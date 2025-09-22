Červený Vydra: Nejhorší scénář, všechno beru na sebe. Jaký mu hrozí trest?
V 53. minutě letenského šlágru otevřel skóre, vstřelil šestou ligovou branku v sezoně Chance Ligy a nasměroval Plzeň k výhře. Krásně rozjetý příběh Matěje Vydry (33) se v zápase proti Spartě zcela otočil. Po faulu na Angela Preciada přišla penalta a červená pro kapitána Viktorie, domácí nakonec zápas ovládli 2:1. „From hero to zero, všechno beru na sebe,“ prohlásil zkušený útočník pro stanici Oneplay chvíli po ztraceném utkání. Jaký trest může západočeského lídra potkat?
Matěj Vydra prožil v sobotním duelu na Spartě pestrou paletu emocí. Po vedoucí brance, kdy hlavou po centru Amara Memiče dostal Plzeň do vedení, dobře načatý zápas nedohrál. Ve chvíli, kdy byl mimo hru ošetřovaný Sampson Dweh, ve snaze pomoct obraně zastavil čtvrt hodiny před koncem nedovoleně ve vápně Angela Preciada.
Sudí Marek Radina ukázal rovnou na penaltu, po zavolání k monitoru navíc Vydrovi upravil původní žlutou na červenou. „From hero to zero. Bohužel špatně vyhodnocená situace z mé strany. Nečekal jsem, že z toho bude červená, až se to změnilo na ten nejhorší scénář,“ štvalo plzeňského kapitána, který po zápase otevřeně hodnotil mrzutou situaci v rozhovoru pro stanici Oneplay.
Veljko Birmančevič proměnil, Sparta šla do vedení 2:1 a skóre proti oslabenému soupeři nepustila. Vydra, který patřil do svého vyloučení k nejlepším hráčům zápasu, odjížděl společně se svými parťáky z Letné zklamaný a bez bodu. Navíc ho čeká trest, jak vysoký, rozhodne nejspíš ve čtvrtek na svém pravidelném zasedání disciplinární komise.
Leckdo se divil, že sudí Radina sáhl vedle penalty i k červené, existuje přeci pravidlo o dvojím trestu. Ve Vydrově případě se o takový druh posouzení situace nejedná. Neuděluje se při kombinaci penalta a zmaření zjevné brankové příležitosti, u Vydry rozhodl jiný důležitý fakt - z pohledu rozhodčích šlo o surovou hru, což znamená také červenou.
Regule zní následovně: Kdo se jako hráč dopustí surové hry a byl nebo měl za to být při utkání vyloučen podle pravidla č. 12 Pravidel fotbalu, bude potrestán zákazem závodní činnosti na jedno až šest soutěžních utkání, popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 50 000 Kč.
Ve zpomalených záběrech je vidět, že Preciadův kotník se nebezpečně prohnul. Ačkoliv Vydra určitě nebránil ofenzivní akci s úmyslem zranit protihráče, za to, jak situace dopadla, nejspíš ponese následky.
„Ani nevím, jak jsem to udělal. V první moment jsem chtěl odkopnout balon, všiml jsem si, že je Preciado přede mnou. Pak tam byl nějaký kontakt, mám od něj šlic, jak kdyby mě kopl on. Na to se ale nebudu vymlouvat. Jelikož z toho byla penalta a červená, všechno beru na sebe,“ pravil Vydra.
Pro plzeňského útočníka šlo o první červenou v lize. Ve verdiktu disciplinárky bude hrát roli také to, zda Preciado utrpěl zranění. Pokud ano, bude to pro něj stejně jako v případě Frydrycha po faulu na Klimenta (Frydrych dostal 10 zápasů, po sedmi mu komise zbytek trestu prominula), přitěžující okolnost. Preciado by ale měl být v pořádku. „Nemyslím si, že je to vážné. Je to možná i přetížení, protože dostal křeč,“ prohlásil po zápase trenér Sparty Brian Priske.
Disciplinární komise také přihlédne nejspíš k tomu, že se nejednalo o úmyslný faul, spíš nešťastnou shodu okolností. Zcela jistě ale bude Plzni její klíčový útočník chybět příští týden proti Zlínu. Před reprezentační pauzou nastoupí Viktoria ještě proti Hradci.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Ostrava
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu