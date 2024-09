Vomáčka: Odmakat rok v 1. lize? Proč ne. A teď jsem ready se porvat

Přišel, chytal, vyhrál. Nesete si v sobě hodně dobrý dojem z prvního extraligového zápasu, který jste odchytal celý?

„Jsem nadšenej, už v přípravě jsem o tom mluvil, v Pardubicích chodí hodně lidí a to je vždycky nádhera. Baví vás to, moc jsem si všechno užil. Kluci přede mnou navíc hráli výborně, zablokovali i dost střel a moc mi pomohli. Samozřejmě jsme hodně rádi za výhru.“

Za stavu 3:2 Pardubice najednou ležely na vás. Čekal jste, že budete mít tolik práce?

„Od toho tam taky jsem, musím něco chytit. Ale zase tak hrozný to nebylo, kluci hráli oslabení vážně skvěle. Celkově měli 16 bloků, takže 16 střel ke mně vůbec neprošlo, za to jim patří velký dík.“

Prozradíte, jak pracujete s okamžikem, kdy výsledek skočí z 2:0 na 2:2, a vy víte, že teď by ideálně žádný puk za zády být neměl?

„Chvíli to v hlavě máte, to je jasný. Ale zase my, gólmani, potřebujeme být v hlavě silní a podobné věci si moc nepřipouštět. Takže se snažíte zapomenout, chytit se další střelou, což se povedlo. Pak už jsem gól nedostal.“

Máte v hlavě nějakou těžkou situaci, kterou jste musel řešit?

„Asi v první třetině, kdy jsem práce neměl moc, ale pak na mě jel hráč ze strany sám. Tohle pro gólmana ideální není, když si nesáhnete moc na puk a najednou je tady taková akce. Zvedlo mi sebevědomí, že jsem nájezd chytil. Řekl jsem si, že mám na to tady být.“

První gól ve vaší síti zkoumali rozhodčí, puk přešel čáru o centimetry. Měl jste představu, co se stalo?

„Nestihl jsem otočit hlavu dozadu, ale viděl jsem, že Čero (Čerešňák) puk odpálil, rozhodčí řekl, že to gól není, tak jsem věřil, že to tak i zůstane. Oni pak situaci prozkoumali a těsně puk skončil v bráně, což se stane. Já udělal chybu předtím, blbě jsem vyrazil puk. Na to se mrkneme na videu, rozebereme, odstraníme, ať nedostáváme zbytečné góly.“

Máte za sebou dva roky v ECHL, jeden v 1. lize. Je zápas s Boleslaví razítko, že cesta míří zase nahoru?

„Je, ale díval jsem se na to takhle i minulý rok a říkal to všude. Jsem v Pardubicích strašně spokojený, lidi, které máme kolem týmu, kustodi, trenér gólmanů, trenéři... Parta v kabině je úžasná a jsem tady hodně šťastný. Myslím, že je to na mně vidět a když jdu na led, užívám si to.“

Užíváte, ale taky jste nechtěl zůstat roky v 1. lize, že ne?

„Od sedmnácti jsem šel krok po kroku, nikde jsem nepřeskakoval kategorie. Nikdy jsem nebyl ostaršovaný. Jestli byl ten rok v 1. lize ten, kdy si musím všechno ještě odmakat, proč ne. Teď jsem nahoře a jsem ready se porvat o extraligu.“

A nadšený. Euforie je na vás vidět.

„Jasně, nadšený taky jsem! Ale tohle si užiju do půlnoci, ve středu je nový den a v pátek hrajeme znovu. Zápasy letí rychle po sobě.“

