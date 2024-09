Kanadská stopka na loňské vzpomínky z play off. Irving rozstřílel mistra

V Praze se vítali mistři stylově, pískotem. Jak jinak. Spartě Třinec působí příkoří už nějakou dobu, třikrát za sebou ji vygumoval v play off, na to se nezapomíná. Pro Oceláře ale tóny z ráje: nemáte nás rádi, bereme, díky za poklonu.

Opakoval se princip z posledního semifinále. Sparta vede, Třinec se postupně snaží najít cestu a smazat manko. Na jaře Oceláři tenhle kousek spolehlivě zvládali, když bylo třeba, otočili bitvu. V sérii dvakrát za sebou dali gól v poslední minutě, srovnali a v prodloužení rozhodli. Jenže září není duben. „My si k tomu něco řekli hned na prvním tréninku v červenci a tohle jsme uzavřeli,“ zahlásil kouč Sparty Pavel Gross.

Irvingovy bomby

Teď navíc oblíbenou třineckou kratochvíli zablokoval Aaron Irving. V přesilovce trefil bombou z voleje horní roh branky Marka Mazance, v závěru dostal Spartu do vedení 2:0, dal jí klid. Vytáhl ruce k nebi, aréna se mohla zbláznit. Pak vytáhl ještě jeden granát a podepsal výhru 3:0. „On na nás takhle střílí každý trénink, takže jsme rádi, že si takhle zastřílel i v zápase,“ usmál se brankář Josef Kořenář. „Přál bych si, aby takhle Aaron pálil i dál,“ přikývnul Gross.

Irving vlastní v rukách velkou pumelici. Ale má to jeden háček. „Sami víte, že při zápasech to občas létá vedle nebo do betonu. Teď to tam ovšem vymetl, pár fórků jsme si mezi sebou už hodili,“ pokračoval gólman Sparty. „Ano, když trefí bránu, je tady silný,“ komentoval Irvingovu ránu z první ještě kouč. Čtyři roky zpátky Kanaďan dokázal nasypat za Litvínov 12 gólů, což je luxusní historie.

Poslední dobou platí, že zápasy Sparty s Třincem končí většinou v O2 areně pro jednoho ze soupeřů výsledkem 3:2. Statistika sedí zhruba v 50 %, v 10 z posledních 21 zápasů zamířil duel sem. Občas se někdo splaší, ale jinak je to důkaz, jak vyrovnaný je zápas obrů. Přetahovaná o každý gól, kde rozhoduje každý souboj.

Bitva číslo jedna nového ročníku extraligy jela přesně v daném scénáři. Sparta se na gólovou trojku dostala, Třinec jen mrazil Kořenář. Ale podával se výborný zážitek. „Z naší strany to úplně špatný zápas nebyl, jen na spoustě věcí musíme ještě pracovat a postavit to tak, ať jsme lepší. Nicméně Sparta byla výborná, gratuluji jí,“ pronesl trenér poraženého celku Zdeněk Moták.

Parádní premiéra finské posily

Jeho tým načal Miikka Salomäki. Sparta ho v létě představovala jako finskou bouři, která se hrne na Česko. Celkem trefa! Důrazný útočník se 167 zápasy v NHL začal tak, jak si den před premiérou malujete. Skočíte na led, první střídání, hned gól. Dobře hlídkoval u pravé tyče a dopravil kotouč za Marka Mazance.

Finská akvizice byla hodně vidět. Útočník zapisoval výrazné prvky, nebojí se fyzické hry. Důkaz? V jednu chvíli si stáhl puk směrem k vlastní modré čáře, nakopnul nohy, za červenou nahodil na zadní mantinel. Tam černý poklad sbíral Richard Nedomlel, se 119 kilogramy nejtěžší hráč extraligy. Bum, Salomäki do něj stejně vletěl a třinecký svalovec jen tak tak kotouč udržel.

Vlastně ani nevadilo, že gól padl v čase 0:41 a pak dlouho nic. Zábavy se dělo i tak dost. Sparta vypadala živější, ostřejší kolem branky. Jen po první pauze se všechno otočilo a dupal Třinec. Náramnou akci vytáhl Marko Daňo, který ramenem poslal Valtteriho Kemiläinenena někam na prohlídku Karlštejna, bleskově nahrál Davidu Ciencialovi, jenž z první vypustil ránu k pravé tyči. Všechno přečetl ale Josef Kořenář a betonem díru ucpal. Tak to vydrželo až do konce.

Góly Aarona Irvinga po sezonách

2020/2021 - 12 (Litvínov)

2021/2022 - 10 (Litvínov)

2022/2023 - 5 (SaiPa, Davos)

2023/2024 - 6 (Sparta)

