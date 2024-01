Chápe Hudáčka, tleská Jágrovu kouči. Pojďme spojovat, ne rozdělovat…

Dominik Hrachovina se v neděli zaskvěl 36 úspěšnými zásahy v duelu s Karlovými Vary (3:0), z nichž jeden v závěru byl skutečně luxusní. Bude mu to stačit na výraznější vytížení v brance Motoru? To je otázka, protože budějovičtí trenéři brankáře střídají. Jasná jednička není dána. „Ne,“ odpověděl 29letý gólman na dotaz, zda cítí, že má potřebné zápasové tempo. „Tak to prostě je. Není to příjemné, ale nic moc s tím neudělám. Aspoň že jdou zápasy rychle za sebou, tím je to trochu příjemnější.“

Hrachovina stál v budějovické brance prvních 12 sezonních duelů, následně se začal prostřídávat s kolegou Janem Strmeněm. A protože i on měl kolikrát velký vliv na bodové zisky do tabulky, v prohazování startovacích brankářů v klubu pokračují. Byť Hrachovina se těší o něco větší důvěře (1558 vs. 572 minut).

Nebojí se však přiznat, že by bral výraznější minutáž. „Vždycky radši hrajete hokej, než koukáte. Ale je to nějak nastavené, já s tím bohužel nic neudělám,“ krčí rameny. Na dálku souhlasí s Jakubem Kovářem, jenž by v extralize uvítal větší porci zápasového programu. Kovář byl z KHL zvyklý na enormní vytížení a to mu ve Spartě schází. „Mám stejný názor, v extralize se hraje málo zápasů. Máme 52 kol, super by bylo 60 zápasů. Lepší i pro lidi. Největší neplechu u toho dělají repre pauzy. Nehraješ a pak se do programu najednou práskají zápasy, klidně třináct za měsíc, což mi úplně nedává smysl. Je to pak jako na houpačce. Víc zápasů by bylo skvělých,“ přidává svůj názor do diskuze.

Pochopení pro Kováře měl i po páteční nehodě, kdy zkušený brankář schytal v Liberci dělovou ránu do krku po pokusu Jaroslava Vlacha a byl odvezen na nosítkách do nemocnice. „Dokážu pochopit, že ho to na chvíli vypnulo. Taky jsem už pár ran do krku dostal. Jak jsem prťavej, krk mi trefují často. Je to nepříjemné, přichází to s povoláním. Navíc Vlašák nemá zrovna slabou střelu, ještě s tím jeho nápřahem…“

Pořádný nápřah a ještě větší ránu mezi hokejovou veřejností způsobila čerstvá kauza Júlia Hudáčka, s nímž Kladno rozvázalo smlouvu zhruba po 48 hodinách spolupráce, zejména po nátlaku části fanoušků klubu, nachystaných na bojkot utkání Rytířů.

Zrovna Dominika Hrachoviny se tyto choulostivé věci dotýkají. „Sledoval jsem to a upřímně, moc ten humbuk nechápu. Nebudu jmenovat hráče, který tu hraje za jiný klub a nikdo neřekl půl slova proti. Jenom nezmínil, že by se tam (do KHL) chtěl vrátit. Teď Hudáček hraje v Německu, a pokud vím, nikdo tam proti němu neřekl půl slova,“ podotýká gólman Motoru. „Chápu námitky lidí, máme s Rusy nějakou historii, ale pokud bychom měli jít do důsledku, tak by si nikdo doma nemohl zatopit. Jak to říkal pan Jelínek. Řekl to krásně a já s ním naprosto souhlasím. Lidi se mu snažili marně argumentovat, žádné argumenty neměli.“

Hrachovina měl na mysli postoje Mariana Jelínka v televizním pořadu Bomby na ledu, kde bývalý osobní kouč Jaromíra Jágra vysvětloval svůj pohled na najímání hokejistů, kteří i po zahájení ruské invaze na Ukrajině působili v KHL. Nebo do ní odešli či chtěli odejít jako právě Hudáček.

Jelínek zmínil, že by na Jágrově místě Hudáčka neangažoval, ovšem celý enormně vyhecovaný spor posunul do jiné roviny. „Válka je špatně, celé je to špatně. Ale teď – co s tím? Jestliže tam odsud odebíráme plyn – pokud je to pravda – tak co budeme všichni dělat? Když už tedy mám nějaký názor, byl bych totálně důsledný. Ať už tak, nebo tak. Ale my tady vážíme, co je víc, co je míň. To je pak velmi těžce přehledné,“ prohlásil do éteru bývalý kouč Sparty, Liberce, Plzně či Mladé Boleslavi.

Připojil ještě věcný dodatek: „Teď jejich (ruští) sportovci možná budou na olympiádě a jsme tak radikální, že na tu olympiádu nepojedeme? To je to, co mi trošičku vadí. Když už, tak se vším všudy a ne pro někoho ano, pro někoho ne.“

Jelínek dal najevo, že mu vadí obrovská negativita ve společnosti, kterou konflikt na Ukrajině ještě vyšponoval. „My hledáme furt něco, co rozděluje, ale měli bychom hledat taky něco, co spojuje. Nikdo z nás ani Jarda (Jágr) nechce válku. Je ale nutné si uvědomit, že i obranná válka je určitým způsobem agresivní, také při ní umírají lidé,“ pronesl.

Hrachovina je téhož názoru. „Neříkám, že stojím za Hudáčkem, ale chápu ho, že chce hrát hokej. Jak říkal pan Jelínek, pojďme radši spojovat a ne rozdělovat.“