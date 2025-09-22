Špaček řádí, přidali se k němu i další: Je super mít vyrovnané lajny. Nepo*rali jsme se
Zkraje sezony zatím Spartu táhne. Michael Špaček sesbíral v úvodních šesti kolech už sedm kanadských bodů. Dvě klíčové asistence přidal ve Vítkovicích, kde Pražané zvítězili 3:2 po nájezdech. „Pokaždé jsme prohrávali, takže nebylo pro nás snadné se vrátit zpátky. Zvlášť tady, kde se hraje těžce. Nepo*rali jsme se z toho, jak se s prominutím říká. Prostě jsme hrabali dál a naštěstí se to pak vrátilo,“ těšilo Špačka.
Zápas to byl hodně soubojový. Potvrdilo se v něm, že i vy umíte přitvrdit?
„Určitě. Občas se v těch rozích hodně drží. To si připadám, že jsem někde na wrestlingu, ale tak to prostě je. (usmívá se) Příští zápas hrajeme v Olomouci, kde to bude úplně stejné.“
Velkou roli v zápase ve Vítkovicích sehráli i oba brankáři. Zejména Dominik Hrachovina, který ve druhé třetině ukradl Filipu Chlapíkovi jasný gól.
„Pepa Kořenář nás potom taky podržel, i v nájezdech. Oba gólmani byli výborní. Myslím si, že pro oko diváka to byl super zápas. Snad se jim to líbilo.“
Už jste se chystali při Chlapíkově tutovce radovat?
„Přiznám se, že když jsem mu to nahrával, viděl jsem, že gólman se tam válí na zádech. Tak nějak jsem ten puk už viděl v brance. Byl to ale nádherný zákrok, klobouk dolů před ním. Filipovi jsem to nedal úplně na hůl, měl to trošku za sebou. Kdybych mu to dal přesněji, mohl střílet hned a trefit to k přední tyčce. Střílel v záklonu, takže úplně jednoduché to neměl.“
Viděl jsem, že Hrachovinu jste pak poplácal.
„Tohle dělám normálně, i když mě to trošku naštvalo. Myslím si, že to byl fakt pěkný zákrok, zasloužil si pochvalu.“
Vaši lajnu jste zatím v úvodu sezony táhl především vy. Pomůže mančaftu, že se střelecky prosadili i Filip Chlapík s Martinsem Dzierkalsem?
„Máme dobrý tým v tom, že když jedna formace nedá gól, u další je to naopak. Je super mít vyrovnané lajny. Teď jsme góly dali my. Jsem rád, že jsme mohli přispět k výhře.“
Jak se zatím po individuální stránce cítíte?
„Abych se přiznal, necítím se úplně tak, jak bych si sám představoval, ale pořád je to začátek sezony. Snažím se jít den po dni a makat v tréninku. Vždycky však může být samozřejmě hůř.“ (usmívá se)
Co vám chybí?
„Občas nevyhrávám souboje, které jsem zvyklý vyhrávat, takže asi tak.“
Před zápasem ve Vítkovicích jste měli až devátou nejlepší přesilovku v extralize. Ulevilo se vám, že jednu jste využili?
„Jo, určitě. I minulý zápas jsme z přesilovky dali gól a teď jsme si s ní taky pomohli. Snad to bude takhle pokračovat dál.“
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Brno
|6
|5
|0
|0
|1
|23:13
|15
|2
Č. Budějovice
|6
|4
|0
|0
|2
|20:12
|12
|3
K. Vary
|6
|4
|0
|0
|2
|18:15
|12
|4
Třinec
|6
|3
|1
|0
|2
|20:14
|11
|5
Sparta
|6
|3
|1
|0
|2
|17:11
|11
|6
Plzeň
|6
|3
|0
|2
|1
|14:13
|11
|7
Pardubice
|6
|3
|0
|0
|3
|18:13
|9
|8
Vítkovice
|6
|2
|1
|1
|2
|17:16
|9
|9
Liberec
|6
|3
|0
|0
|3
|18:18
|9
|10
M. Boleslav
|6
|3
|0
|0
|3
|12:14
|9
|11
Olomouc
|5
|2
|0
|0
|3
|12:18
|6
|12
Kladno
|6
|1
|0
|1
|4
|8:17
|4
|13
Litvínov
|5
|1
|0
|0
|4
|7:18
|3
|14
Mountfield
|6
|0
|1
|0
|5
|14:26
|2
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž