ONLINE: Jágr a spol. udolali Spartu. Mistr dominoval, Dynamo ztrácí vedení

Začátek prvního hokejového víkendu nabízí kompletní 2. kolo Tipsport extraligy. Velké překvapení se událo na Kladně. Rytíři porazili s Jágrovou vítěznou trefou pražskou Spartu 4:2. Úřadující mistr z Třince před vlastními fanoušky čelil soupeři z Českých Budějovic a po výsledku 4:0 jasně zvítězil. Nabité Pardubice po úspěšném vstupu do ročníku startují v Olomouci. Plzeň pod trenérem Josefem Jandačem poprvé prohrála doma, a to 1:3 proti Litvínovu. Na programu jsou také duely v Karlových Varech, Liberci a Hradci Králové. ONLINE přenosy zápasů sledujte na iSport.cz.