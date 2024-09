Novinky v extralize? Půlroční trest i čistší dresy. Povodně start neovlivní

O víkendu zasáhly Česko vytrvalé deště, voda zaplavila města a obce. Když v sobotu začínala první liga, tři moravské kluby se domluvily, že s ohledem na situaci v regionu hrát nebudou. Kritická situace nastala i v Ostravě, pohotovost mají taky jinde. Extraliga by však měla začít podle plánu. V úterý odstartuje zápasem Sparty proti Třinci, další utkání jsou na programu ve středu.

„Naposledy jsem s kolegy mluvil ráno, ať z Českých Budějovic, Komety nebo Vítkovic, kde mě ujistili, že situace byla v pořádku,“ řekl ředitel extraligy. „V neděli se tam dokonce hrálo utkání mládeže v hlavní hale. Budeme situaci dál sledovat. Kdyby byl vývoj nepříznivý, zareagujeme. Ale zatím Vítkovice i další počítají s tím, že se ve středu začne,“ potvrdil.

V herním modelu soutěže k výrazným úpravám nedošlo. Dlouhodobá část zahrnuje 52 kol, bitvy o titul vyvrcholí na jaře podle stejné šablony jako v předešlých letech. Žádná změna nenastala ani v seznamu čtrnácti extraligových klubů. Šéf APK Tůma však reagoval na rozvířenou diskusi o systému baráže. Ředitel Sdružení prvoligových klubů Daniel Sadil nedávno hovořil o zavedení přímého sestupu a postupu.

„Myslím, že jsme výkladní skříní a hybným motorem českého hokeje. Vnímáme pozitivně, kam soutěž směřuje. Chceme komunikovat. Není to o tom, že si budeme napříč českým hokejem vzkazovat něco přes média. První lize jsme několik let nabízeli řešení, aby se zkrátilo její play off. Nikdy jsme na to nedostali odpověď. Proto nás mrzí, když si přečteme, že nic neděláme. Pravdou je, že jsme jako extraliga připravení se o těchto věcech bavit. Ale chceme, aby případná změna měla logický základ,“ narážel Tůma na ožehavé téma.

Extraliga je nejsledovanější ligovou soutěží v Česku. V minulém ročníku dosáhla domácí soutěž druhé nejvyšší návštěvnosti v historii. Zájem fanoušků podruhé překročil hranici dvou milionů. V průměru přišlo na utkání 5562 diváků. Rekordem je 2 083 674 příznivců z ročníku 2019/20, což bylo 5724 na jeden zápas. „Věřím, že návštěvnost zase poroste, a opět překonáme dva miliony. Můžeme se pyšnit tím, že je to extraliga mistrů světa, a je tam jedenáct hráčů, kteří zlaté medaile pro Českou republiku vyhráli,“ uvedl ředitel Loukota.

Rekordy trhala soutěž rovněž ve sledovanosti v televizi. Hned v úvodu sezony tak nabídne zhuštěný program, bude se hrát třikrát týdně. O rozvrstvení zápasů do více dnů v týdnu i v zájmu ještě vyšší sledovanosti extraliga neuvažuje. „Zatím držíme standardní model úterý, pátek, neděle s tím, že televizní předehrávky, ať už nyní prvního kola nebo ve čtvrtek, jsou možné. Ale neuvažovali jsme o tom, že bychom utkání rozprostřeli do celého týdne,“ uvedl Martin Loukota. Zřejmě i proto, že v některých klubech by se přímé přenosy ze zápasů hraných v pracovních dnech mohly projevit na úbytku diváků v hledišti.

Za nafilmovaný pád nebo přihrávání může disciplinární komise nově zastavit činnost na jedno až tři utkání. Dosud směla uložit pouze pokutu ve výši deseti procent ze základního platu. Za mimořádně bezohledný faul může být udělen výjimečný trest až na 26 utkání. „Při stanovení horní hranice jsme si vzali příklad z NHL, kde to je taky polovina základní části. Věřím ale, že k tomu disciplinární komise nebude muset sahat. Nicméně nejvyšší trest by následoval v situacích, kterou disciplinární komise vyhodnotí jako faul zcela bez respektu, bez snahy hrát kotouč, kdy třeba dojde i k vážnému zranění,“ popsal Loukota.

Fanouškům se chce extraliga co nejvíc zpřístupnit různými způsoby - inovacemi ve zprostředkování informací a dat, pohledy do zákulisí. Proměnou procházejí dresy týmů. Pořád jsou i reklamními poutači, ale ve většině případů se barevně sladily s logy partnerů. Jsou čistší, hezčí.

„Kluby jsme oslovili už začátkem minulé sezony, abychom podle jejich barev dohodli s centrálními partnery extraligy možnost, jak se na dresech prezentovat jednotným způsobem,“ sdělila deníku Sport ředitelka agentury BPA sport marketing Jana Obermajerová. „Pracovalo se na tom do konce letošního léta, kluby jednaly se svými partnery. V kontraktu máme zanesenu i kultivaci reklamních ploch, která nás dlouhodobě trápí. Dresy jsou vkusnější a jsme rádi, že partneři do této verze šli. Když budou dresy líp vypadat, lidi si je budou taky víc kupovat a rádi v nich chodit,“ dodala.