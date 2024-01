ONLINE: Dynamo vede 3:0 nad Třincem. Olomouc - Boleslav 6:1!

Fanoušci Pardubic děkují Davidu Ciencialovi poté, co byl vyměněn do Třince • Michal Beránek / Sport

Další loupež v O2 areně obstaral Černoch

Obránce Sparty Tomek hned na konci první úvodní minuty zazvonil na tyčku. Do vedení však šli vzápětí hosté, když svou vlastní střelu propasíroval z dorážky za Kořenářova záda Kofroň. Sparta rychle odpověděla, když si pěkně najel do středu za kruhy Krejčík a prostřelil Frodla. Před přestávkou zakončoval Řepík po Irvingově nahrávce, ale Frodl pohotovým zákrokem puk vytěsnil mimo. Sobotkův pokus skončil jen záhy poté na brankové konstrukci.

Ve druhé části byli o poznání nebezpečnější Západočeši. Nejdříve vystřihl krásný slalom útočným pásmem Mikyska, jeho bekhendové zakončení však vykryl Kořenář. O chvilku později se ihned po buly dostal rovněž ke koncovce bekhendem Redlich, gólman Sparty byl znovu připravený. Největší šance Pražanů přišla před polovinou utkání v oslabení, Najmanovu ránu vyrazil Frodl.

Ve 34. minutě měl porci štěstí i Kořenář - Kangasniemi orazítkoval tyčku. Jen krátce nato už se mohli hosté radovat. Plutnarovo nahození přesměroval mimo Kořenářův dosah tečující Černoch a Energie opět vedla. Zvýraznit náskok týmu trenéra Bruka mohl Rachůnek, jenž se dostal k nebezpečné dorážce. Kořenář se ale stihl pohotově přesunout.

Na začátku třetího dějství našel Chlapík krásnou zadovkou Horáka, jenže Frodl si prostor u levé tyčky dobře pohlídal a odmítl vyrovnání domácích. Ti se pak museli bránit po Najmanově faulu, ale oslabení zvládli bez úhony. V končící 48. minutě však Němeček pod tlakem nahrával napříč pásmem, jeho rozehru zachytil Kružík a řítil se sám na Kořenáře, jehož si vychutnal dokonale zvládnutým blafákem.

V dlouhé závěrečné hře bez gólmana už sparťané zápas nezachránili. Místo toho dal hostům jistotu trefou do prázdné branky Procházka.

Ohlasy trenérů

Pavel Gross (Sparta): „Chci pogratulovat Karlovým Varům k zaslouženému vítězství. Všichni jsme dnes viděli, že to nebyl náš den. Myslím, že hosté přijeli s tím, že budou chtít hrát přibližně stejným stylem, jak hráli už prvním utkání tady, které se jim povedlo vyhrát. To jsme jim také relativně brzy dopřáli, i když jsme si k tomu docela dost řekli. Pak už jsme to nedotáhli. I když jsme to zkoušeli, nešlo to naším směrem. Proto Karlovy Vary vyhrály.“

Václav Eismann (Karlovy Vary): „Sparta v této sezoně předvádí vynikající hokej. My jsme sem přijeli s velkou pokorou a očekáváním, co se bude v utkání dít. Našemu týmu pomohlo, že jsme šli do vedení. Pak jsme v našich možnostech poctivě pracovali celé utkání. Důležitým momentem byla branka na 2:1. Mužstvo povzbudila a potom jsme byli ochotní a schopní dělat dobře všechny potřebné detaily, hráli jsme také dobře na obou modrých čarách. Odvážíme si pro nás fantastické tři body.“

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 07:00. Krejčík Hosté: 03:02. Kofroň, 34:38. Černoch, 47:57. Kružík, 59:02. O. Procházka Sestavy Domácí: Kořenář (Cichoň) – Krejčík, Němeček, T. Tomek, Irving, Pavlák, Moravčík – P. Kousal, Sobotka, Řepík (C) – O. Najman, Horák, Chlapík (A) – Buchtele, Konečný, Forman (A) – Mužík, Žmola, Hauser. Hosté: Frodl (Habal) – Huttula, Plutnar, Mikyska, Stříteský, Pulpán, Bartejs, Rulík – O. Procházka, Černoch (C), O. Beránek (A) – Rachůnek (A), Jiskra, Kangasniemi – Redlich, Hladonik, Koffer – Kofroň, R. Přikryl, Kružík. Rozhodčí Hribik, Úlehla – Hynek, Špůr Stadion O2 arena, Praha Návštěva 8859 diváků

Kladno - České Budějovice 0:3

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: Hosté: 29:34. Gulaš, 43:12. Gulaš, 44:34. Hovorka Sestavy Domácí: Mitens (Bow) – Ticháček, Hejda, Nemčík, Slováček, Martenet, Veber – Tralmaks, Klepiš, Kusý – M. Procházka, Melka (A), Smoleňák (C) – Sideroff, Babka, Bláha – Frolík, Jarůšek, Jágr. Hosté: Hrachovina (Strmeň) – Štencel, Vráblík, Doudera (A), Kachyňa, Gulaši, Hovorka, Pýcha – Ordoš, Kondelík, Gulaš (C) – M. Beránek, Harris, Kubík (A) – F. Přikryl, Vopelka, Valský – Chlubna, Toman, Koláček. Rozhodčí Sýkora, Jaroš – Lhotský, Zíka Stadion ČEZ stadion, Kladno Návštěva 2613 diváků

Vítkovice - Litvínov 5:1

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 13:49. Vondráček, 31:28. Kalus, 35:59. Peterek, 45:53. Lakatoš, 52:35. Chlán Hosté: 52:07. Hlava Sestavy Domácí: Klimeš (Dolejš) – Percy, Raskob, Mikuš (A), L. Kovář, Auvitu, Grman, R. Jeřábek – Fridrich, Chlán, Lakatoš (C) – Ro. Bukarts, Krieger, Barinka – Kalus, Claireaux, Ri. Bukarts – Peterek, Šoustal, Vondráček. Hosté: Zajíček (M. Tomek) – Baránek, Zeman, Zile, Jaks, Czuczman, Demel (A), Šalda – Kudrna, Jurčík, Koblasa – Hlava, D. Kaše (A), O. Kaše (C) – Maštalířský, Kirk, Abdul – Zygmunt, Urban, Havelka. Rozhodčí R. Šír, J. Ondráček – M. Hlavatý, M. Axman Stadion Ostravar aréna, Ostrava Návštěva 4 693 diváků

Plzeň - Mountfield HK 2:3p

Podrobnosti připravujeme.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 23:26. Lev, 56:56. Houdek Hosté: 01:40. Šťastný, 24:08. Tamáši Sestavy Domácí: Hlavaj (Pavlát) – Malák, Zámorský, Houdek, Piskáček (A), Skok, Kvasnička – Pour, Lev (A), Rekonen – Söderlund, Indrák, Matýs – Schleiss (C), Mertl, Šiler – Jansa, Hrabík. Hosté: Lukáš (Laurikainen) – Kalina, Blain (A), Pavelka, Pláněk, Jank, Freibergs, Marcel – Perret, Tamáši, Okuliar – R. Pavlík, Miškář, Jergl (A) – Šťastný, Estephan, Eberle (C) – A. Novotný, Zachar, Jasper. Rozhodčí Šindel, Veselý – Brejcha, Ondráček Stadion LOGSPEED CZ Aréna Návštěva 4016 diváků

Kometa - Liberec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 03:21. Gazda, 45:43. Zaťovič Hosté: 33:59. Filippi Sestavy Domácí: Kavan (Lukeš) – Ďaloga, Gazda, Ščotka (A), Osburn, Holland, Kaňák, Svoboda – Zaťovič (C), Cingel, Flek – Pospíšil, Marcinko (A), Kos – Kohout, Kollár, Moses – Okál, Ekrt, Kratochvíl. Hosté: Pařík (D. Král) – Budík, Knot, McCoshen, Melancon, Ivan, Galvas, Derner – Vlach, Filippi (A), Faško-Rudáš – Flynn, A. Najman, Hawryluk – Birner (C), Bulíř (A), Pérez – Plos, Šír. Rozhodčí Jeřábek, Mejzlík, Svoboda, Blažek Stadion Winning Group Arena

Olomouc - Mladá Boleslav

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 24:11. Rutar, 24:35. Nahodil, 26:57. Kunc, 27:36. Navrátil, 36:17. Švrček, 44:54. Bambula Hosté: 26:38. O. Roman Sestavy Domácí: Konrád (Sedláček) – Ondrušek (C), Rašner, Sirota, Řezníček, Švrček, Černý, Rutar – Kunc, Macuh, Navrátil – Káňa, Nahodil (A), Bambula – Kusko, Knotek (A), Orsava – Klimek, Anděl, P. Musil. Hosté: J. Růžička (27. F. Novotný) – Pyrochta, Bernad, Čech, F. Pavlík, Gewiese, Lintuniemi, Jánošík (C) – Skalický (A), Fořt, Rohlík – Malát, O. Roman, Krivošík – Dvořáček, Hradec, Rohdin – Malínek, Pitule, Závora. Rozhodčí Kika, Cabák – Lederer, Rožánek Stadion Zimní stadion Olomouc

Pardubice - Třinec

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 01:53. A. Musil, 06:02. Radil, 10:23. Říčka Hosté: Sestavy Domácí: Will (Klouček) – T. Dvořák, Čerešňák, Košťálek, Hájek, D. Musil, Kolář – Vála, Pánik, Sedlák (C) – Hyka, R. Kousal, Zohorna (A) – Radil, Paulovič, A. Musil – Kaut, Mandát, Poulíček (A) – Říčka. Hosté: Kacetl (11. Mazanec) – Smith, Polášek, Nedomlel, Kundrátek, J. Jeřábek, Adámek, Mrtka – Voženílek, Nestrašil, M. Růžička (A) – Cienciala, Vrána (C), Sikora – M. Roman, Holinka, Walega – Dravecký (A), Čacho, Haas. Rozhodčí Hradil, Obadal – Klouček, Šimánek. Stadion Enteria arena, Pardubice