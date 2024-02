Bomba Kassian ve Spartě: Terno, nebo průšvih? Fér trest Hradci napařit nejde

Do Sparty přichází s velkou slávou, při bližším pohledu ale příchod bijce Zacka Kassiana spíš vzbuzuje otázky. Bude borec s 661 starty v NHL a někdejší stálice Edmontonu pro Pražany terno, nebo skončí nákladná anabáze spíš průšvihem?

„Za posledních pět sezon udělal dva body v přesilovce,“ upozorňuje redaktor Sportu Pavel Ryšavý v novém díle Zimáku. „Poslední sezonu hrál v Arizoně, měl ještě rok smlouvu a z té ho raději vyplatili,“ je skeptický i další stálý člen sestavy hokejového podcastu a trenér Přerova Michal Mikeska. „Skoro bych se vsadil, že ho neuvidíme na přesilovce. Na druhou stranu, kdo by měl chodit jiný do kasy než Kassian?“ pousmál se.

V novém Zimáku jsme si posvítili i na to, jaký by byl férový trest za hradeckou dopingovou kauzu. „Odebrat dvanáct až patnáct bodů by mi přišlo adekvátní, k tomu bych odebral i druhé místo. Je mi jich líto, protože hráli celý rok fakt dobře, ale ti hráči pomohli k tomu, že klub uhrál semifinále,“ soudí Ryšavý. „Tomu ale budou nejspíš oponovat řády, protože sezona je uzavřená, navíc bych se bál soudních sporů ohledně partnerských plnění a podobně,“ přináší jiný pohled Mikeska.

Tématem nového Zimáku ovšem byly i největší zahraniční posily v extralize za dobu její historie. Jak taky zvládat nájezdy v play off a kdo byli jejich největší mágové? O tom všem a celé řadě dalších témat v novém Zimáku diskutují Miroslav Horák, Michal Mikeska a Pavel Ryšavý.

Podívejte se na VIDEO.