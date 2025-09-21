Předplatné

Odvážné naděje Baníku: Havran i Pira v Boleslavi zaujali. Byli výborní, hodnotil Hapal

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Baník 1:1. Za hosty se prosadil mladík Pira, Ševčík vyrovnal z penalty
Talent Baníku Jakub Pira v souboji o míč
Ondřej Kričfaluši v utkání na hřišti Mladé Boleslavi
Dominik Holec v brance Baníku
Jakub Pira v dresu Baníku
Fanoušci Baníku na výjezdu v Mladé Boleslavi
6
Fotogalerie
Jiří Fejgl
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (1)

Ne, výhra z toho nebyla… Jenže Baník v Mladé Boleslavi po letním výprodeji poslal svým - dejme tomu - čtyřem stovkám fanoušků, kteří vyrazili do středních Čech, velmi silný vzkaz. Máme kluky, co by vám mohli dělat v dalších letech radost. Sedmnáctiletý Jakub Pira zapsal gól, o rok starší Marek Havran byl při remíze 1:1 mužem utkání.

Poprvé šel do základní sestavy. „Dozvěděl jsem se to někdy po obědě,“ vykládal chasník Jakub Pira po duelu v Mladé Boleslavi. Měří 185 centimetrů, k tomu přidejte 85 kilogramů, takže chlap jako hora, přesto v něm byla malá dušička. Naprosto zákonitě. Poprvé vyběhl od první minuty v dresu slovutného Baníku!

No, jenže tenhle klučina svůj velký den ještě vyšperkoval, jak by řekl Jan Koller, slavný útočník, na nějž by možná mohl podobně stavěný forvard navázat. Ve 2. minutě si převzal balon od Davida Planky a velmi šikovně si s ním poradil.

Střela na zadní tyč, žádný extra „kvér“, jak se říká, ale prostě vymazlená koncovka. Balon zapadl k tyči, domácí gólman Jiří Floder, jenž opět dostal přednost před exreprezentantem Alešem Mandousem, byl doslova krátký.

„Viděl jsem, že je tam prostor. Jsem rád, že to tam padlo,“ vykládal skoro nezúčastněně Pira. Ale nebojte se, pak se rozjel, bylo vidět, jak ho první zásah mezi elitou vzal. Proto povídal o tom, jak během oslavného běhu k rohovému praporku vymýšlel oslavu. „Když jsem viděl, že to zapadlo, tak jsem měl husinu. Je to nepopsatelný pocit. Neměl jsem nic vymyšleného,“ usmíval se.

Pira zaujal, a to nejen gólem. V sedmnácti letech se pral se soupeři, kteří mají zkušenosti na jiném levelu. Zvládal to. „Podrží si vás, vědí, co dělat,“ popisoval. „Ale myslím, že jsem to zvládnul a budu se posouvat,“ doplnil.

Předpoklady má, stejně jako spoluhráč Marek Havran. Toho nasadil trenér Pavel Hapal na pravou stranu a osmnáctiletý junák se mu odvděčil exkluzivními věcmi. Drzost, klička, rychlost, prudké centry do kapsy. Paráda. „Oba mladí byli výborní. Měli odvahu, dali gól,“ hodnotil trenér Baníku Pavel Hapal. Logicky. Na druhou stranu po poločase byla Ostrava „druhá“, horší.

Hapalova taktická chyba

Nepovedlo se vystřídání Christiana Frýdka po hodině. Šikovný ředitel středu pole, což zdědil po tatínkovi, zahrál nejlepší duel v barvách Ostravy. Tentokrát ne v bílo-modrých ale černo-zlatých. To je však maličkost. Prostě šikula vedl hru Ostravy, usměrňoval ji, jenže Hapal ho po hodině stáhl. Byla to chyba.

Boleslav se už v té době zlepšovala a borec, který udržel míč, držel tempo, najednou chyběl ještě víc. „Myslím, že si Baník ve druhé půli vlastně nic nevytvořil. Bylo to jen o nás a otázka času, kdy to tam padne,“ řekl Michal Ševčík, boleslavský záložník. „Domácí dobře vystřídali, my jsme se uchýlili k defenzivě. Rozhodně to nebylo chtěné,“ reagoval Hapal.

Proto přišla rozhodující chvíle. Pár minut před koncem zahrál rukou ve vlastní šestnáctce Alexander Munksgaard, dánský obránce. Asi to nebyla nešikovnost, spíš shoda náhod. Ale penalta byla oprávněná, jasná. „Nemůže za to, bylo to nechtěné,“ negriloval zadáka Hapal. „Škoda té penalty,“ litoval Pira.

Ševčík vyrovnal, proto duel skončil plichtou. Výkon ostravských zelenáčů však nesmí zapadnout!

#TýmZVRPSkóreB
1Sparta971119:1022
2Slavia963019:721
3Jablonec963014:621
4Plzeň943217:915
5Olomouc94235:414
6Zlín942312:1114
7Bohemians84137:813
8Karviná940514:1312
9Liberec933312:1112
10Hr. Králové933312:1312
11Ml. Boleslav822415:228
12Dukla91447:127
13Ostrava81346:96
14Slovácko91355:116
15Teplice91269:175
16Pardubice80359:193
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu
Vstoupit do diskuze (1)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů