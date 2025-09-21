Odvážné naděje Baníku: Havran i Pira v Boleslavi zaujali. Byli výborní, hodnotil Hapal
Ne, výhra z toho nebyla… Jenže Baník v Mladé Boleslavi po letním výprodeji poslal svým - dejme tomu - čtyřem stovkám fanoušků, kteří vyrazili do středních Čech, velmi silný vzkaz. Máme kluky, co by vám mohli dělat v dalších letech radost. Sedmnáctiletý Jakub Pira zapsal gól, o rok starší Marek Havran byl při remíze 1:1 mužem utkání.
Poprvé šel do základní sestavy. „Dozvěděl jsem se to někdy po obědě,“ vykládal chasník Jakub Pira po duelu v Mladé Boleslavi. Měří 185 centimetrů, k tomu přidejte 85 kilogramů, takže chlap jako hora, přesto v něm byla malá dušička. Naprosto zákonitě. Poprvé vyběhl od první minuty v dresu slovutného Baníku!
No, jenže tenhle klučina svůj velký den ještě vyšperkoval, jak by řekl Jan Koller, slavný útočník, na nějž by možná mohl podobně stavěný forvard navázat. Ve 2. minutě si převzal balon od Davida Planky a velmi šikovně si s ním poradil.
Střela na zadní tyč, žádný extra „kvér“, jak se říká, ale prostě vymazlená koncovka. Balon zapadl k tyči, domácí gólman Jiří Floder, jenž opět dostal přednost před exreprezentantem Alešem Mandousem, byl doslova krátký.
„Viděl jsem, že je tam prostor. Jsem rád, že to tam padlo,“ vykládal skoro nezúčastněně Pira. Ale nebojte se, pak se rozjel, bylo vidět, jak ho první zásah mezi elitou vzal. Proto povídal o tom, jak během oslavného běhu k rohovému praporku vymýšlel oslavu. „Když jsem viděl, že to zapadlo, tak jsem měl husinu. Je to nepopsatelný pocit. Neměl jsem nic vymyšleného,“ usmíval se.
Pira zaujal, a to nejen gólem. V sedmnácti letech se pral se soupeři, kteří mají zkušenosti na jiném levelu. Zvládal to. „Podrží si vás, vědí, co dělat,“ popisoval. „Ale myslím, že jsem to zvládnul a budu se posouvat,“ doplnil.
Předpoklady má, stejně jako spoluhráč Marek Havran. Toho nasadil trenér Pavel Hapal na pravou stranu a osmnáctiletý junák se mu odvděčil exkluzivními věcmi. Drzost, klička, rychlost, prudké centry do kapsy. Paráda. „Oba mladí byli výborní. Měli odvahu, dali gól,“ hodnotil trenér Baníku Pavel Hapal. Logicky. Na druhou stranu po poločase byla Ostrava „druhá“, horší.
Hapalova taktická chyba
Nepovedlo se vystřídání Christiana Frýdka po hodině. Šikovný ředitel středu pole, což zdědil po tatínkovi, zahrál nejlepší duel v barvách Ostravy. Tentokrát ne v bílo-modrých ale černo-zlatých. To je však maličkost. Prostě šikula vedl hru Ostravy, usměrňoval ji, jenže Hapal ho po hodině stáhl. Byla to chyba.
Boleslav se už v té době zlepšovala a borec, který udržel míč, držel tempo, najednou chyběl ještě víc. „Myslím, že si Baník ve druhé půli vlastně nic nevytvořil. Bylo to jen o nás a otázka času, kdy to tam padne,“ řekl Michal Ševčík, boleslavský záložník. „Domácí dobře vystřídali, my jsme se uchýlili k defenzivě. Rozhodně to nebylo chtěné,“ reagoval Hapal.
Proto přišla rozhodující chvíle. Pár minut před koncem zahrál rukou ve vlastní šestnáctce Alexander Munksgaard, dánský obránce. Asi to nebyla nešikovnost, spíš shoda náhod. Ale penalta byla oprávněná, jasná. „Nemůže za to, bylo to nechtěné,“ negriloval zadáka Hapal. „Škoda té penalty,“ litoval Pira.
Ševčík vyrovnal, proto duel skončil plichtou. Výkon ostravských zelenáčů však nesmí zapadnout!
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|9
|7
|1
|1
|19:10
|22
|2
Slavia
|9
|6
|3
|0
|19:7
|21
|3
Jablonec
|9
|6
|3
|0
|14:6
|21
|4
Plzeň
|9
|4
|3
|2
|17:9
|15
|5
Olomouc
|9
|4
|2
|3
|5:4
|14
|6
Zlín
|9
|4
|2
|3
|12:11
|14
|7
Bohemians
|8
|4
|1
|3
|7:8
|13
|8
Karviná
|9
|4
|0
|5
|14:13
|12
|9
Liberec
|9
|3
|3
|3
|12:11
|12
|10
Hr. Králové
|9
|3
|3
|3
|12:13
|12
|11
Ml. Boleslav
|8
|2
|2
|4
|15:22
|8
|12
Dukla
|9
|1
|4
|4
|7:12
|7
|13
Ostrava
|8
|1
|3
|4
|6:9
|6
|14
Slovácko
|9
|1
|3
|5
|5:11
|6
|15
Teplice
|9
|1
|2
|6
|9:17
|5
|16
Pardubice
|8
|0
|3
|5
|9:19
|3
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu