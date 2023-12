ONLINE: Třinec čelí Spartě, Kometa ve Varech. Hájek poprvé za Dynamo?

Sparťanští hokejisté se radují z gólu do sítě Motoru, trefil se Miroslav Forman • ČTK / Šimánek Vít

Český obránce Libor Hájek se loučí s bojem o NHL a vrací se do rodné vlasti jako zvučná posila Pardubic • profimedia.cz

Hokejová Tipsport extraliga nabízí šest zápasů 28. kola. Hned od 17.00 se v Třinci odehrává šlágr kola mezi Třincem a Spartou. Karlovy Vary hostí brněnskou Kometu. Olomouc po výprasku 2:8 od Pardubic hraje v Českých Budějovicích. Litvínov čelí Plzni. Hradec Králové se pouští do bitvy s Libercem. Vedoucí Dynamo doma startuje proti Kladnu. Do utkání s Rytíři by mohl poprvé zasáhnout obránce Libor Hájek, který se vrátil ze zámoří. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.