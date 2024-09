Klíčová otázka před dnešním hitem v Pardubicích: Jágr není fit, bude hrát?

Datum 18. září si zaškrtly tisíce fanoušků extraligového Dynama. Důvody? Ostrý start hvězdného týmu do nejvyšší soutěže, s tím související comeback Romana Červenky do extraligy po osmi a půl letech. A navrch jako bonbónek na druhé straně Jaromír Jágr. Po úterním předkrmu Sparty s Třincem (3:0) se servíruje další lahůdka… Jenže, informace iSport.cz hovoří o nejistém startu kladenské legendy kvůli zdravotním neduhům.

Přes léto spolu trénovali. Dva velcí hráči i kamarádi z dob společného působení v ruském Omsku či v národním týmu si v pražském ICERINKu dávali do těla, společnost jim dělali i David Pastrňák nebo Martin Nečas. Dvaapadesátiletý Jágr poctivě soustružil své tělo do stavu, v jakém se nacházelo v nejlepších kariérních letech. Dřel jako už dlouho ne. To proto, aby zasvítil v poslední profesionální sezoně. Červenkovi v dobré náladě navíc přislíbil ostrou sekyru při prvním vzájemném souboji…

Chtěl však moc, a tak fyzické úsilí lehce přehnal, což se mu před časem vymstilo. Při tréninku s olověnou zátěží si natrhnul zadní stehenní sval a musel si dát pauzu. Původně měla trvat šest týdnů, do šichty se ovšem vrátil mnohem dříve – všechny překvapil minulý týden při nástupu do čtvrteční generálky proti Liberci. Přítomné udivil svou aktuální herní zdatností, včetně plně dostačující rychlosti. Leckdo smekl pomyslný klobouk.

Jenže nedlouho poté se opět přihlásily komplikace a je docela možné, že o dnešním Jágrově startu (18:00) se rozhodne až těsně před utkáním. Sám Jágr v textové zprávě (kolem 11:00) pro iSport.cz svůj start proti Dynamu nepotvrdil, ani nevyvrátil. S tím, že se uvidí. Z dostupných informací se ví, že by nemělo jít o stejné místo jako v případě první lapálie.

Ať už Jágr navlékne zápasový dres, či ne, zápas bude mít patřičnou slavností příchuť. Pardubické sezonní premiéře má být přítomen první muž Mezinárodní hokejové federace Luc Tardiff. Důvod je nabíledni: předání trofeje Romanu Červenkovi, jenž se po zisku titulu mistrů světa v Praze stal vítězem prestižní ankety Hráč roku IIHF. V hlasování zástupců více než 100 médii těsně (31,3% hlasů) porazil švýcarského beka Romana Josiho (30,3 %), třetí skončil Lukáš Dostál (20,4 %).

