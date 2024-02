DJ Říčka zahrál Mareše v kožichu a začalo mu to padat: Schytal jsem to

Mohl se usmívat, měl za sebou hodně povedený večer. „Asi jsem si musel před zápasem sestavit play list,“ zahlásil hned Robert Říčka. Pardubice se v sezoně vrátily k oblíbené klasice, že songy na předzápasové rozbruslení vybírá vždycky někdo z kabiny. Teď volil on.

Říčka si sestavil písničky podle sebe a vytáhl jeden ze svých nejlepších výkonů sezony. Někdy to tak vyjde. Nalil na dělovku Ondřeji Válovi, sám proměnil sólo a sedmým gólem uzavřel ničení Liberce. Při výběru hitů byl celkem originální, pobavil Leošem Marešem v jeho kožichové éře. „Nejsem, nejsem, nejsem svalnatej...“ recitoval moderátor z repráků, zatímco hráči rozchytávali brankář Romana Willa s Dominikem Pavlátem.

Jestli to za výběr v kabině Říčka schytal? „Za Leoše Mareše trochu, ale víc za Kláru od Chinaski. Tak se jmenuje moje přítelkyně, tak si mě kluci dobírali,“ prozradil. Ale vzhledem k jeho gólovému večeru a celkově vydařenému vystoupení celé party se nabízí mu funkci DJ brzy vrátit. „Jo, jestli se to klukům bude líbit, klidně si to zase na starost vezmu,“ vzal by nabídku hned.

Ale že by mu bylo poslední týdny nějak hej, to ne. „Byl jsem zvyklý dávat nějaké góly, teď jsem nedal gól... Ani vlastně nevím, jak to bylo dlouho. Ale trvalo to,“ ulevil si. Měl dva dlouhé půsty. V neděli skončil osmizápasové čekání na gól. Předtím devět zápasů ani ťuk. Ani se nedivíte, že to nepočítal.

Přitom stačí, aby dal ještě tři góly, a zapíše si druhou nejlepší sezonu v extralize. Jenže když o sobě víte, že dovedete nastřílet i 27 puků (sezoně 2021/22) do sítě, čekáte od sebe víc. „Snažil jsem se v tréninku pracovat, samozřejmě, že mě to trápilo. Ale tým funguje, vyhrává, snažil jsem se být pozitivní a zůstat trpělivý,“ říká.

Dokonce se mu věnoval i někdejší pardubický bombarďák. „Měl jsem nějaké rozmluvy s Petrem Sýkorou, který mi taky docela pomohl. Pro vnitřní klid je určitě dobře, že jsem to zlomil. Když se vám nedaří dlouhodobě, děláte pak i špatná rozhodnutí,“ ví, že frázemi o tom, jak je klíčové, že šlape tým, se nemůžete uklidňovat moc dlouho. Pokud se od vás žádá produktivita, nejde ji nahradit tím, že budete skákat do střel. Nebo chvíli ano, ale ne napořád.

Lekce mistra golfáků Petra Sýkory taky zabraly. Jen tedy prý nešlo o nějaké velké dovednostní školení: „Ne, to nebyly rady, jak bych měl střílet. Přijde mi, že střílíme úplně jiným stylem. On měl asi čtyřikrát větší ránu. Spíš šlo o nějakou mentální pomoc.“

Za odměnu vyfasoval Říčka i tácek s ovocnými perníky, který v Pardubicích dostávají hráči zápasu. Dobrý posun od skleněné trofeje. „Většinou perníky necháváme v kabině. Druhý den ráno ke kávě přijde vhod,“ měl hned jasno, co s dobrotou provede.

Pardubice pak současně našly recept, co udělat, jestli se Robert Říčka příště zasekne. Ukázal, že jako DJ střílet góly umí.

Góly Roberta Říčky

2023/2024 - Pardubice góly 16 průměr gólů 0,35 2022/2023 - Pardubice góly 11 průměr gólů 0,31 2021/2022 - Pardubice góly 27 průměr gólů 0,56

