Kritickou chvíli Pardubice zvládly. Hájek nechce skončit jako Boston

Kdepak, první místo v základní části není podstatné. Zásadní je play off. Fajn, dobrá teorie, ale na rovinu: většinou tyhle věty vysloví ti, kteří na první místo nemohou vůbec dosáhnout. Modlí se, že ve vyřazovací fázi nastane lepší období. Plus takhle samozřejmě v extralize může mluvit Třinec, on je jediný, kde taková výpověď dostává váhu. Titul vyhrál čtyřikrát po sobě a ani jednou neovládl dlouhodobou část.

Pardubice ji vyhrát potřebovaly. Už kvůli rozpočtu, natřískané soupisce, vysokým ambicím i kvůli odvolání Václava Varadi v půlce ledna, když tým držel na špici. Kdyby neskončily po základní části první, rojily by se dotazy typu, co jim chybělo. Vyskočily by pochybnosti, jestli dávají utracené prostředky smysl. Když se před sezonou mluvilo o rozpočtu 250 milionů, majitel Petr Dědek suše tohle téma setřel, že částka nesedí. „Je to 300 milionů,“ pochlubil se.

„Řekli jsme si, že chceme do konce sezony vyhrát každý zápas,“ komentoval rozpoložení Pardubic od poslední reprezentační přestávky útočník Tomáš Hyka. „Když už jste nahoře, chcete věci dotáhnout. Jde jen o můj pohled, ale podle mě to asi takhle cítí i ostatní kluci. Chcete vyhrávat trofeje, když je šance si na ně sáhnout,“ přidal.

Šanci Dynamo proměnilo, je první. Krok jedna je splněn. Výborně hraje Lukáš Sedlák, dominantním bekem je Peter Čerešňák. Ale zásadní na jeho triumfu je, že nejde za jedním hráčem, za konkrétní individualitou.

To je možná i zásadní aspekt pro play off, kde Pardubice před rokem narazily na šampiony všech šampionů. Třinec je sejmul v sedmém semifinále, ukázal, že Dynamu pořád něco chybí. Od té doby zase posílilo. Třeba o Martina Kauta, který rostl během celého ročníku a v play off by měl být už fit, brankáře Dominika Pavláta nebo o Libora Hájka, beka se zkušenostmi z NHL.

Základní část má pro Pardubice ještě jednu metu. Dva zápasy před koncem mu chybí dva body, aby překonaly rekord Liberce, který jich posbíral 118. „Bylo by moc hezké tohle číslo vylepšit,“ netajil Hájek.

V Pardubicích si všichni uvědomují, že obhájit triumf v základní části znamenalo úspěšně rozbalit stan v základním táboře. Na horu se začnou drápat od čtvrtfinále. „Vyhrát základní část dvakrát za sebou úspěch je. Ale teď chceme jiný pohár,“ prohlásil útočník Robert Kousal. „Tohle je hezký, ale lidi se většinou pamatují vítěze play off, ne tým, který vyhrál základní část. Takže míříme jinam,“ přidal.

Krizový okamžik sezony Dynamo zvládlo, po odvolání Václava Varadi nespadlo níž. Bodová linka zůstala zachovaná. V play off dostane nálepku favorita, ať se na druhou stranu postaví kdokoliv. Vždycky se bude čekat postup. „Teď je důležité dělat dobře věci jako celý tým, plnit pokyny trenéra. Soustředit se musíme na maličkosti, každé střídání bychom měli odvádět maximum,“ nabádal Hájek.

Pardubice pod Varaďou

zápasy: 35

35 body: 80

80 procentuální počet získaných bodů: 76,2 %

76,2 % průměr vstřelených gólů/zápas: 3,89

3,89 průměr inkasovaných gólů/zápas: 2,29

2,29 rozdíl očekávaných vstřelených a inkasovaných gólů/zápas: +1,2

Pardubice pod Zadinou

zápasy: 15

15 body: 37

37 procentuální počet získaných bodů: 82,2 %

82,2 % průměr vstřelených gólů/zápas: 3,8

3,8 průměr inkasovaných gólů/zápas: 1,93

1,93 rozdíl očekávaných vstřelených a inkasovaných gólů/zápas: +0,5

