Dujsík viděl gól až na kostce. Plzeň se v souboji tonoucích nadechla

Udýchaný Dominik Pavlát po zápase děkoval fanouškům za podporu, ochozy burácely jeho jméno. Zachytal si dost, soupeři z Vítkovic na něj vyslali 31 střel. Nepustil žádnou a stal se největším gerojem plzeňského týmu. Vítězství 1:0 v utkání 9. kola bylo první výhrou po šesti porážkách, Indiáni se odrazili z posledního místa. „Bylo to jak sedmý zápas play off. Měli jsme špatnou sérii a museli ji už zlomit. Jsme strašně rádi, že jsme to zvládli,“ chrlil ze sebe hrdina.

Dalo se čekat, že bude záležet na jediném gólu. Souboj dvou tonoucích, kdo se nadechne. Hokej rozhodně žádná nádhera, urputný boj, trápení, nervozita. Líp dlouho plavaly Vítkovice, záchranný kruh však chytili domácí. Tomáš Dujsík pálil, ozvalo se ťuknutí a puk skončil za zády Lukáše Klimeše. Za autora byl označen Adrián Holešinský, ale kotouč odražený od betonu vítkovického gólmana pronikl za čáru dřív, než se ho dotkl. Takže oprava.

„Gól jsem viděl až na kostce, slyšel jsem, jak cinkla tyčka. Myslel jsem, že to dorazil Adrián, ale potom jsem viděl, že to šlo od betonu do tyčky a za čáru. Hlavně, že to tam padlo. Ulevilo se mi, už jsem na sobě cítil trošku i tlak, chtěl jsem klukům víc pomoct. Konečně se to povedlo, a že je to vítězný gól, je bonus,“ líčil Dujsík.

V Plzni už houstla atmosféra. V prvním kole porazili Třinec a od té doby šlus, jen jeden bod doma s Kladnem. Sportovní manažer Tomáš Vlasák ještě před víkendem řekl, že nadcházející zápasy v Olomouci, s Vítkovicemi a Brnem ukážou, jak se bude pokračovat a jakým stylem klub na situaci zareaguje. V případě, že nepřijde zlepšení, proběhnou změny. Kdekoli.

„To je úděl trenérů jakémkoli sportu,“reagoval kouč Petr Kořínek. „Jsme v těžké situaci, proběhla nějaká prohlášení, bavili jsme o tom. Na nás je, abychom každý den pracovali. Potřebujeme každý bod, chytit se. V Olomouci se to nepovedlo, i když výkon nebyl špatný. Věříme, že se zvedneme. Trápíme se v koncovce, nabádáme hráče, aby se do ní víc tlačili, zkoušíme různé varianty. Je to v hlavách. Když padá málo gólů, chce to zjednodušit hru a doufat, že branku nedostaneme. Psychika je vrtkavá, a to směrem nahoru i dolů,“ dodal.

To, že do víkendových utkání už nezasáhli do hry plzeňští talenti David Jiříček a Adam Benák a výpověď podala tisková mluvčí Lucie Mužíková, s tím úplně nesouvisí. Nicméně Indiáni po prvním neúspěšném pokusu na Hané nedělní duel zvládli. Vítkovicím připravili už sedmou porážku v sezoně.

„Já to teď nesleduju,“ pravil jejich trenér Miloš Holaň. „Šancí si vytvoříme strašně moc, kromě prvního zápasu s Vary, to byl jasný propadák. Ale Budějovice venku, doma Olomouc, Kladno, ani na Spartě to nebylo špatné. Začali hrát poctivěji zezadu, vyměnili gólmana. Klimeš teď chytá výborně, ale zase nedáme góly. Mužstvo drží, je třeba mu pomoct, ale pomoc není, takže góly začnou padat na druhou stranu,“ řekl.

Ani on po takovém vstupu do sezony není v pohodě. A nejen proto, že jeho pozice může být vratká. „V klidu nejsem už proto, že jsem z Vítkovic a strašně mě to trápí. Tak jsem si to určitě nepředstavoval. Je to jen o každodenní dřině. Střelců máme dostatek. Pořád věřím, že se to v některém zápase může zlomit, že se to překlopí na naši stranu. Když je taková nálada, nevyhrává se a kluci jsou dole, psychika je hrozně křehká. Najednou se rozklepou ruce i těm, co jsou lídři. Ale zodpovědnost by měla být na každém hráči,“ dodal trenér Vítkovic.

