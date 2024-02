Plzeň po šesti prohrách konečně slaví. Kaskadér Hlavaj hasil ohně

Dominik Pavlát je minulost, hrdinou plzeňských tribun se stal Samuel Hlavaj, k výhře pomohl 35 zákroky. Ostatně, byl to on a nikoli nyní už pardubický kolega, kdo v polovině ledna vychytal Škodovce dosud poslední vítězství za tři body. Poté získala ještě dva, jenže od té doby nula. Až do zápasu s Karlovými Vary, které dvakrát vedly, trefily se v přesilovce i oslabení.

„Po šesti nezdarech je to určitě velké vítězství. Podle vývoje zápasů můžeme být šťastní, že jsme to otočili. První a třetí třetinu jsme byli dobří na forčeku a v útočném pásmu, ve druhé jsme si tam nechali udělat trochu chaos. Já se nechal dvakrát vyloučit, což tomu taky nepřidalo. Hra pak byla rozházená,“ hodnotil kapitán Jan Schleiss, který srovnával na 2:2.

Hlavajovi ve druhé třetině při pokusu o rozehrávku praskla brankářská hůl, na pár minut se chopil hráčské hokejky, kterou mu podal Daniel Malák. Než se hra přerušila a mohl si dojet pro jinou. V 51. minutě za vyrovnaného stavu při pokusu o rozehrávku ukázkově namazal kotouč Grígerovi. Ale skokem ještě zabránil trefě do odkryté branky.

„Špatně jsem si to vypočítal. Bál jsem se, že se mi hokejka znovu zlomí, když to dám z první. Naštěstí jsem to chytil,“ líčil Hlavaj. Další číslo si nechal na závěr. Karlovarští tři minuty před koncem vytáhli na střídačku gólmana Ladislava Habala a snažili se tlačit v šesti. Hlavaj se pokusil skórovat, jenže opět trefil Grígera. Tentokrát už z toho byl 25 sekund před koncem třetího dějství gól.

„Samuel!“ skandoval kotel, aby mu dodal kuráž. „Bylo to o dvě branky, takže jsem šel na gól. Ale kdo se o nic nepokusí, nic nedá. Budu zkoušet pořád, pokud se naskytne příležitost. No, byl jsem v závěru trošku nervózní, ale ustáli jsme to a patří dík klukům, jak pomáhali,“ usmál se. Ovšem v situaci, v níž se Plzeň nacházela, se jeho kaskadérství nesetkalo úplně s nadšením.

„Mohl být velký hrdina, dopadlo to takhle. Vedli jsme 4:2, gólmani to chtějí zkusit. Nebudu říkat, co pak zaznělo. Ale zaplať pánbůh, podržel nás, i když udělal tohle. Vyhráli jsme, dál bych to neřešil,“ pravil Schleiss. „Bylo to vyhrocené, spousta chyb, konec se zbytečně zkomplikoval,“ řekl plzeňský trenér Petr Kořínek.

Tři góly domácích zařídili obránci. Trefili se Malák, Laakso a premiérově Martin Bučko, který přišel z Pardubic za Michala Houdka. Při početné marodce sáhli Indiáni do Slavie pro Kremláčka, Petr Zámorský strávil na ledě celkem 29:08.

Taky plály vášně, po závěrečné siréně ještě karlovarský Černoch dohrál Piskáčka a strhla se mela. Na pěsti se do sebe pustili Adrián Holešinský s Matějem Stříteským. Vítězoslavné gesto při odchodu z ledu mluvilo za všechno. Plzeň derby po obratu vyhrála na celé čáře.