Předplatné

Špaček řádí, přidali se k němu i další: Je super mít vyrovnané lajny. Nepo*rali jsme se

Michael Špaček a Filip Chlapík se radují z druhé sparťanské trefy na ledě Motoru
Michael Špaček a Filip Chlapík se radují z druhé sparťanské trefy na ledě MotoruZdroj: Pavel Mazáč / Sport
Michael Špaček, Mark Pysyk a Pavel Kousal se radují z gólu Sparty
Josef Kořenář ze Sparty inkasuje gól ve Vítkovicích
Zleva Chad Yetman z Vítkovic a brankář Josef Kořenář ze Sparty
Zleva Michal Řepík ze Sparty a brankář Dominik Hrachovina z Vítkovic
Zleva Pavel Kousal ze Sparty a Vojtěch Lednický z Vítkovic
Zleva Marek Hrivík z Vítkovic a Filip Chlapík ze Sparty
Zleva Mark Pysyk ze Sparty brání Anthonyho Nellise a Marka Kaluse z Vítkovic, v leže brankář Josef Kořenář
14
Fotogalerie
Daniel Fekets
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Zkraje sezony zatím Spartu táhne. Michael Špaček sesbíral v úvodních šesti kolech už sedm kanadských bodů. Dvě klíčové asistence přidal ve Vítkovicích, kde Pražané zvítězili 3:2 po nájezdech. „Pokaždé jsme prohrávali, takže nebylo pro nás snadné se vrátit zpátky. Zvlášť tady, kde se hraje těžce. Nepo*rali jsme se z toho, jak se s prominutím říká. Prostě jsme hrabali dál a naštěstí se to pak vrátilo,“ těšilo Špačka. 

Zápas to byl hodně soubojový. Potvrdilo se v něm, že i vy umíte přitvrdit?
„Určitě. Občas se v těch rozích hodně drží. To si připadám, že jsem někde na wrestlingu, ale tak to prostě je. (usmívá se) Příští zápas hrajeme v Olomouci, kde to bude úplně stejné.“

Velkou roli v zápase ve Vítkovicích sehráli i oba brankáři. Zejména Dominik Hrachovina, který ve druhé třetině ukradl Filipu Chlapíkovi jasný gól.
„Pepa Kořenář nás potom taky podržel, i v nájezdech. Oba gólmani byli výborní. Myslím si, že pro oko diváka to byl super zápas. Snad se jim to líbilo.“ 

Už jste se chystali při Chlapíkově tutovce radovat? 
„Přiznám se, že když jsem mu to nahrával, viděl jsem, že gólman se tam válí na zádech. Tak nějak jsem ten puk už viděl v brance. Byl to ale nádherný zákrok, klobouk dolů před ním. Filipovi jsem to nedal úplně na hůl, měl to trošku za sebou. Kdybych mu to dal přesněji, mohl střílet hned a trefit to k přední tyčce. Střílel v záklonu, takže úplně jednoduché to neměl.“

Viděl jsem, že Hrachovinu jste pak poplácal. 
„Tohle dělám normálně, i když mě to trošku naštvalo. Myslím si, že to byl fakt pěkný zákrok, zasloužil si pochvalu.“

Vaši lajnu jste zatím v úvodu sezony táhl především vy. Pomůže mančaftu, že se střelecky prosadili i Filip Chlapík s Martinsem Dzierkalsem?
„Máme dobrý tým v tom, že když jedna formace nedá gól, u další je to naopak. Je super mít vyrovnané lajny. Teď jsme góly dali my. Jsem rád, že jsme mohli přispět k výhře.“

Jak se zatím po individuální stránce cítíte?
„Abych se přiznal, necítím se úplně tak, jak bych si sám představoval, ale pořád je to začátek sezony. Snažím se jít den po dni a makat v tréninku. Vždycky však může být samozřejmě hůř.“ (usmívá se)

Co vám chybí?
„Občas nevyhrávám souboje, které jsem zvyklý vyhrávat, takže asi tak.“

Před zápasem ve Vítkovicích jste měli až devátou nejlepší přesilovku v extralize. Ulevilo se vám, že jednu jste využili?  
„Jo, určitě. I minulý zápas jsme z přesilovky dali gól a teď jsme si s ní taky pomohli. Snad to bude takhle pokračovat dál.“

KonecLIVE Sam. nájezdy
23

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Brno6500123:1315
2Č. Budějovice6400220:1212
3K. Vary6400218:1512
4Třinec6310220:1411
5Sparta6310217:1111
6Plzeň6302114:1311
7Pardubice6300318:139
8Vítkovice6211217:169
9Liberec6300318:189
10M. Boleslav6300312:149
11Olomouc5200312:186
12Kladno610148:174
13Litvínov510047:183
14Mountfield6010514:262
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů