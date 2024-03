Vítkovice čeká další boj s Hradcem. Bez Lakatoše. A pěsti už lítaly

Hodně pikantní předkrm. V přímé bitvě Vítkovic s Mountfieldem HK (1:2sn) o to, kdo začne předkolo na domácí půdě, uspěli hosté. Stačil jim k tomu už bod ze základní hrací doby. Rozhodně to nebyla žádná předpremiéra jen tak na půl plynu, emoce už se rozhořely. Hradecký útočník Kevin Klima v bitce sestřelil Rihardse Bukartse a chvíli to vypadalo na hromadnou rvačku. A jak to vypadá s šancí na návrat odstaveného Dominika Lakatoše?

Nasbíráno mají už z posledního semifinále. Sedmizápasová řež Vítkovic s Hradcem Králové, "ozdobená" rekordním prodloužením a nakonec i třemi dodatečnými pozitivními testy pro Kevina Klimu, Graeme McCormacka a Martina Štohanzla, byla nezapomenutelná. V předkole napíší oba aktéři pokračování, série na tři vítězné zápasy začíná ve středu na východě Čech. A zbraněmi oba rivalové chrastili už ve finiši základní části.

„Už to byla příprava na play off, vlastně už to play off bylo,“ oddechoval vítkovický brankář Lukáš Klimeš, na kterého šlo v zápase celkem 47 střel a k tomu čelil pěti nájezdům po nerozhodném prodloužení. „Předkolo bude to samé, zase nás čeká obrovská bitva o každý metr.“

Nejemotivnější momenty přišly na konci první třetiny. Hradecký bek Patrik Marcel nebezpečně sestřelil u hrazení Rihardse Bukartse. Chvíli po něm si Roberts Bukarts podobně vyšlápl na reprezentačního parťáka Ralfse Freibergse a zezadu ho hned sundal mstitel Radovan Pavlík.

Když to jel vítkovický kapitán Juraj Mikuš řešit k sudím, přimotal se k němu i Oliver Okuliar. Mikuš krajana chytil rukavicí za obličej a boxerským soubojem na to okamžitě navázali Rihards Bukarts s Kevinem Klimou. Syn zesnulé hokejové legendy Petra Klímy vyřídil Bukartse nekompromisně a rychle.

„Kevin se toho nebojí, občas bitky i vyhledává, asi potřeboval impulz, aby se nastartoval,“ ocenil parťákovu vítěznou bitku spoluhráč Aleš Jergl. „Nastartovalo ho to, krásně mi přihrál na gól.“

Článek pokračuje pod infografikou

Bylo znát, že začínat předkolo doma chtěli oba. I Hradečtí, byť v základní části měli o něco lepší úspěšnost na hřištích soupeřů. „Chtěli jsme začínat doma, je to výhoda, určitě!“ dušoval se Jergl, autor vyrovnávací trefy i vítězného nájezdu. „Rozhodně je to lepší, než tady ve Vítkovicích.“

Ostravané měli stejnou motivaci. Přestože loňské semifinále ztratili především po zaváháních na domácím ledě. „Chtěli jsme uspět, věděli jsme, že hrajeme o výhodu domácího prostředí,“ přitakal trenér Pavel Trnka. „Bohužel se to nepovedlo, ve třetí třetině jsme byli zbytečně pasivní. Nedá se nic dělat, čeká nás těžký soupeř. Ale když se podíváme na průběh základní části, tak kdo byl lehký? Bude to těžká série, připravíme se.“

Naskočí do vyřazovacích bojů odstavený vítkovický kapitán Dominik Lakatoš? „Čekal jsem, že se zeptáte, není to aktuální, je zraněný,“ řekl Trnka. S tím, že větší šance je u Marka Kaluse, či Rastislava Deje, kteří jsou také momentálně ve stavu zraněných.

Že se mezi nažhavenými rivaly dají znovu čekat velké emoce? V tom mají oba týmy jasno. „Jo, bude to vyhrocená série, diváci se mohou těšit na skvělý hokej,“ přitakal Jergl. „My se už posledních pět, deset zápasů snažíme hrát to, co v play off a přenést si to.“

Podobně mluvil i vítkovický Patrik Zdráhal. „Loňskou sérii jsem sledoval z tribuny, vím, jak to bylo vyrovnané a vyhecované. Bude to podobné,“ říká lídr ostravského týmu. „Musíme být chytří, dobře si emotivní situace vyhodnocovat a nebýt zbytečně vylučovaní. Ale emoce jsou v play off vždycky a někdy je nejde zkrotit. Hradec je kvalitní soupeř, připravíme se. Začneme sice venku, ale nebereme to, že mají výhodu. Budeme makat na sto procent, budeme připravení.“

