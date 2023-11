Karlovy Vary - Olomouc 4:5sn. Macuh trefil Hanákům první venkovní výhru

Domácím se vstup do utkání vydařil a již ve 3. minutě je posunul do vedení Zetterberg, který využil nedorozumění olomouckých obránců, vyjel s pukem zpoza branky a překvapil Konráda. Hosté ale dokázali zásluhou premiérové extraligové branky obránce Siroty vyrovnat. Západočeši byli v první třetině střelecky aktivnější a v 18. minutě se dostali znovu do vedení, když si jeden z olomouckých hráčů srazil do branky Havlínovu střelu.

Ve 22. minutě navýšil náskok Energie Gríger, ale Hanáci se dokázali dostat zpět do utkání, zejména zásluhou soupeřovy nedisciplinovanosti. Nejprve v přesilovce pět na tři snížil Káňa a v pokračující klasické výhodě vyrovnal Řezníček.

A mohlo být pro domácí ještě hůř, při dalším Havlínově trestu se ale dostal do brejku Beránek a oslavil jubilejní 300. zápas v nejvyšší soutěži gólem. Ještě v pokračující přesilovce ale Macuh vyrovnal a ukončil tak brankovou přestřelku. Další gól ze hry totiž již více než čtyři tisíce diváků v KV areně neviděly. V prodloužení mohli hned dvakrát rozhodnout hosté, Ondrušek a Sirota ale trefili jen tyč.

Na nájezdy nahradil Konráda v olomoucké brance Sedláček a pomohl hostům k premiérové výhře na kluzištích soupeřů. Ani jeden z osmi domácích hráčů jej nepřekonal, zatímco Frodla prostřelil Macuh.

Ohlasy trenérů

Vojtěch Šik (Karlovy Vary): „Utkání bylo vyrovnané, ale dostali jsme tři góly v oslabení a nepomohli jsme si ani přesilovou hrou. To byl kámen úrazu. Rovněž nás hodně sráží nevynucené fauly a v tomhle utkání to bylo markantní. Vedeme 3:1, kontrolujeme zápas a uděláme faul, potom druhý z věcí, u kterých si říkáme, ať netaháme kotouče zpátky. Soupeř přesilovky potrestal a my bereme bohužel jenom jeden bod.“

Jan Tomajko (Olomouc): „Poprvé jsme zvítězili ve venkovním zápase, takže jsme za to rádi. Myslím, že dnes jsme hráli dobře, měli jsme i dobrý pohyb, přestože cesta do Karlových Varů je dlouhá a my jsme jeli dnes. I když jsme docela brzo inkasovali, tak začátek byl docela dobrý. Poté jsme inkasovali na začátku druhé třetiny, kdy nám to trošku uteklo. Dnes jsme si ale pomohli v přesilových hrách a konečně jsme je začali proměňovat. Důležité bylo i to, že jsme zvládli oslabení. V prodloužení jsme trefili tyčky, štěstí se k nám nepřiklonilo, tak se k nám alespoň přiklonilo v nájezdech.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:28. Zetterberg, 17:36. Havlín, 21:19. Gríger, 29:22. O. Beránek Hosté: 12:52. Sirota, 25:40. Káňa, 26:37. Řezníček, 29:50. Macuh, . Macuh Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Benda – Kangasniemi, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, O. Procházka – Kofroň, Koffer, Zetterberg. Hosté: Konrád (s.n. Sedláček) – Ondrušek (C), Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Mareš – Káňa, Nahodil (A), Orsava – Kunc, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Anděl, Navrátil – Kusko, Macuh, Kucsera. Rozhodčí Šindel, Pražák – Lhotský, Ondráček Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4268 diváků

HC Energie Karlovy Vary Vše o klubu ZDE

HC Olomouc Vše o klubu ZDE