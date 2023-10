Litvínovský válec vrátil úder už na úvod. Koblasa začal a pak střídal dresy

Litvínovský útočník Ondřej Kaše oslavuje vítězství a postup do čela extraligové tabulky • Michal Beránek / Sport

Litvínovští hokejisté po domácím vítězství nad Pardubicemi míří do čela tabulky • Michal Beránek / Sport

Kotle fanoušků se před zápasem na dálku pozdravily a pak už to létalo. Bitva o první místo, do Litvínova přijely Pardubice. Vyprodaná tvrz Ivana Hlinky zůstala nedobyta. Dosavadního lídra zasekl třemi zásahy krušnohorský válec v úvodní třetině. Verva se po vítězství 4:1 uhnízdila na nejvyšší pozici místo něj. „Jsme rádi za tři body, ale začala druhá čtvrtina soutěže, tohle je čtrnáctý těžký zápas. Další jsou před námi,“ mírnil euforii kouč Karel Mlejnek.

Jeho svěřenci Dynamu nedopřáli poprvé v sezoně ani bod. „Tak jsme první, no a co?“ hlaholil stadion po zápase. Litvínov porážkou v Olomouci přeťal vítěznou sérii po jedenácti utkáních, ale doma ještě neztratil ani jedno. Na vlastním ledě vyhrál podeváté v sezoně. Plný dům zase slavil, wi-fi se sekala. Na takový nával ani výsledky tady nebyli dlouho zvyklí.

Obvykle chodili mezi novináře po utkání často bratři Ondřej a David Kašovi. Jednotlivě nebo oba, podle toho, kdo z nich se pod výhru výrazněji podepsal. Tentokrát po delší době nemuseli. Hráli výborně, ale svoje šance nedali a tentokrát se trefovali jiní. A stali se novými mluvčími.

Nejvíc to lepilo Petru Koblasovi, který udeřil jako první a přihrával na třetí a čtvrtý gól. „Dva beci stáli přede mnou, spíš jsem nechtěl ztratit puk na modré. Trošku se to otevřelo, beci víc couvli, ještě, že jsem to tak udělal,“ popisoval svůj zásah ze 4. minuty. Táhlou střelou ze středu zaskočil Milana Kloučka, který v souboji o vedení nastoupil v pardubické brance místo Romana Willa.

Po třetím gólu střídal. Zásah obstaral Michal Gut poté, co hodně aktivního Koblasu stínoval pardubický bek Dvořák. „Jsem hlavně hrozně rád, že zápas takhle vyšel celé naší lajně. Zranil se Suky (Matúš Sukeĺ), je tam s námi Guťák a myslím, že i pro něj je super, že se mu zápasy povedl. Určitě mu to pomůže do dalších utkání, protože tam s námi bude asi delší dobu,“ vracel se Koblasa.

Pardubice se zvedly od druhé části. Působily sebejistě, až bohorovně, zkoušely všechno možné. Nejvíc zlobil Lukáš Sedlák a jeho lajna, ale byl to Lukáš Radil, kdo svým dvanáctým gólem v sezoně snížil. U toho nakonec zůstalo. Ztrátu z první třetiny Východočeši nesmazali.

„Snažíme se každý takový zápas jít od začátku naplno, už rozcvičkou před ním. Trenéři docela tlačí na pilu a zatím se nám to tak nějak vrací. Máme taky kvalitní mužstvo a tím, že na soupeře vlítneme, má pak problém,“ zmínil Koblasa, který byl rád, že si přinesl střeleckou pohodu z minulé sezony. Góly se od něj čekaly. V minulé sezoně jich dal za Karlovy Vary 18, nyní už je na osmi.

Během zápasu dvakrát měnil dres, místo obvyklé desítky hrál napřed od konce druhé třetiny s třináctkou. „První dres mi roztrhali, myslím, že David Musil. Trošku se mnou v souboji před naší brankou zamával, naštěstí to odnesl jen dres. Třináctka mi byla malá, takže jsem si vzal osmnáctku. Hlavně, že nějaký byl,“ usmíval se.

Litvínov v prvním kole prohrál v Pardubicích 1:5, jenže od té doby válí a po první obrátce jim úder vrátil. Vyhoupl se místo nich do čela tabulky. Už v první části, po níž vedla 3:0, vyhnala Kloučka z branky. Dvakrát se trefil Liam Kirk. „Samozřejmě jsme za to rádi. Sledujeme tabulku všichni, takže o tom víme a je to příjemné,“ dodal Koblasa.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:54. Koblasa, 11:49. Kirk, 19:44. Gut, 57:30. Kirk Hosté: 41:30. Radil Sestavy Domácí: M. Tomek (Zajíček) – Demel (A), Zile, Jaks, Baránek, Zeman, Czuczman, Šalda – Koblasa, Gut, Kudrna – O. Kaše (C), D. Kaše (A), Hlava – Abdul, Kirk, Maštalířský – Havelka, Jurčík, Válek. Hosté: Klouček (21. Will) – D. Musil, Čerešňák, T. Dvořák, Košťálek, Vála, Hrádek, Kolář – Kaut, Sedlák (C), Hyka – R. Kousal (A), Zohorna (A), Radil – Říčka, Cienciala, Paulovič – Mandát, Rákos, Rohlík. Rozhodčí Ondráček, Šindel – Svoboda, Zíka Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5944 diváků

