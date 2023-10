Za bráchu se pral, i když není rváč. Nepřiznaný gól? Kaše: Hlavní je výhra

Litvínov jede, zdolal i Spartu devátým triumfem v hokejové extralize po vítězství 4:2 vyrovnal klubový rekord. Strhující zápas plný emocí rozhodla třetí trefa domácích z 52. minuty. Původně byl za střelce označen David Kaše, posléze autorství přiznali Nicolasi Hlavovi. „Myslím, že to dorazil hokejkou, ale hlavně, že ten gól padl,“ řekl mladší z litvínovských sourozenců, který ve druhé třetině zažil strach o svého bratra Ondřeje a po faulu sparťana Mikliše se šel mstít. „Vrátil se do zápasu, což bylo parádní pro kluky, že to viděli. Doufám, že bude OK,“ dodal.

Jak sladké bylo tohle vítězství?

„Proti Spartě je určitě cenné, pro nás důležité tři body. Hodně chyb, ale urvali jsme to. Fanoušci vytvořili parádní kulisu, vítězství patří hlavně jim. Možná tam bylo ostrosti trošku víc, ale ta k tomu patří. Parádní utkání, škoda, že za stavu 2:1 jsme obdrželi gól. Ale nepoložilo nás to. Taky nás dostávaly dolů přesilovky, vůbec nám nešly, Sparta hrála oslabení dobře. Po druhé třetině jsme měli velký proslov v kabině a vrhli se do toho naplno.“

Branka na 3:2 padla v trochu nepřehledné situaci. Dal jste gól vy, nebo Nicolas Hlava?

„Myslím, že Nik, že to hokejkou dorazil, ale hlavně, že někdo gól dal a vyhráli jsme, to je důležité.“

Hrálo se ostře, byl jste na Spartu hodně vyhecovaný?

„Hlavně před těmi diváky, ono vás to vcucne. Jasně, můj bývalý klub. Před zápasem jsme se možná trochu popichovali, zápas byl dost vyhrocený. Ale snažil jsem si to užít, do zápasu jsme dali sto procent, vyždímali se, co to šlo. Vyhráli jsme podeváté v řadě, ale nesmíme přestat makat, bojovat.“

Po zákroku na bratra Ondřeje jste hned startoval. Jak jste to vnímal ze svého pohledu?

„Tahle situace se mi nechce moc hodnotit. Kdokoli jiný by tam přijel, musíme stát jeden za druhým, i když nejsem žádnej rváč. Je důležité, abychom tam přijeli všichni a klidně se i poprali. Je jedno, kdo tam byl, jsem hlavně rád, že brácha se cítil pak celkem slušně. Vrátil se do zápasu, což bylo parádní pro kluky, že to viděli. Doufám, že bude OK, trošku odměna za to byl ten třetí gól a tři body.“

Měl jste o něj strach?

„Myslím, že to měl celý tým. Ale uvidíme, jak se bude cítit dál. Věříme, že je silný. Je to náš pravý lídr, hlavně v šatně. Věřím, že bude v pořádku. Odfrkne si a vrhne se na to zase.“

Devátou výhrou v řadě jste vyrovnali klubový rekord.

„Přiznám se, že to ani nevím. Důležité, že jsme vyhráli a jedeme dál. Nezastavujeme, doufejme, že to bude takhle pokračovat. Nebylo to jednoduché, u ledu byla dost mlha, což je nepříjemné. Ale tři body super.“

Čím to, že tak šlapete?

„Každý hráč má chuť, máme dobře nastavenou hru od trenérů a hráči, co v zápase jsou, tomu věří. Proto sbíráme body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:28. Kudrna, 36:27. Jaks, 51:40. Hlava, 59:44. Koblasa Hosté: 29:19. D. Vitouch, 49:28. P. Kousal Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Šalda, Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Irving, Kempný, Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mikliš – Kestner, Horák, P. Kousal (A) – Řepík (C), O. Najman, Forman (A) – Hauser, Lajunen, Buchtele – D. Vitouch, M. Vitouch, Konečný. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

