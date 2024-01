Hrachovinův zákrok snů, nebo trefa? Za mě gól, opakoval naštvaný střelec

Běží 56. minuta, při vyloučení Milana Gulaše hosté získávají přesilovku a šanci hnout s dvojnásobným mankem. A protože se třetí třetina blíží ke konci, gólman Dominik Frodl pádí na střídačku, Západočeši zkoušejí power-play šest na čtyři. Do toho jeden z hráčů Motoru zlomí hůl, tlak hostů je enormní. Po dobré kombinaci směřuje puk na pravou stranu k Ondřeji Procházkovi, jenž vypálí na odkrytou klec, ovšem na poslední chvíli sedící Dominik Hrachovina vymrští lapačku a schová puk do ní. Wow!

Spásnou lapačku? Vypadá to. Ale karlovarský útočník Procházka si vede svou, je přesvědčený, že Hrachovina zachytil kotouč až za brankovou čárou. Sudí Šír s Vrbou si dávají na čas, publikum píská. A pak rozpaží podruhé. Skóre 2:0 zůstává, 18 sekund před koncem Dominik Simon trefuje opuštěnou klec. 3:0 a hotovo. „Pořád si myslím, že to byl gól,“ tvrdil Procházka i po bitvě.

Hodně zklamaný Procházka, nutno dodat. „Rozhodčí řekli, že neviděli, že by byl puk za brankovou čárou a neuznali to. Když je prázdná brána v ní jenom lapačka, tak je blbý to nedat, holt smůla. V hokeji se to stává, nejsem jediný,“ pokrčil smutně rameny a s mírným úsměvem dodal: „Snad se mi o té střele nebude zdát…“

Dominik Hrachovina přiznal, že se při zkoumání záběrů psychicky nachystal na možnost, že arbitři změní verdikt a ohlásí gól. „Těžko říci v té rychlosti, zda byl, nebo ne. Upřímně, v první chvíli jsem se domníval, že lapačka byla za čárou, ale z vrchu je jiný pohled. Radši jsem se připravil na to, že bude platit. Ale těsně nebyl, asi to sudí museli vidět. A snad to rozhodli správně. Zaplaťpánbůh, že o gól nešlo,“ ulevilo se Hrachovinovi, jenž vynikal spolehlivostí – odrazil všech 36 pokusů hostů.

Ani náhodou si však nemyslel, že je po (ne)gólu hotovo. „Řekl jsem si, že super a jeli jsme dál, pořád zbývaly asi tři minuty do konce. Dost dlouho na to, aby Vary mohly s výsledkem něco udělat. Hokej je rychlá hra, stát se to může. Naštěstí jsme to ubránili a dali třetí gól,“ mnul si ruce.

Přesně týden po debaklu 1:8 s Libercem přišla potřebná vzpruha. Pro tým i fanoušky Motoru. „Pro nás super výhra, potřebovali jsme ji. O to víc, že teď budeme hrát pořád venku, kde jsou zápasy těžší. Tyhle body nám pomůžou i po stránce sebevědomí, zvlášť po minulém výbuchu doma s Libercem,“ doplnil Hrachovina.

Západočeši mají o čem přemýšlet. Byť jim schází kreativní Dávid Gríger, nulová produktivita a dvě hodiny hry bez trefeného cíle je alarmující zjištění. O to víc, že v prostředním dějství si Energie počínala skutečně prachbídně. „Byli jsme hrubě nespokojeni s tím, jak jsme se prezentovali ve druhé třetině, ať se to týká individuálních chyb nebo nedostatečného pracovního úsilí. Ve třetí části přišlo zlepšení, měli jsme příležitosti, ale aktuálně jsme 120 minut nedali branku,“ vadilo trenérům, za něž to na tiskovku přišel oznámit Václav Eismann.

Dva zápasy a rovných 60 ran nepřineslo Varům gól…

