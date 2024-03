Primátor Kladna jednal s Jágrem: Něco je nutné udělat. Jarda prý nápad má

Jelikož výsledky extraligového klubu, který si potřetí za sebou zahraje baráž o záchranu extraligy, neodpovídají míře podpory od města, vedení radnice v letošním rozpočtu nepočítá s pětimilionovou dotací pro hokejový A-tým, avšak se zaplacením provozu zimního stadionu a podporou mládeže ano.

„Je nutné udělat něco dopředu, nějaký krok, aby to šlo, protože zůstávat ve stejných kolejích nemá žádný smysl. Načež Jarda se chytil a říkal, že nápad má. Úplně ho nenastínil,“ řekl Volf. Další jednání Jágra s Volfem by mělo být po odehrání baráže. Baráž odstartuje 17. dubna.

Volf dodal, že město je nadále partner kladenského hokeje, ale je třeba přistoupit ke změnám. Kladno ročně platí za provoz zimního stadionu zhruba 30 milionů korun, přispívá 8,5 milionu korun na mládež a nedávno dalo opravit stadion za přibližně půl miliardy korun.

Rozpočet pro letošní rok budou kladenští zastupitelé schvalovat 20. března. Nyní město, stejně jako v předchozích letech, hospodaří podle rozpočtového provizoria. Loni město hospodařilo se zhruba 2,5 miliardy korun.

Kladenský hokejový klub Jágrovi zcela patří od roku 2017, do té doby měl podíl 70 procent. Město mu prodalo podíl 30 procent. Do roku 2011 majoritní podíl patřil Jágrovu otci Jaromíru Jágrovi staršímu, který předloni zemřel. Řadu let se věnoval podpoře a rozvoji kladenského hokejového klubu. Jágr mladší byl v roce 2011 označován za zachránce kladenského hokeje.

