Havlín se rval i pálil: Čečiho jsem se šel zastat. Oslabení nás stálo utkání

Trefou na 2:1 zařídil Energii vedení ke konci první třetiny. Ani Tomáš Havlín ale nečekal, jak se nakonec bude celé utkání vyvíjet. Ve druhé dvacetiminutovce totiž přišla smršť pěti gólů. Pro domácí nakonec dobře rozehraný duel 16. kola Tipsport extraligy s Olomoucí skončil prohrou 4:5 po samostatných nájezdech. „Nemyslím si, že by se dalo určit, který z gólů pomyslně rozhodl. Prostě jsme dostali všechny tři v oslabení, to nás stálo utkání,“ vysvětlil karlovarský obránce.

Jak moc divoký zápas to byl?

„Myslím, že divočina to byla celé utkání. Měli jsme to ve svých rukou za stavu 3:1. Poslední zápasy se nám opakuje, že se dostáváme zbytečnými fauly do tří nebo čtyř. Oslabení se nám nepodařila ubránit a stoprocentně nás to stálo zápas.“

Byla rozhodující branka, kterou jste obdrželi ve třech proti pěti?

„Nemyslím si, že by se dalo určit, který z těch gólů pomyslně rozhodl zápas. Prostě jsme dostali všechny tři v oslabení, to nás stálo utkání.“

Dostal jste se do potyčky s Janem Švrčkem. Co k ní vedlo?

„Bylo to jednoznačné. On tam přijel, Čeči (Jiří Černoch) stál hlavou k mantinelu a krosčekem ho na něj nacpal, takže jsem se ho šel zastat.“

Emoce se stupňovaly. Je to i tím, že s Olomoucí máte nevyřízené účty z minulého předkola play off?

„Nemyslím si. Oni jsou celkově nepříjemný tým. Jsou na tom fyzicky dobře, napadají agresivně. Bylo to vidět i v našich přesilovkách, kdy byli extrémně aktivní. Takže si myslím, že potyčky a všechno ostatní pramení z množství osobních soubojů, a to je s nimi pravidelně.“

Nevyšly vám ani přesilové hry. V čem vám dělali Hanáci největší problém?

„Jejich aktivita byla určitě nepříjemná. Je to spíš otázka na kluky, kteří v těch přesilovkách byli. Nedokázali jsme si s nimi poradit a musíme na tom zapracovat, abychom si v příštích zápasech pomohli početní výhodou, protože jich bylo poměrně dost. Soupeř je využil a my bohužel ne.“

Třikrát jste inkasovali v oslabení. Čím to bylo?

„Těžko říct. Budeme se muset podívat na video. Byly tam nějaké odrazy. Špatně se to hodnotí takhle rychle. Koukneme se, jestli jsme mohli něco udělat lépe, abychom se chyb příště vyvarovali. V sezoně zatím bylo oslabení slušné, proti Olomouci bohužel nevyšlo. Měli spoustu střel a něco procpali do branky.“

Vedli jste 3:1, a přesto zápas nakonec ztratili. Co pozitivního si vzít do posledních dvou utkání před reprezentační pauzou?

„Určitě obětavost, která nás zdobí v posledních duelech. Máme spoustu zablokovaných střel. To je určitě pozitivní věc, kterou si budeme chtít přenést dál. Byli jsme malinko lepší na puku než v zápase s Kometou. Tam jsme na tom byli hodně špatně. Musíme být aktivnější a víc se tlačit do brány.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 02:28. Zetterberg, 17:36. Havlín, 21:19. Gríger, 29:22. O. Beránek Hosté: 12:52. Sirota, 25:40. Káňa, 26:37. Řezníček, 29:50. Macuh, . Macuh Sestavy Domácí: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Benda – Kangasniemi, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, O. Procházka – Kofroň, Koffer, Zetterberg. Hosté: Konrád (s.n. Sedláček) – Ondrušek (C), Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Rutar, Mareš – Káňa, Nahodil (A), Orsava – Kunc, Knotek (A), Bambula – Plášek ml., Anděl, Navrátil – Kusko, Macuh, Kucsera. Rozhodčí Šindel, Pražák – Lhotský, Ondráček Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 4268 diváků