Výhra pro dobrou věc. Kladno už ladí na baráž: O pauze můžeme do Afriky

Minimálně v úterý bylo v Kladně všechno růžové. A z dobrého důvodu. Rytíři s Jaromírem Jágrem ve spolupráci s partnery věnovali utkání s Vervou i celkový doprovodný program s hudebními vystoupeními nadačnímu fondu Úsměv nejen pro Kryštofa, který pomáhá lidem trpícím rakovinou a jejich blízkým.

Na akci, které se účastnil například známý herec Jakub Kohák , mohli přispět i fanoušci nákupem speciálních předmětů ve fanshopu či v aukci speciálních růžových dresů, které šly do dražby již v průběhu zápasu.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený Jaromír Jágr (@jj68jaromirjagr)

Mezi draženými dresy nepřekvapivě nechybí ani Jágrův trikot. Stále hrající boss do utkání v růžovém sice nenastoupil, ale zúčastnil se aspoň předzápasového rozbruslení, aby speciální dres trochu propotil. „Půjde o víc než jen o hokej. To nejdůležitější, co máme, je zdraví. Často si to uvědomíme, až když o něj přijdeme,“ napsal Jágr už před úterní beneficí.

Tiskový mluvčí Rytířů Jaroslav Keimar po domácí výhře potvrdil, že prodej merchandisingu vydělal 73 200 korun bez DPH. A jen dvě hodiny po utkání se v dražbě dresů pohybovalo už přes 120 tisíc korun. Nyní částka přesáhla už 200 tisíc. Značný příspěvek věnoval i klub s podporou generálního partnera. Manželé Tibor a Marie Abelovi, kteří po ztrátě syna kvůli zákeřné nemoci založili nadaci, převzali z rukou kapitána Radka Smoleňáka šek na 100 tisíc korun.

„Je to velmi smutné, ale jsem rád, že se dějí takové akce. Všemi deseti to podporuji. Jsem pro to, aby se takhle pomáhalo. Jsou důležitější věci v životě,“ smekl litvínovský kapitán Matúš Sukel' před benefiční akcí Rytířů.

Dalo by se říct, že se pozitivní dobročinná nálada promítla i do herního projevu Rytířů. Byť už mají Středočeši od minulého týdne jisté, že je čeká třetí baráž o extraligu v řadě, jakoby z nich najednou spadl tlak a začalo se jim dařit. Značný klid i hra zakládající si na efektivní obraně byly znát již v neděli, kdy Kladno doma porazilo Třinec 5:2. Proti Litvínovu byla domácí obrana v čele s Jiřím Ticháčkem ještě účinnější. O výhře navíc rozhodli ve dvou proměněných přesilovkách.

„Musím vyzdvihnout výkon našeho brankáře a velice dobře organizovanou hru a obětavost v naší třetině,“ hodnotil asistent trenéra Rytířů Pavel Skrbek. „Je dobře, že se takovéhle věci dějí. Je to pro dobrou věc. My jsme teď neměli moc dobrý období, chodilo sem jen přes tisíc lidí. Tentokrát přišlo přes 2700 lidí, když už je to pro dobrou věc. Navíc si myslím, že se nehrál vůbec špatný hokej. Trošku to z týmu spadlo. Nevím, jestli je to i tím, že už se vlastně připravujeme na baráž.“

Byť už poslední dvě výhry i zbývající dva zápasy základní části nijak nezmění osud Kladna, chtějí závěr dlouhodobé části sezony odehrát co nejlépe. Skrbek vítězství proti těžkým soupeřům vítá, není si však jistý, že týmu nějak extra pomohou, když po neděli budou čekat na baráž a vyzyvatele z první ligy až do 17. dubna, tedy dlouhých 45 dní.

„To můžeme jet klidně ještě na půl roku do Afriky… Odehráli jsme teď dobrá utkání, určitě nám to nějak pomůže. Přeci jen jsme měli předtím nakročeno k vyrovnání nejdelší sérii proher v extralize. Všichni nám tady už nakládali, ale zaplaťpánbůh že jsme vyhráli. Poslední zápasy jsme odehráli fakt dobře, ale nevím, jestli nám nějak strašně pomohou. Důležité bude nastavení po té dlouhé pauze a dostat se do zápasů,“ má jasno kolega hlavního kouče Otakara Vejvody. Program pro přestávku již řeší.

Další komplikace pro boj o čtyřku

Zatímco pro Kladno byla úterní výhra alespoň malou vzpruhou před baráží, Litvínov si ještě více zkomplikoval tahanici o čtvrté místo v tabulce zaručující přímý postup do čtvrtfinále play off. Po domácím výprasku 3:8 od Sparty Severočeši na hřišti Rytířů nedokázali ani podruhé v sezoně vstřelit gól. Po zápase se hráči na dlouho zavřeli v kabině, kde si potřebovali rozebrat poslední dvě představení.

„Něco jsme si říkali v kabině. Je škoda, že jsme nyní přišli o šest bodů. Jelikož jsme proti Kladnu nedali žádný gól, tak ani nemůžeme pomýšlet na nějaké body. Samozřejmě nás to mrzí, ale zbývají dvě kola do konce a uděláme všechno, abychom získali šest bodů,“ řekl Sukel'.

Trenér Karel Mlejnek přiznal, že v kabině mezi hráči po prohře nebyl. „Ale to je v pořádku. To takhle máme běžně nastavený. Samozřejmě každý kdo sleduje tabulku… jeli jsme do Kladna s tím, že ne musíme, ale chceme uhrát vítězný zápas. Asi jsme trošku blbě číhali, protože jsme asi věděli, že v pátek si to rozdá Liberec s Kometou, ale jako… zkrátka stalo se. Je to sport. Velice nás to mrzí, i kvůli fanouškům, kteří přijeli. Nyní nás zkrátka čekají Vítkovice a jedeme do Olomouce. Budeme bojovat o co nejlepší umístění po základní části.“

V posledních dvou utkání se Verva bude na dálku tahat o přímý postup do čtvrtfinále s brněnskou Kometou, Českými Budějovicemi a Libercem. Úterní výhry Motoru a Bílých Tygrů odsunuly Litvínov až na sedmé místo se ztrátou tří bodů na Brno.

Rytíři Kladno Vše o klubu ZDE

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE