Kuriózní čekání Pánika. Kladnu dal gól po 15 letech: Věděli jsme, že bude

„Hmm, je to dost let, ale co si tak vybavuju, tak to byl gól mezi nohy,“ lovil v paměti slovenský matador. „A určitě jsme hráli u nich.“ Jestli v té době za Kladno chytal Jaroslav Kameš, který je aktuálně trenérem brankářů Třince, si Pánik nevybavoval. „Možná ano, proto jsem dal gól,“ zasmál se. Nebylo tomu tak, chytal Miroslav Kopřiva a Oceláři tehdy prohráli 4:5 v prodloužení.

Proti Kladnu Pánik dvakrát skóroval i po patnácti letech. Jeho první trefa přitom byla tak rychlá a umístěná, že bleskově vylétla z brány a tři minuty se pokračovalo ve hře. Teprve pak ji potvrdilo video. „Zdálo se mi, že to šlo od zadní konstrukce, ale ani já si nebyl jistý,“ usmíval se Pánik.

Ruce mu sice vylétly ke stropu, ale sudí ukázal, že se pokračuje. Než se znovu přerušilo, trvalo to další tři minuty. „Superstřela,“ ocenil Pánikovu ránu Daniel Voženílek. „Richardovi vyletěl puk z brány a pro jistotu je vždy lepší se pak podívat na kameru. My už věděli, že to je gól, ale furt jsme hráli. Ptal jsem se čárového, jestli nemůže hru zastavit, že to byl gól. Už jsem si říkal, že až půjdu znovu na led, tak puk vystřelím někam do sítě, aby se hra přerušila. Byla to zvláštní situace.“

I Kladenští věděli, že gól platit bude. Ještě dřív, než se šli sudí podívat na video. „Každý už má k dispozici elektroniku, věděli jsme, že to gól bude,“ přitakal obránce Jiří Ticháček.

Video bylo ve hře hned třikrát. Kromě Pánikovy trefy na 1:1 se dodatečně rozebíraly i trefy kladenského beka Jiřího Ticháčka na 3:3 a vítězný gól Daniela Voženílka z prodloužení. „Voža hned říkal, že to je gól,“ ujišťoval Pánik. „Nevím, co zkoumali, jestli kopnutí nohou? Já to viděl z pravé strany, Vožuch tam vletěl celým tělem a puk se mu odrazil od nohavice. Byl si jistý.“

Voženílkův vítězný gól v prodloužení sudí u videa rozebírali zhruba pět minut. „Po pravdě nevím, co se stalo,“ pokrčil rameny Ticháček. „Tyčka, dorazil. Já to ze střídačky moc neviděl, ale kluci říkali, že dorážel nohou. Zkoumali to dlouho, bohužel, gól platil. Je to škoda, ale můžeme se odpíchnout od výkonu. Nebyl špatný, akorát výsledek musíme doklepat do konce, když už jsme tady dvakrát vedli.“

Třinecký buldok Voženílek, který si stejně jako Pánik připsal dvě trefy, věřil, že vše bylo v rámci pravidel. „Hned jsem věděl, že je to gól, protože jsem to nekopl úmyslně. Puk se od mé nohy odrazil. Ale jak to řešili dlouho, začínal jsem být trochu nervózní. Tak jsem rád, že můj první pocit byl dobrý a máme dva body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 09:40. Pánik, 20:46. Pánik, 44:16. Voženílek, 61:42. Voženílek Hosté: 03:24. Tralmaks, 16:04. Tralmaks, 49:32. Ticháček Sestavy Domácí: Mazanec (Kacetl) – Marinčin, Smith, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Polášek, Nedomlel – Voženílek, Vrána (C), Pánik – Kurovský, Sikora, Nestrašil (A) – Hrehorčák, Holinka, M. Roman – Doktor, Čacho, Dravecký (A). Hosté: Bow (Brízgala) – Dotchin (A), Hejda, Martenet, Ticháček, Veber, Slováček – M. Procházka, Klepiš, Tralmaks – Sideroff, Pytlík, Kusý – Frolík, Melka, Jarůšek – Strnad (A), Babka, Smoleňák (C) – Bláha. Rozhodčí J. Ondráček, Vrba – Hlavatý, Rožánek Stadion Werk arena, Třinec Návštěva 3 939 diváků