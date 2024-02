Tahoun Sparty Kousal: Těžko se nás bude porážet. Spoluhráče nehodnotím

Je pro vás důležité, že jste vrátili Pardubicím prohru z ledna?

„Ano. Pardubice chcete vždycky porazit. Je to 2:2 na zápasy. Uvidíme, kdo bude lepší na konci.“

Viděl jste rozdíl mezi Dynamem pod Varaďou a bez něj?

„Nemyslím si. Chyběli jim čtyři útočníci, kteří jsou pro ně důležití. Mohlo to hrát roli. Třeba by měli o pár šancí víc. Myslím, že když hrajete systém tři čtvrtě sezony, tak ho ze dne na den nevypustíte. Bude podobný.“

Obrat se vám podařil už v první třetině. Jak jste viděl váš přezkoumávaný gól?

„Myslím, že gólman vůbec nevěděl, že má puk mezi betony. Sám mi pak říkal, že myslel, že byl někde jinde. Já jsem to viděl a jenom jsem do puku šťouchnul. Naštěstí projel do branky. Nám už se stalo asi potřetí, že to rozhodčí uznali s písknutím nebo po pískání. Když gólman kotouč vyloženě nedrží, je to gól.“

Pomohl vám do zbytku utkání rychlý obrat z první třetiny?

„Bylo to hodně rozkouskované a hra se táhla. Byla spousta faulů. Nedokážu říct, jestli nám to pomohlo nebo ne, ale důležité je, že jsme vyhráli.“

Opět to byl úrovní play off zápas.

„Myslím, že ano. Teď už všechna utkání budou vypadat jako ve vyřazovací fázi. Každý o něco hraje.“

Co říkáte na nové posily?

„Nevím, byl to jejich první zápas. Uvidíme, jak to bude dál. Nechci hodnotit spoluhráče. Nerad to dělám.“

Defenzivně jste předvedli velmi dobrý výkon. Viděl jste to stejně?

„Takhle by to mělo být každé utkání, aby měli soupeři co nejmíň střel ze slotu. Když už něco na branku půjde, ať je to od mantinelu. Pokud to udržíme, bude těžké nás porážet.“

Jak je na tom Jakub Kovář, který po střetu s protihráčem nenaskočil do třetí třetiny?

„Myslím, že Kovy je v pohodě. Spíš to bylo jen preventivní střídání. Raději nechal chytat Kořena (Josef Kořenář), aby se to ještě nezhoršilo.“

Do předchozího utkání s Libercem jste byl deset duelů bez bodu. Proti Tygrům jste skóroval do prázdné, dnes také trochu šťastně. Pomůže to?

„Přesně tak, říkal jsem si to samé. Do šancí jsem se dostával, ale měl bych jich proměňovat víc. Jsem rád, že jsem nějaké góly dal.“

Trenéři obnovili vaši spolupráci s Ondřejem Najmanem. Vyhovuje vám?

„Víme, kde kdo jezdí, a dokážeme si prostrčit puk v útočném pásmu. Ne každý to dokáže. Doufám, že nás zase brzo nerozmetou.“ (směje se)