří spoluhráči si po zápase sbírají perníky, Lukáš Sedlák hledá švestkové. Co vy?

„Já si je nesbírám, mě baví je po zápase spíš odpalovat. (usměje se) Kluci mi pak v šatně vždycky něco dají.“

Sezonu jste rozjeli skvěle, takže natěšeně vyhlížíte další velký zápas v neděli, kdy jedete do Hradce?

„Jasně, každý se nám chce vyrovnat, liga je těžká. Je vidět, jak hodně týmů posílilo, soutěž je ještě lepší než před rokem. Myslím, že lidi mají na co koukat, což je jedině dobře. Máme pak ještě v úterý Ligu mistrů, takže zápasů bude hodně. Přesně tohle je super, když zápasů máme tolik. Minulou sezonu jsem nehrál proti Hradci ani jednou, tak na neděli se těším hodně.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:07. Hyka, 14:36. Bučko, 27:55. Cienciala, 49:00. Čerešňák, 59:45. Sedlák Hosté: 28:43. Gazda, 30:29. Moses, 32:10. Cingel Sestavy Domácí: Will (Klouček) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Bučko, Vála, Kolář, Hrádek – Cienciala, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal, Zohorna (A), Radil – Říčka, Poulíček (A), Paulovič – Urban, Rákos, Vondráček. Hosté: Furch (Lukeš) – Lintuniemi, Ščotka, Kučeřík (A), Holland, Ďaloga, Gazda, Zahradníček – Pospíšil, Cingel, Moses – Kohout, Marcinko (A), Zbořil – Zaťovič (C), Holík, Flek – Okál, Zembol, Jenyš. Rozhodčí Jan Hribik, Jiří Ondráček Stadion Enteria arena, Pardubice

