Arteta dohání svého mistra. Když je soupeř lepší, hrajeme na brejky, uznal Guardiola
Obhájci titulu si mnou ruce. Po úvodních pěti kolech mají na čele Premier League pohodlný pětibodový náskok. Radost Liverpoolu umocnil vrchol kola. Arsenal si s Manchesterem City dělil body za remízu 1:1, když „Kanonýři“ srovnali v samém závěru utkání. „Pro tyhle momenty makám. Za gól jsem moc rád, ale musíme nadále pracovat, protože tyhle zápasy chceme vyhrávat,“ vidí prostor pro zlepšení superžolík Arsenalu, Gabriel Martinelli.
Všechno hraje Liverpoolu do karet. Úřadující vládci v sobotu po poledni přetlačili v městském derby Everton 2:1 a zůstali v tomto ročníku stoprocentní. V neděli pak sledovali, jak se dva nejbližší konkurenti z titulové sezony, a zřejmě i nejvážnější soupeři v tomto ročníku, navzájem obrali o body. Liverpool tak ideálně vykročil za obhajobou titulu, což je něco, co se mu povedlo naposledy v roce 1983.
Očekávaný střet dvou španělských mágů začal lépe pro toho zkušenějšího. City předvedli už v deváté minutě perfektní brejk, na jehož konci Erling Haaland otevřel skóre. Nor se v září zatím trefil v každém soutěžním zápase. Arsenal takto brzký gól inkasoval naposledy před rokem, kdy se v téže minutě prosadil rovněž Haaland.
„Krásný gól. Když přišel do Manchesteru, tak takovéto branky nedával, protože City se do podobných akcí vůbec nepouštěli,“ všiml si změny v přístupu Cityzens legendární bek „Rudých ďáblů“ Gary Neville.
Tým Pepa Guardioly opravdu razí jiné principy, než jaké by dřív byly vyhlášenému inovátorovi vlastní. Důkazem budiž, že City měli po celé utkání míč na kopačkách pouze necelou třetinu času. Něco takového se Guardiolovi stalo poprvé v kariéře. „Nepamatuji City, kdy by byli tak špatní na míči,“ kroutil hlavou odchovanec City a televizní expert Micah Richards.
Budoucí soupeř Slavie v Lize mistrů zápasu jednoznačně dominoval. I přes množství závarů a nebezpečných standardních situací si však „Kanonýři“ nevěděli rady s gólmanem Gianluigim Donnarummou.
Modrá zeď před Donnarummou
O vítězství City mohl v 57. minutě definitivně rozhodnout Haaland, jenž v úniku upřednostnil zakončení před přihrávkou na volného Phila Fodena, ale na Davida Rayu podruhé nevyzrál. Když si nejlepší střelec soutěže řekl čtvrthodiny před koncem o střídání, vsadili hosté vše na defenzivní kartu. „Guardiola před Donnarummou postavil modrou zeď. Před pár lety by to byl typický tah Josého Mourinha,“ dovedl Neville Guardiolovu přeměnu do konce.
Na Arsenal se usmálo štěstí až v nastaveném čase. Eberechi Eze našel perfektním pasem za obranu Gabriela Martinelliho a ten ve skluzu přehodil špatně stojícího Donnarummu. Brazilec navázal na své představení v Lize mistrů, kdy taktéž jako žolík zařídil gólem a asistencí výhru 2:0 nad Athletikem Bilbao.
„Alespoň bod jsme si určitě zasloužili. Dominovali jsme takřka každé části hry. Jsme velmi zklamaní, že jsme nevyhráli. Liverpool vyhrál každý zápas, což je něco, co neovlivníme, ale samozřejmě je potom velice těžké je stíhat. Na druhou stranu, pokud budeme v dalších zápasech hrát jako dnes, tak jsme určitě ve hře,“ věří Mikel Arteta, že Arsenal utne čekání na titul, které trvá od roku 2004.
To Manchester City je na suchu teprve rok, ale po rozpačitém vstupu do sezony se stále zdá, že má do své dřívější formy daleko.„Souhlasím, že Arsenal byl dnes celkově lepší. Na nás se podepsalo, že to byl třetí velmi těžký zápas během jednoho týdne. Byli jsme úplně vyšťavení. O to více si cením naší houževnatosti. Nechceme být zalezlí a hrát na brejky, ale když je soupeř lepší, tak to tak uděláme. Bod tedy bereme, ale víme, že se potřebujeme zlepšit,“ byl pragmatický Pep Guardiola.
Tomu se prvně v kariéře nepodařilo porazit jiného trenéra v pěti ligových duelech v řadě. Mikel Arteta přitom svou trenérskou dráhu rozjel právě jako Guardiolův asistent. Žák dohání mistra.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|5
|5
|0
|0
|11:5
|15
|2
Arsenal
|5
|3
|1
|1
|10:2
|10
|3
Tottenham
|5
|3
|1
|1
|10:3
|10
|4
Bournemouth
|5
|3
|1
|1
|6:5
|10
|5
Crystal Palace
|5
|2
|3
|0
|6:2
|9
|6
Chelsea
|5
|2
|2
|1
|10:5
|8
|7
Sunderland
|5
|2
|2
|1
|6:4
|8
|8
Fulham
|5
|2
|2
|1
|6:5
|8
|9
Manchester City
|5
|2
|1
|2
|9:5
|7
|10
Everton
|5
|2
|1
|2
|6:5
|7
|11
Manchester Utd.
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|12
Leeds
|5
|2
|1
|2
|4:7
|7
|13
Newcastle
|5
|1
|3
|1
|3:3
|6
|14
Brighton
|5
|1
|2
|2
|6:8
|5
|15
Nottingham Forest
|5
|1
|2
|2
|5:9
|5
|16
Burnley
|5
|1
|1
|3
|5:8
|4
|17
Brentford
|5
|1
|1
|3
|6:10
|4
|18
Aston Villa
|5
|0
|3
|2
|1:5
|3
|19
West Ham
|5
|1
|0
|4
|5:13
|3
|20
Wolves
|5
|0
|0
|5
|3:12
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup