Litvínov posílil o tři šampiony, bez Kašeho by ale byl v kaši. Co plán B?

Nejvíc mrzel odchod britského střelce Liama Kirka. Nově příchozí ho těžko nahradí, tým bude mít trošku odlišný charakter. Verva totiž patří rozpočtem do druhé poloviny extraligy a nemůže si dovolit, na koho ukáže. „Nezávodili jsme o Jirku Smejkala, u nás na stole nebyl. To bylo v jiné galaxii,“ prozradil generální ředitel Pavel Hynek v narážce na jednu z hvězdných posil Pardubic. Ty brousily i kolem Ondřeje Kašeho. Stejně jako Sparta, evropské kluby a celky NHL, nejvíc asi Pittsburgh.

„Nakonec měl Ondra rozhodnutí ve svých rukou. Musel ho učinit sám a my jsme rádi, že spojil svůj další osud s Litvínovem,“ tvrdil šéf Vervy. Při zbrojení na novou sezonu prožili pod Krušnými horami nejen kvůli Kašemu horké a náročné léto. Podařilo se poskládat tým silou a kvalitou srovnatelný s tím, který se na jaře prodral do semifinále. Ale bez Kašeho by asi byl mnohem slabší. Situace kolem něj přitom vypadala dlouho nejistě.

„Kdyby oznámil, že chce odejít hned po sezoně, začali bychom shánět bodového hráče, třeba ze zahraničí. Jenže takhle bychom ztratili nejlepšího hráče k pozdnímu datu. Táhlo se to do července, kdy se v zámoří otevřel trh s volnými agenty a my si na něj museli deponovat peníze. Pokud by nám řekl, že jde do NHL, vybírali bychom už z přebrané nabídky. Naštěstí to dopadlo takhle,“ oddechl si Hynek.

„Všichni vidí, že Ondra je rozdílový na ledě, ale snad ještě cennější je jeho přístup a co odvádí mimo led. Nejde o one–man show, nabaluje na sebe další hráče. Nebylo to o jednom, nýbrž o dalších pěti, šesti lídrech, kteří dokázali strhnout celé mužstvo. Tohle se dá těžko nahradit, pro nás to znamenalo stejně nebo dokonce víc než jeho šedesát bodů,“ zdůraznil Hynek.

Až během play off si v Litvínově uvědomili, co boje o nejvyšší mety obnášejí a jak může být konec vzdálený. Až na asistenta Roberta Reichla s tím dosud neměli hráči ani trenéři zkušenost. Včetně staršího z bratrů Kašových, který sehrál v NHL 289 zápasů. Verva v pauze přivedla jiné vítěze. Obránce Poláška, Gajdoše a útočníka Sanberga, kteří se stali šampiony v Česku, na Slovensku a ve Švédsku. Svým způsobem unikát. Kaše pak výrazně přispěl k zisku zlata na pražském šampionátu.

I litvínovský boss měl z triumfu radost, ale současně mu přibyly starosti. „Řeknu upřímně, že když jsem viděl, jak to na mistrovství světa sedlo jemu a celé lajně, bylo mi jasné, že jeho tržní hodnota a zájem klubů vzroste,“ přiznal.

Do Litvínova přicházel Kaše poté, co po dalším otřesu mozku vynechal téměř celou sezonu, a nebylo jisté, zda ho nezradí zdraví. Tentokrát už byl hráčem, jenž výrazně pozvedl litvínovské mužstvo a stal se důležitou součástí zlatého českého národního celku.

„Začátek spolupráce byl riskantní pro obě strany. V srpnu jsme ani my, ani on nevěděli, jak bude tělo reagovat. Ale v sezoně se každým měsícem zlepšoval. Měl období, kdy se tolik nedařilo, hokej hodně bolel, ale ve druhé polovině sezony jeho výkony gradovaly a mistrovství světa zvládl se vší parádou,“ vrátil se Hynek k výhře na MS.

Kašeho cena logicky vzrostla. Ale ukázalo se, že měl o budoucnosti jasno. Buď NHL, nebo Litvínov. „Jenže nikdy nevíte, kdy někdo přijde a položí na stůl jednou tak vysokou nabídku. Rozhodnutí záleželo na Ondrovi. Věděli jsme, že tohle už nemůžeme ovlivnit. Na podmínkách jsme však byli domluveni dlouhodobě. Prvotní myšlenka přitom byla, že podepíšeme do konce ledna víceletou smlouvu s možností odchodu. Později se to však vyvinulo jinak,“ přiznal generální ředitel Vervy.

„Ondrovi patří obrovský kredit, že se sám rozhodl zůstat,“ ocenil trenér Karel Mlejnek. „Věřím, že bude pokračovat v tom, co přinesl do týmu, do klubu, města, do celého regionu. Není jediný důvod tomu nevěřit. Z mého pohledu byli on a Sedlák nejlepšími hráči v extralize.

Litvínovský tahoun měl v základní části víc než bod na zápas a přestože v play off se mu střelecky a v produktivitě tolik nedařilo, nahrazoval to jinými věcmi. „Je hráčem použitelným do všech situací. Strhne přístupem, chováním, tím, jaký má vliv na výkon dalších. Hráči ho ohromně uznávají. Znají jeho historii, vědí, jak skvěle zahrál na mistrovství světa. A věci, o nichž mluví, na ledě taky dělá, což je taky hodně důležité“ dodal litvínovský kouč.

Kdo přišel do Litvínova

Maxim Čajkovič (23 let) / útočník - Wilkes-Barre/Scranton (AHL)

(23 let) / útočník - Wilkes-Barre/Scranton (AHL) František Gajdoš (23 let) / obránce - Nitra (Slovensko)

(23 let) / obránce - Nitra (Slovensko) Jared MacIsaac (24 let) / obránce - Ambri (Švýcarsko)

(24 let) / obránce - Ambri (Švýcarsko) Matěj Pekař (24 let) / útočník - Hartford (AHL)

(24 let) / útočník - Hartford (AHL) Adam Polášek (33 let) / obránce - Třinec

(33 let) / obránce - Třinec Filip Sandberg (30 let) / útočník - Skelleftea (Švédsko)

(30 let) / útočník - Skelleftea (Švédsko) Lukáš Vopelka (28 let) / útočník - České Budějovice

HC VERVA Litvínov Vše o klubu ZDE