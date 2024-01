Doma 1:8? Kouč se omluvil divákům. Ukázali charakter, děkoval Čihák

Tenhle Motor při nedělním nastartování by neprošel ani cinklou prohlídkou STK. Jeho šoféři taky ne. V sezoně, kdy České Budějovice úspěšně napravují špatný dojem z té minulé, přišel v 34. extraligovém kole nečekaný výplach 1:8 s Libercem. „V hale byli nejlepší naši fanoušci a soupeř,“ vytasil bonmot kouč poražených Ladislav Čihák.

Prohráváte 0:4 po první třetině a sami sebe se ptáte, co s tím, když česká dvacítka není po ruce? Zatnout zuby a jezdit. Udobřit si zaražené fandy. Motoru se to nepovedlo, strávil hororovou neděli, Liberec se po něm na jeho ledě prošel v těžkých kanadách. Poraženým nezbývá než doufat, že spáchali ojedinělý úlet, který se přihodí… maximálně jednou za sezonu.

Bílí Tygři v neděli pořádali školení na téma: Jak si počínat při brejcích. Do propadlé či strnulé budějovické defenzivy uspořádali hned čtyři gólové výpady z prvních pěti úderů. Byla to čistá hodinářská práce.

Pět tref venku za dvanáct minut s tabulkovým sousedem? To se počítá. „Moc si toho vážíme, do kabiny patří velký dík,“ chválil druhý liberecký trenér Boris Žabka.

Tak silné ticho v budějovické Budvar aréně dlouho nepanovalo. Kolemjdoucí si museli říkat, že nedělní hokej snad zrušili. Meteorologové varovali před řáděním přírodních živlů a vichr skutečně přišel. Ze severu. Co akce, to hokejový bonbónek…

Pískat se začalo až po osmém gólu, ten přišel pouhých 17 sekund po sedmém. V tu chvíli to desítky příznivců zabalily. Ale drtivá většina lidí se nenechala odradit a dala Motoru potleskem (nikoli ironickým) najevo silné pouto. „Fanouškům patří omluva. Jsem rád, že ukázali charakter a že při nás stojí v dobrém i ve zlém. Za to jim patří velké díky,“ vzkázal Čihák.

Liberec prožil výjimečný týden, stejného soka doma ve středu přelstil 4:1. Resumé z obou partií vyznívá pro Jihočechy drsně – 2:12. „Na ledě bylo jenom jedno mužstvo. My jsme vůbec v ničem nedominovali, soupeř nás načapal a byl ve všech aspektech jasně lepší. Někdy se bohužel takové zápasy stanou. Kdyby to člověk tušil, něco s tím udělá,“ lomil Čihák rukama.

Debakl z režisérského křesla řídil Daniel Král, jenž se opětovně zaskvěl. Ve středu se ocitl pod palbou 43 střel, jednu jedinou nevyřešil. V odvetě loňský stříbrný medailista z MS dvacítek zářil především v prostřední části. Domácí přitlačili Tygry a drali se do série šancí (střely 19:4!), Král však předvedl skvělé ruce i nohy v mnoha různých pozicích.

Zkrátka bravurní výkon. „Přitom od rána jsem se cítil strašně,“ usmíval se. „Pomohlo mi, že Budějovice na začátku hodně střílely, měl jsem dost zákroků a díky tomu se do toho dostal. Pak už jsem si věřil a díval se na kluky, jak zakončují jeden brejk za druhým,“ lebedil si 20letý Král.

Poraženým hráčům nebylo do řeči.

„Tohle hodit za hlavu bude těžké, takhle jsme si to vůbec nepředstavovali. Mrzí nás to i kvůli lidem, co přišli fandit,“ hlesl jediný střelec Dominik Simon.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 56:55. D. Simon Hosté: 08:38. Flynn, 10:20. Ivan, 14:56. A. Najman, 16:21. Faško-Rudáš, 20:40. Flynn, 46:36. Bulíř, 48:52. Faško-Rudáš, 49:09. Flynn Sestavy Domácí: Strmeň (21. Hrachovina) – Pýcha, Štencel, Hovorka, Gulaši, Kachyňa, Doudera (A), Štich – Gulaš (C), F. Přikryl, Ordoš – Kubík (A), Kondelík, M. Beránek – Valský, Toman, D. Simon – Kříž, Koláček, Chlubna. Hosté: D. Král (Pařík) – Knot, McCoshen, Budík, Ivan, Aubrecht, Derner, A. Král – Faško-Rudáš, Filippi (A), Rychlovský – Hawryluk, A. Najman, Flynn – Klíma, Bulíř (A), Birner (C) – Pérez, Šír, Vlach. Rozhodčí Sýkora, Jeřábek – Brejcha, Gerát Stadion Budvar aréna, České Budějovice Návštěva 6251 diváků

