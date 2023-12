Pardubický šéf o lovení Hájka: Rychlá dohoda. Líbí se mi, že je hladový

Pardubice zase přitopily pod kotlem a přitáhly další velké jméno. Vylepšit jejich obranu by měl Libor Hájek (25 let), který odehrál 110 zápasů v NHL. Klub s ním podepsal smlouvu do roku 2028. Majitel Petr Dědek prozradil detaily kolem příchodu nové posily: „Chce se vrátit do Ameriky, je obrovsky hladový, což se mi líbí a dohodli jsme se poměrně rychle.“ Kdy posila nastoupí?

Kdybyste chtěli pátrat, o jaké české hráče mají Pardubice za mořem zájem, tak odpověď není těžká: prakticky o všechny. Majitel Petr Dědek se pochlubil dalším předvánočním dárkem. Před rokem nadělil Dynamu Lukáše Sedláka, teď přivedl Libora Hájka, odchovance Komety, kterému se kariéra za mořem dostala do bodu, že se přestala posouvat.

„Chce se ale do Ameriky vrátit, je obrovsky hladový, což se mi líbí a dohodli jsme se poměrně rychle. Je mu pětadvacet, nechcete NHL zabít, což je správné. Líbí se mi jeho ctižádost. On je hráč pro zámoří,“ říká pro isport.cz a deník Sport majitel Pardubic.

V Hájkovi zámořská liga viděla od začátku velký potenciál. Steve Yzerman ho draftoval v roce 2016 do Tampy ve druhém kole, pak s ním podepsal smlouvu. Ale v roce 2018 se stal součástí velkého trejdu, kdy k Lightning mířily hvězdy Ryan McDonagh a J.T. Miller a on cestoval do New Yorku.

V Rangers taky Hájek začal poměrně rychle hrát, v sezoně 2020/2021 si střihnul 44 zápasů, bylo mu teprve dvaadvacet. Jenže když si poranil koleno, o flek v sestavě přišel. Navíc si ho úplně nezamiloval kouč Gerard Gallant. Paradoxně mu i ublížilo, že minulý rok měl jednocestnou smlouvu.

Rangers si ho drželi jako náhradníka, nechtěli o něj přijít. „Bohužel se s tím nedalo nijak hnout. Snažil jsem se, aby mě poslali aspoň na farmu, což se vloni stalo, takže jsem aspoň hrál. Agent mi říkal, že se snažil. Chtěl jsem samozřejmě někam jinam, klidně do horšího týmu. Nešlo to,“ líčil Hájek v létě.

Nakonec podepsal smlouvu jen pro AHL s farmou Pittsburghu. „Sejdeš z očí, sejdeš z mysli. Ani týmy o mně moc nevěděly. Tušil jsem, že budu muset podepsat v AHL, abych se dostal zpátky nahoru. To mě na tom nejvíc štvalo,“ vysvětloval. Ale ani tady se jeho situace moc neměnila, odehrál jen 11 zápasů.

„Když nedostanete šanci ve správnou chvíli, tak si vás mohou zaškatulkovat a dál to máte těžší. V Pittsburghu to neklaplo, což se stane. Čekám, že jsme přivedli velkého hráče, kterého jednou využije i Radim Rulík,“ plánuje Dědek.

S obráncem uzavřel smlouvu až do roku 2028. „Ano, to jsem chtěl. Tahle smlouva mi dává smysl a Liborovi taky. Samozřejmě ale budeme jedině rádi, když bude hrát tak dobře, že se u nás nadechne a třeba za dva roky odejde do NHL.“ Když měl prozradit, jak se Dynamu povedlo hráče z Ameriky přesvědčit, že bude lepší odejít hrát do Evropy, jen zavrtěl hlavou: „O tom bych mluvit nechtěl, nemá cenu dávat ostatním návod, jak pracovat.“

Hájek se momentálně balí a je na cestě do Pardubic. Nastoupit by mohl možná už v pondělí, ale spíš se ukáže v akci ve středu. „Chce hrát pod Vencou Varaďou, chce hrát za Pardubice, líbí se mu, jak nás všichni sledují a že máme ambice,“ těší Dědka. Nyní má tak dlouhodobé smlouvy uzavřené s Čerešňákem, Košťálkem, Davidem Musilem, Dvořákem, Válou a nově Hájkem.