Pech z nemocnice: Není vyloučeno, že mám po sezoně. Rupla mi kost...

Jak vám je po operaci?

„Unaveně… Z neděle na pondělí jsem nespal, usnul jsem asi jen na deset minut. Do dvou hodin jsem byl na vyšetření, do nemocnice se mnou jel Standa Hrubec (trenér gólmanů). V pět ráno přišli doktoři a v deset jsem šel na sál. Poležím si tady asi pár dnů. První odhad je okolo tří měsíců bez hokeje. Rupla mi kost v kotníku, dali mi tam destičku, vazy mi museli sešít. Možná mi dají sádru, možná botu, zatím nevím. Ale bude to zkrátka na delší dobu.“

Věděl jste hned na ledě, že je zle?

„Jo. Slyšel jsem ránu, jak mi to prasklo. Byl tam souboj u mantinelu, někdo mě strčil, možná mě tam někdo nechtěně podkopl, nevím přesně. Snažil jsem se to ustát, ale na nohu jsem dopadl silou a kotník nevydržel. Bohužel. Teď jsem na pokoji a čekám, jestli mi doktoři řeknou něco detailnějšího. Jedno vím jistě: návrat nechci uspěchávat, chci si kotník dát do naprostého pořádku. Uvidíme, co bude. Jsem připravený na všechny varianty, včetně té, že v sezoně už třeba nezasáhnu vůbec do hry. To ukáže čas, a jakým stylem půjde léčba a následné zatěžování kotníku.“

Jde o stejnou nohu, s níž jste měl problémy na začátku sezony? Po utkáních jste kulhal.

„Ano. Byl jsem s nohou v pohodě, už mě nebolela, v zátěži neomezovala. Ale jestli tam bylo něco načatého, těžko říci.“

Jak to dáváte psychicky? Tak dlouho bez hokeje jste nikdy nebyl.

„Tím, že jde o mé první velké zranění, neberu to tak hrozně, jako kdyby se mi to stalo na začátku kariéry nebo někdy v pětadvaceti. Moje hokejová kariéra je na sklonku. Jasně, po sportovní stránce je to tragédie, ale já se na to dívám z úplně jiného úhlu pohledu. Vím, co prožívala a doteď prožívá moje manželka, proti tomu je zlomený kotník nic. Beru to tak, že mě žádné neštěstí nepotkalo.“

Ne náhodou se říká, že dokud člověk řeší zlomeniny, nic se neděje.

„Přesně tak. Co zažívá moje paní a řada dalších lidí, proti tomu je prasklá kost úplné nic, kravina. Beru to s nadhledem a jako prostý fakt. Jsem vděčný, že jsem mohl hrát hokej tolik let bez většího zranění. Až letos se to pokazilo, celá tahle sezona je divná. Sype se to od srpna a teď to vygradovalo, nevím proč.“

Po předloňském příchodu ze Sparty jste na jihu exceloval a ve dvou sezonách dohromady nabral 114 bodů v 115 utkáních. Klobouk dolů. Ale teď to byla trápená. Neuleví se vám svým způsobem, že soužení nebude pokračovat pár měsíců?

„Svým způsobem možná. Lidi si zvykli, že za sezonu udělám 50 bodů a chápu je, že byli teď nespokojení. Dostal jsem jinou roli, trenér se tak rozhodl a já to respektuju. Na ledě se mi nedařilo, sám jsem z toho byl zklamaný.“

Ladislav Čihák natrvalo rozpojil tandem Gulaš-Pech. Mrzelo vás to?

„Přišly nové tváře, důvěru dal jim. Makal jsem na každém tréninku, abych se mohl vrátit silnější, ale bohužel to dopadlo takhle.“

Po minulé nepovedené sezoně se hodně nahlas mluvilo o tom, že hra Motoru nemůže pořád stát jen na vás dvou. Abyste byli vy a Milan Gulaš odpovědní večer co večer za postavení Motoru. Dorazily slušné posily, což vám na druhou stranu sebralo výrazně času na ledě. Jak to tedy berete?

„Loni jsme hráli už extrémně hodně, okolo 24 minut za zápas. Z druhé strany, jít dolů na 14 minut je samozřejmě rozdíl. Z toho se 50 bodů dělá hůř. Ale musím to tak brát, přišli mladí a perspektivní kluci, kteří by měli tvořit budoucnost Motoru. Než jsem se zranil, věřil jsem, že budu přispívat i v jiné roli než dřív, bohužel se to nesešlo.“

Motor České Budějovice Vše o klubu ZDE