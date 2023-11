Rachůnek měl Tygry na lopatě, klíčový nájezd prohrál. Co těch 9 trestů?

Ten se proměnil v porážku s bodem i kvůli devíti trestům. Energie měla střídačku i na druhé straně. „Přišli jsme tu o nějaké body, což nás mrzí, ale musíme to hodit za hlavu a v neděli s Hradcem vyhrát,“ obrátil hlavu k zítřku Tomáš Rachůnek. Borec obsazený do jedné z hlavních rolí. Klíčová pasáž pátečního scénáře se začala psát ve 34. minutě. To bylo tak… Obránce Matěj Stříteský oslabil svůj tým do čtyř, těsně před koncem trestu Adam Najman vypálil interesantně do víka na 2:2. Po dalších 17 sekundách šel Stříteský znovu pykat. V tu chvíli by se radši viděl pod ledem. Jenže do kolen šli místo něj domácí hráči.

Váhavou rozehrávku Tygrů rozštelovala dvojice Černoch – Beránek a druhý jmenovaný z brejku udeřil na 3:2. Teď pozor… Za minutu Beránek v tom samém oslabení vybojoval pro hosty trestné střílení! Ideální moment vrazit soupeři kudlu do zad. Puk si vzal Rachůnek, jenže klíčové sólo zvrtal. S pukem míchal tak dlouho, až se dostal do těsné blízkosti brankáře Krále, jenž mu kotouč suše odpinkl. „Chtěl jsem si ho rozhýbat a zakončit bekhendem, ale vypíchl mi to. Stane se,“ pokrčil Rachůnek rameny.

Článek pokračuje pod infografikou

Hosté si v kabině umanuli, že dál pojedou to svoje, žádný zanďour a autobus ve slotu. Přesto pykali. Tomáš Filippi šikovnou tečí a po něm Jaroslav Vlach okamžitou dorážkou vyraženého kotouče obrátili skóre na 4:3. Konec divočiny? Kdepak… Po Rachůnkovi další exliberecký útočník Dávid Gríger v brejku přechytračil McCoshena s Galvasem a pět minut před koncem třetí části bekhendem překvapil i Krále.

Nastavení výživné partie rozsekl Adam Najman a docílil tak na třetí pokus prvního triumfu Tygrů nad Energií. „Jsme rádi za dva body, ale se čtyřmi góly se musí vyhrát v základní hrací době,“ pravil včera dvougólový útočník.

Vítězové proměnili tři přesilovky a vylepšili v úvodu sezony bídnou bilanci. S třinácti trefami v početní výhodě už jsou v polovině tabulky. „Doufejme, že jde o příslib do budoucna, v repre pauze jsme přesilovky trénovali a proti Varům nám vyšly,“ potěšilo Najmana.

Téma „zbytečné fauly“ se jistě objeví v přípravě Západočechů na nedělní střet s Mountfieldem v KV aréně. „Devět vyloučení je špatně proti takovému týmu, jako je Liberec. Několikrát jsme vedli, bod určitě bereme, ale pokazili jsme si to sami,“ věděl Rachůnek.

Přes to všechno si Vary drží všeobecné sympatie, hrají progresivně a s cílem jakéhokoli soka přehrát. „Ať už prohráváme, nebo vedeme o dva, tři góly, stále chceme hrát aktivní hokej. Máme složený tým na tento způsob hry a dá se říci, že nám to vychází,“ bere to Rachůnek z globálu.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 25:05. Rychlovský, 35:24. A. Najman, 42:49. Filippi, 47:14. Vlach, 63:24. A. Najman Hosté: 06:47. Rachůnek, 30:22. O. Procházka, 36:19. O. Beránek, 53:57. Gríger Sestavy Domácí: D. Král (Schnattinger) – McCoshen, Knot, Budík, Melancon, Ivan, Galvas, Derner – Rychlovský, Filippi (A), Faško-Rudáš – Birner (C), A. Najman, Klíma – Vlach, Šír, Pérez – Pekař, Plos, Gajda. Hosté: Frodl (Habal) – Plutnar, Huttula, Mikyska, Stříteský, Havlín, Dlapa, Pulpán – Hladonik, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Gríger, O. Procházka – Redlich, Jiskra, Zetterberg – Kofroň, Koffer, R. Přikryl. Rozhodčí Úlehla, Veselý – Klouček, Šimánek Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5986 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Pardubice 19 14 1 3 1 74:39 47 2. Sparta 19 11 3 0 5 62:42 39 3. Litvínov 19 11 2 0 6 64:54 37 4. Třinec 18 9 3 3 3 61:44 36 5. Liberec 20 8 3 2 7 68:63 32 6. Brno 19 9 1 1 8 56:50 30 7. Mountfield 19 7 2 3 7 50:44 28 8. K. Vary 19 6 4 2 7 51:47 28 9. Č. Budějovice 18 6 2 4 6 43:49 26 10. Olomouc 19 5 1 3 10 38:58 20 11. Plzeň 18 5 1 2 10 40:55 19 12. Kladno 17 3 3 2 9 40:64 17 13. Vítkovice 17 4 1 2 10 41:57 16 14. M. Boleslav 19 4 1 1 13 39:61 15 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Baráž

