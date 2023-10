I z „Chomutova“ se v Litvínově trefil Radil: U nich se hraje těžce každému

Ve druhé třetině před brankou přesně tečoval střelu Ondřeje Vály. Pardubický Lukáš Radil se trefil po dvanácté v sezoně. Je v laufu, při televizním přenosu z pátečního utkání v Litvínově zaznělo, že by tam dal gól, i kdyby zrovna hrál v Chomutově. „Nevím, jestli to mám brát jako lichotku. Ale lepí mi to, kluci mi pomáhají, snaží se mě hledat. Bylo to i o štěstí, zároveň tohle trénuju. Jednou z deseti nebo dvaceti pokusů to vyjde,“ vyprávěl. Tentokrát jen upravil skóre, Dynamo ve 14. kole Tipsport ligy padlo 1:4, poprvé nebralo ani bod.

Na Hlinkově stadionu zavěsil ve čtvrtém zápase po sobě. Nicméně Litvínov po vítězství vystřídal Pardubice v čele tabulky. „Budeme si říkat, že to nic neznamená,“ pousmál se Radil. „Oni kvalitu mají, hodně si věří, což je ve sportu strašně důležité. Extraliga je taková, že každý může vystřelit. Není to o nějakých favoritech. Litvínov hraje dobře a zaslouží si to. Teď jsou první v tabulce oni. Od začátku sezony chytli hodně sebevědomý nádech a prostě se toho drží, vychází jim to,“ pokračoval lídr tabulky extraligových střelců.

„Nezačali jsme dobře v první třetině, víme o tom. Další dvě už to bylo slušné. Musíme si vzít ponaučení do dalších zápasů. Oni do něj výborně vstoupili, zaslouženě vyhráli,“ hledal příčiny porážky Ondřej Vála, po jehož nástřelu snížil Radil na 1:3. To byl moment, po němž Pardubice ještě mohly s výsledkem něco udělat. „Vždycky věříme. Myslím, že jsme měli velký tlak, celý zápas jsme věřili, že to ještě otočíme,“ přiznal Vála.

Od druhé třetiny Dynamo přestřílelo Vervu 23:7. Jeden útok střídal druhý, rychlými výměnami se hráči vystavovali do šancí, agresivně chodili do branky. V jednu chvíli na domácího gólmana Mateje Tomka lehl Robert Říčka. Ovšem za přispění obránce Zileho, který ho přistrčil.

„U nich se bude hrát hodně těžce každému. Ještě je to umocněné tím, že si věří celý tým, na malém hřišti to umí. Hodně kluků u nich dává góly, podle mě i docela lehce. Nechci si stěžovat na kvalitu ledu, ale byl hrozný. I tohle hrálo určitou roli. Samozřejmě podmínky jsou pro oba stejné. Nedá se nic dělat, nevyšlo to. Uvidíme další zápas, musíme najít cestu zpátky. Myslím, že umíme vyhrávat,“ prohlásil Radil.

„Oni dali na začátku ze všeho, z čeho mohli. Nám se to nedařilo. Nebyli jsme na první třetinu úplně připravení. Někdy to tak je. Chtěli jsme se pak vrátit do zápasu. Říkali jsme si, že to bude o jednom gólu. Když ho dáme, mohlo by to být jiné. I po něm jsme si nějaké šance ještě vypracovali, bohužel jsme je neproměnili. Dát druhou branku, možná by znervózněli a bylo by to pro nás ještě hezké,“ řekl nejlepší pardubický hráč v zápase.

Jeho jediný gól Pardubicím nestačil, zvrat přes sílící převahu nedokonaly. „Vedle gólmana musím vyzdvihnout i dobrou defenzivní práci našeho týmu. Často jsme vedení jako ti, kteří hrají hurá hokej. Vzhledem ke stavu, jaký byl, hráči přistoupili na poctivou defenzivu,“ připomněl domácí trenér Karel Mlejnek.

V nacpaném kádru Pardubic dokáže zahrozit každý, zásah se však podařil jen Radilovi. Rozhodčí však pro jistotu ještě prověřili na videu, zda neměl při teči hůl moc vysoko. Neměl. I za Litvínov umí dát gól každá lajna. Ne, že by si bratři Kašovi vybrali náhradní volno, jen nebyli produktivní. Ondřej dvakrát v dobré pozici neproměnil. Ale zastoupili ho jiní.

„Snažíme se hrát na každého stejně dobře,“ pravil Vála, vůbec nejvytíženější hráč Dynama. „Vážně? Mně to nepřišlo. V tom zápalu jsem nevnímal,“ pousmál se. „Litvínovu se teď daří, hrají výborně a padá jim to tam. Od nich výborný výkon. My se z porážky musíme ponaučit a vrátit se zpátky na vítěznou vlnu,“ dodal.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:54. Koblasa, 11:49. Kirk, 19:44. Gut, 57:30. Kirk Hosté: 41:30. Radil Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Válek. Hosté: Klouček (21. Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Paulovič – Mandát, Rákos, Rohlík. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Svoboda, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

