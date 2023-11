Faško-Nedáš? Už dávno ne. Slovenský Tygr hattrickem sundal Litvínov

Jak si užíváte první extraligový hattrick v kariéře?

„Zatím jsem neměl ještě čas… (usmívá se) Ale užiju si to. Jen na to nesmím myslet moc dlouho, protože v neděli znovu hrajeme. V rámci možností se ale potěším. Jsem za hattrick velmi rád.“

Proti na podzim výtečnému Litvínovu si ho ceníte dost, nebo ne?

„Náš hlavní cíl byl vyhrát oba zápasy před reprezentační pauzou, takže v neděli budeme ještě bojovat na Kladně. Každopádně jsme rádi, že jsme porazili druhý tým tabulky, mělo by nás to zdravě nakopnout. Věřím, že to od nás i dál bude dobré.“

Platíte za komplexního hráče, vaším úkolem není zdaleka jen zajišťování produktivity. Těší vás hattrick o to víc?

„Určitě je těžší ho dát pro hráče, jakým jsem typově já. Ale dát hattrick je náročné i pro vyloženého střelce. Můžu jen zopakovat, že jsem za něj velice rád.“

V Liberci jste předloni bojoval o místo v sestavě, první sezonu jste neměl zrovna průraznou, jak složité pro vás bylo najít si odpovídající uplatnění?

„Přišel jsem ze slovenské do české ligy, která je o level výš. Chvíli mi trvalo, než jsem si na ni zvyknul.“

Proti Vervě Tygry rozhodně nakopl váš vedoucí gól z přesilovky, v níž se v sezoně poměrně trápíte… Co bylo jinak oproti předchozím utkáním?

„Tomáš Filippi s Jardou Vlachem to výborně sehráli, všechno to šlo v podstatě z první. Takže posun je, že jsme nahrávky zrychlili. Pokud v tom budeme pokračovat, bude to fajn.“

Vaše formace si vypracovala spoustu gólových šancí, hráli jste všichni v reprezentační formě…

„Řekli jsme si, že potřebujeme zrychlit hru a vybojovat co nejvíc puků. Filini tomu dává myšlenku, funguje nám to a věřím, že nám to půjde dál.“

Jak důležitým aspektem k cestě za výhrou byla vyhraná vhazování? Soupeře jste na bulích drtivě porazili 43:15.

„Filini je na buly nejlepší v lize a je hodně znát, pokud naše střídání začínáme s pukem na holi. Vyhraná vhazování jsou velkým přínosem hry.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 10:50. Faško-Rudáš, 32:16. Klíma, 37:22. Faško-Rudáš, 44:20. Rychlovský, 59:44. Faško-Rudáš Hosté: 27:07. D. Kaše, 50:57. Gut Sestavy Domácí: D. Král (Schnattinger) – McCoshen, Knot, Ivan, Galvas, Budík, Melancon, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), A. Najman, Bulíř (A) – Pérez, Vlach, Klíma – Pekař, Plos. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Zile, Demel (A), Baránek, Jaks, Czuczman, Zeman, Šalda – Kudrna, Gut, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Válek, Jurčík, Havelka. Rozhodčí Pražák, Mejzlík – Kajínek, Ondráček Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6046 diváků