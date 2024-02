Všichni útočili, nikdo nebránil, štvalo Zaťoviče. Na Spartu s čistou hlavou

Proč jste to tedy neuhráli?

„Byl to stejný zápas jako s Boleslaví. Říkali jsme si o tom, varovali se, že to tak může zase být. Ale nezvládli jsme to. Místo abychom se poučili, dopadlo to stejně. Pokud chceme jít do čtyřky, potřebujeme vyhrávat. S takovým mančaftem, jaký máme, musíme být koncentrovaní po celé utkání. V kabině jsme si k tomu něco řekli, ale nesmíme dělat paniku. Každý z nás ví, o co hrajeme. Chceme podávat takové výkony, abychom byli těžko porazitelní.“

Co bylo špatně proti Rytířům?

„Všichni jsme jezdili útočit a nikdo nebránil. Připravovali jsme se na to, že Kladno nepřijede odevzdané. Nemá co ztratit. Ti kluci hrají, aby je to bavilo a aby po těch porážkách vyhráli. Měli jich moc. Asi jim bylo úplně jedno, že dostali na začátku dva góly. Hráli furt to samé a my jsme se s tím nevyrovnali. Asi nám víc vyhovují týmy ze špičky. Soupeři ze spodních pater tabulky nám dělají problémy.“

Po delší době na vás diváci pískali. Jaké to je?

„Samozřejmě nepříjemné. Bylo vyprodáno. Ale hra se mi taky nelíbila. Musíme to teď lidem vrátit na Spartě. Doufám, že tam přijede hodně fanoušků z Brna. Chceme si ty ztracené body odvézt zpátky. V sobotu si ukážeme video, co bylo proti Kladnu špatně a jít na Spartu s čistou hlavou.“

Blíží se konec základní části. Už se trošku mění hra směrem k play off?

„Chtěli bychom to tak mít, vyzkoušet si uhrát těžké zápasy. Zrovna tento jsme mohli vyhrát i nějakým škaredým hokejem, vyhazováním puků. Bohužel jsme chtěli hrát hokej a takto to dopadlo.“