Doping Hradce: Chyba! Kontaminace. McCormack chce důvěru, co nesedí?

Den po doručení verdiktu od Národního rozhodčího soudu pro sport vystoupil Graeme McCormack na veřejnosti. Klíčový obránce Mountfieldu HK od začátku sezony nehrál, protože měl s dalšími dvěma spoluhráči pozitivní trest na doping. Hned na úvod ho advokát Jan Šťovíček omluvil, že přednese prohlášení, odpovídat na dotazy nebude a hned odejde.

Tak se taky stalo.

McCormack dostal za pozitivní dopingový nález desetiměsíční stopku, která skončí 9. února. Dopoledne měl první trénink, pravidla řekla, že už smí. „Celé období bylo pro mě i moji rodinu hodně těžké. Nikdy jsem nechtěl zvyšovat moji výkonnost, vždycky jsem vyznával fair-play, nikdy jsem neužil nic, co by zvyšovalo moji výkonnost,“ spustil.

Šťovíček taky poprvé prozradil, na čem stavěl obhajobu svých klientů. Doplněk stravy Mesomorph V4 byl dle chemické analýzy kontaminován, takže se do něj dostaly zakázané látky. „Chci získat důvěru zpět, jsem připravený bojovat. Dobře chápu, co extraliga znamená pro veřejnost, jedná se o velmi kvalitní soutěž, která inspiruje i mladé lidi. Vím, že bych jim měl jít příkladem,“ pokračoval McCormack.

Pak přednesl možná tu samou řeč, kterou slyšel sportovní soud: „Prostudoval jsem si, co je obsahem toho výrobku. Pak jsem to i konzultoval s lékařem a ujistil jsem se, že přípravek prostuduje stejně jako já. Nevím, co dalšího jsem mohl udělat více, abych se ujistil, že se do mého těla nedostane zakázaná látka.“

Následně téma ukončil: „Chtěl bych poprosit média, aby respektovala mé soukromí, rodinu i spoluhráče. Aby nás všechny tři nechali sportovat nejlépe, jak dovedeme.“ Mrkl na všechny v sále a odešel domů, kde na něj podle právního zástupce čeká těhotná žena, která má každým dnem rodit.

„Opravdu nevím, co by sportovec měl udělat víc. Vše si prostudoval a následně mu doktor řekl to samé, že je vše v pořádku a může přípravek užívat,“ uvedl Jan Šťovíček. Kontaminaci produktu odhalil chemický rozbor.

Jen v konzultaci s lékařem bouchl do očí rozpor, protože hned ve svém prvním prohlášení v létě klub uvedl, že hráči jednali na vlastní pěst a nikdo s lékařem nic nekonzultoval.

„Když jsme se dozvěděli o pozitivním testu, řekli jsme, že klub ani lékař nemohl hráčům nic takového schválit. Postupem času se šlo do hloubky, kdo přípravek bral, jestli se hráči ptali doktora. Sem jsme se dostali až během dalších měsíců,“ odvětil generální manažer Aleš Kmoníček. „Na začátku jsme dali obecné prohlášení, že klub o žádném takovém jednání nevěděl a ani vědět nemohl. Za tím si stojím,“ přidal.

„Ano, tak to je. Klub o ničem zpočátku nevěděl. Při takovém případě musíte vést vyšetřování sebe sama a hledat, kde je původ, co se stalo. Chvíli trvá, než se doberete problému,“ doplnil ho advokát Šťovíček. „Nikomu se nedá vyčítat, že lékař nebo Graeme věřili, že je přípravek v pořádku. Jestliže jde o kontaminovaný produkt, daná látka by tam neměla být. Když si přečtete cedulku, vygooglujete si název, nic nenajdete,“ hlásil dál Šťovíček.

Na druhou stranu, pokud napíšete do vyhledávače Mesomorph V4, do pár minut se dostanete k následujícímu výsledku: „Nová verze výrobku v sobě ukrývá nový a extrémně silný vzorec, který obsahuje DMHA a DMAA.“ Název zakázaného produktu by minimálně určitou obezřetnost budit ale nejspíš mohl.

„Ano, to je pravda. Zajímavé je, že laboratorní analýza ukázala, že DMAA se v přípravku vůbec nevyskytovala. Je jistě varující, když na vás na internetu něco podobného vyskočí. Proto si i dovozuji, že trest je na horní hranici sazby, možná, že tak přemýšleli rozhodci. Varování na vás vyskočí,“ pronesl Jan Šťovíček.

Soud totiž celou věc vyhodnotil jako nevýznamné zavinění se sazbou 0-12 měsíců. McCormack dostal trest na deset měsíců bez hokeje a bez výplaty. Dá se čekat, že Kevin Klíma s Martinem Štohanzlem dopadnou podobně. „Zjevně tady jde o pochybění výrobce,“ ještě přidal advokát. Prý je možné, že se hráči začnou soudit s výrobcem produktu. On jim to doporučí.

„Nevím,“ odvětil generální manažer Aleš Kmoníček následně na dotaz, jestli tuší, jak se Mesomorph vůbec vyskytl mezi hráči a kdo přišel s myšlenkou užívat nový suplement. „Nejde o přípravek, který by dával hráčům klub. Oni si bohužel shánějí věci na internetu sami,“ přidal.

Šéf Antidopingového výboru Martin Čížek už ve čtvrtek pro deník Sport a iSport.cz naznačil, že se jeho aparát pravděpodobně odvolá. „Mise Antidopingového výboru je, aby se bojovalo proti dopingu. Jsou to takoví prokurátoři. Musí využít všechny prostředky, což je naprosto pochopitelné. K odvolání ale nevidím jediný důvod. Tohle je jasný případ kontaminovaného produktu, není možné dosáhnout vyššího trestu,“ dodal svůj pohled Šťovíček.

Zajímavé na trestu taky je, že se počítá od odebrání vzorku, nikoliv od zveřejnění výsledku. Takže nevadí, že hráči po 4. dubnu dál hráli a nastoupili ve finále extraligy.

Graeme McCormack absolvoval v pátek první trénink s týmem, je jen otázkou času, než se k němu přidají Kevin Klíma a Martin Štohanzl. V dalších dnech se případem začne zabývat disciplinární komise extraligy. Když dopingové testy odhalí tři a více hříšníků v jednom klubu, musí pykat i jejich organizace.

