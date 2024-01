Sedlák o kolapsu na Kometě: Dostali jsme se do díry. Pochválil dorostence

Šťastný odraz, švih pod horní tyčku a přesilovková dorážka do odkryté branky. Prostě hattrick. Pardubický kapitán Lukáš Sedlák (30) při středeční nevídané přestřelce v Brně (7:6 v prodloužení pro Dynamo) opět ukázal, co dovede.

Cítíte se vůbec jako vítězové, když jste ztratili náskok 6:2?

„Před zápasem bychom možná dva body brali, ale po takovém průběhu spíš ne. Ani si nevybavím, kdy jsem zažil utkání, ve kterém jsme dali dva góly v oslabení. Hlavně ten šestý byl důležitý, pomohli jsme si jím. Ale škoda, že jsme pak hned inkasovali. Cítíme se tak napůl jako vítězové. Za každou výhru jsme samozřejmě rádi, ale třetí třetinu jsme měli dohrát úplně jinak. Kdyby měli víc času, možná nám tam mohlo napadat ještě víc gólů.“

Co se stalo s Dynamem v závěru?

„Podcenění situace. Mysleli jsme si, že to půjde samo a v klidu se to dohraje. Jenže takhle to nikdy nefunguje. Brno si za tím šlo, chtělo to ve třetí třetině daleko víc a bylo za to po právu odměněno. My jsme to absolutně nezvládli. Když jsme dostali dva góly rychle po sobě, byl to už i psychický problém. Bylo to horší a horší, dostali jsme se do takové díry. Už nám nešlo vůbec nic.“

Dal jste hattrick. Lepí vám to momentálně?

„V dlouhé sezoně je to vždycky s odrazy, góly, body nahoru dolů. Teď zrovna padly góly na mě. Příště to bude někdo jiný. Musíme využívat naši sílu.“

Všechny čtyři zápasy s Kometou byly bohaté na branky a dost divoké. Každý tým si připsal po dvou výhrách, třikrát rozhodlo až prodloužení. Zvláštní ne?

„Je to asi dané i jejich stylem. Hrají rychlý, ofenzivní hokej. Občas něco otevřou a zároveň nás párkrát nachytali tím, že dali dlouhou nahrávku a ujeli nám. Mají v týmu kvalitní hráče, kteří dokážou vystřelit a dát gól.“

Třikrát vás nachytal bek Daniel Gazda. Co říkáte na jeho řádění?

„Všichni vědí, jakou má střelu. Využívají ho v přesilovce, při power play. Nemyslím, že je naše ostuda a náhoda, že zrovna tento obránce dal hattrick.“

Jak se vám líbil šestnáctiletý dorostenec Vít Macek, který dostal první šanci v extralize?

„Nic moc jsme mu neříkali. Nechali jsme ho hrát jeho hokej. Chtěli jsme, aby nebyl nervózní a neodpaloval od sebe puky. Když jsem byl já mladý, taky bych byl radši, kdyby mě nechali ostatní být a třeba mi jen řekli, ať si to užiju. První zápas je vždycky jenom jeden. Myslím, že to zvládl výborně, neztratil se. Mohl dát i gól, měl super šanci. Doufám, že mu to pomůže.“

