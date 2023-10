Sparta opět zaváhala. Chtělo by to hnusné góly a nehroutit se, ví Krejčík

Těžký zápas?

„Bylo to takové, jaké jsme čekali. Těžké utkání. Věděli jsme, že je tady malé hřiště a že nás budou napadat a dostávat pod tlak. Mají fazónu a vyhráli spoustu zápasů. Škoda našeho výkonu. Myslím, že to bylo lepší než proti Liberci, ale pořád to není ono.“

Litvínov působil aktivněji, bruslivěji. Souhlasíte?

„Byli důraznější a agresivnější. My jsme je pak dostali trochu pod tlak a najednou začali hrát víc zezadu. Je škoda, že jsme inkasovali třetí gól, který nás potopil.“

Opět jste předvedli výborný výkon v oslabení. Je to věc, která vás zdobí nejvíc?

„Klobouk dolů, co v něm kluci předvádí od začátku sezony. Myslím, že je to jedna z našich domén. Momentálně nás to hodně drží nad vodou. Nejenom, že dokážeme oslabení ubránit, ale i se v něm umíme prosadit. Určitě jim patří velký dík.“

Máte dvě prohry za sebou. Co je zapotřebí zlepšit do dalších zápasů?

„Hlavně se z toho nesmíme hroutit. Víme, jak umíme hrát. Musíme začít od maličkostí a od tvrdé práce. Věřím, že se zase vrátíme na vítěznou vlnu.“

Nebylo by zapotřebí zvýšit bruslení a agresivitu?

„My bychom potřebovali víc gólů, jako dal Kousy (Pavel Kousal). Hodit to na branku a dorazit. Chtělo by to hnusné góly. Je za potřebí se víc tlačit před branku a dorážet odražené puky.“

Chyběli vám Filip Chlapík s Vladimírem Sobotkou. Byla jejich absence hodně znát?

„Jsou to skvělí hráči, ale máme silný tým. Nějak jsme se na to neohlíželi. Hráli jsme se sestavou, která byla k dispozici. Myslím, že byla dost silná na to, abychom Litvínov porazili. Bohužel se nám to nepovedlo.“

Co jste říkali na bouřlivou atmosféru?

„Nic, co bychom nečekali. Samozřejmě je příjemné, když lidé chodí a hrajeme před plnou halou.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 19:28. Kudrna, 36:27. Jaks, 51:40. Hlava, 59:44. Koblasa Hosté: 29:19. D. Vitouch, 49:28. P. Kousal Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Šalda, Zeman, Czuczman, Strejček – Koblasa, Sukeľ (C), Kudrna – O. Kaše (A), D. Kaše, Hlava – Abdul, Kirk, Válek – Havelka, Gut, Jurčík. Hosté: J. Kovář (Kořenář) – Irving, Kempný, Mozík, Krejčík, Moravčík, Němeček, Mikliš – Kestner, Horák, P. Kousal (A) – Řepík (C), O. Najman, Forman (A) – Hauser, Lajunen, Buchtele – D. Vitouch, M. Vitouch, Konečný. Rozhodčí Sýkora, Šindel – Brejcha, Thuma Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

HC Sparta Praha Vše o klubu ZDE